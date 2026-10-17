17 de octubre en Neuquén: con dos sectores reclamando manejar el partido, el PJ se atora en la interna

Riquelme, Asaad y Valdez fueron parte de la lista que ganó en marzo en el PJ de Neuquén.

El peronismo de Neuquén sigue sin acordar una conducción. La fractura entre el parrillismo y la línea cercana al gobernador Rolando Figueroa augura dos desenlaces: la judicialización del conflicto o la intervención partidaria. Cualquiera de los caminos condicionará las chances electorales del PJ en 2027.

La convocatoria del Consejo Provincial para resolver esta semana la jefatura terminó en un choque frontal entre ambos bandos. El objetivo de la reunión era definir quién debía ser la máxima autoridad del PJ de Neuquén, luego de que la Cámara Nacional Electoral ordenara la baja de 44 afiliaciones , entre ellas la del presidente José Carlos “Turco” Asaad , el intendente de la localidad de Vista Alegre , elegido en marzo al frente del Consejo partidario.

Las expulsiones se originan en que estos dirigentes siendo peronistas representaron a Comunidad, el sello de Figueroa, en las elecciones de 2023 lo cual es incompatible con la Carta Orgánica partidaria.

Antes de que se conociera el fallo de la cámara, Asaad había sido suspendido del cargo tras una denuncia por violencia de género . En ese momento Anahí Valdez , la vicepresidenta primera, manifestó que le correspondía a ella ocupar el puesto, en función de los últimos antecedentes; por ejemplo cuando la renuncia de Darío Martínez derivó en la asunción de María Elena Paladino , además del orden por paridad de género.

Lucas Riquelme , vicepresidente segundo, reclamó el cargo y entre sus argumentos mencionó que Valdez se había distanciado de Peronismo Territorial, la lista que ganó las elecciones de autoridades en marzo pasado y se alió al parrillismo.

La sede del PJ en el centro de la ciudad de Neuquén.

Hubo una reunión del Consejo que convalidó a Riquelme como presidente, pero el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva, que subroga el juzgado electoral, cuestionó la validez ese encuentro. Según entiende, no se cumplieron los requisitos exigidos, como la acreditación de los miembros participantes o el computo del cuórum.

Riquelme o Valdéz

Como un loop infinito que resuena en la Patagonia, la pelea se reeditó con la salida definitiva de Asaad del partido. El martes pasado el Consejo convocó a 18 de sus 19 integrantes a un encuentro virtual que terminó en una discusión de dos horas por quien era la persona que debía conducir la reunión. Fue así que 8 de los miembros, con Valdez a la cabeza, se retiraron sin votar ninguno de los puntos del orden del día, y los 10 restantes avalaron a Riquelme como presidente.

Riquelme, Asaad y Valdéz.

La dirigenta ya anunció que cuestionará la decisión dentro del PJ y posteriormente ante la Justicia. “Esto ya lo decidió el afiliado con su voto, el corrimiento es natural”, insistió Valdez. En diálogo con Letra P afirmó que los 8 integrantes del Consejo buscan “entregarle el partido a La Neuquinidad". "No se entiende cómo se dilatan los tiempos y que tengan al partido literalmente cerrado. A mí me eligieron para conducir y yo voy a conducir con mis compañeros”, sentenció.

Valdéz contra los rolistas

Valdez, al igual que el parrillismo, sostienen que esta pelea debilita al partido y la estrategia que pueda desplegar en las elecciones de 2027. Especialmente si el calendario se anticipa y los comicios se realizan en el verano.

La disputa por la presidencia es central. El PJ debe discutir en qué localidades competirá, las alianzas que establecerá e incluso si existe margen, como pretenden algunos sectores, para apoyar la reelección de Figueroa.

En esta carrera, el parrillismo tomó la delantera y este sábado organiza un acto en la unidad básica de Centenario para lanzar a Fernando Pieroni como candidato a intendente de la ciudad. Valdez participará de una actividad por el Día de la Lealtad en Zapala, ya que conduce el consejo local, pero dejó un mensaje para sus compañeros de Centenario que irradia su posicionamiento provincial. “Los peronistas tenemos que acompañar al compañero Pieroni. Queremos ver dónde van a estar los rolistas. Los peronistas vamos a estar ahí”, lanzó.