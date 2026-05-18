Detrás de un simple tuit, un cataclismo

Mientras persiste la duda sobre si lo que muestra el plan económico de Javier Milei y Toto Caputo , a dos años y medio de aplicación, es resultado de un error de diseño o de un designio destructivo, la deriva política del Gobierno es más decodificable: la renuncia del Presidente a ejercer el liderazgo sobre la interna es una señal de descomposición que podría convertir en un calvario el año y medio que le queda antes de volver a someterse a las urnas.

El episodio del sábado de superacción –en las redes sociales, ¿dónde si no?–, que dejó desnudo a Martín Menem y a los gritos al asesor Santiago Caputo dejará huella, aunque no es claro que el primer mandatario vaya a meter mano para limpiar esa ciénaga: primero porque no se atreve, segundo porque no sabe y tercero, acaso, porque no puede.

Más allá de todos los ruidos que vienen desgarrando su administración, desde los socioeconómicos hasta las corruptelas atribuidas a Manuel Adorni –y pasando, claro, por las presuntas más cercanas y hasta propias –, la guerra civil de la extrema derecha gobernante entre las facciones que responden a Karina Milei y las de Santiago Caputo nunca se tomó pausa. Simplemente, pasó a un estado de hibernación o a un plano secundario en la atención de la opinión pública, ficción peligrosa para un presidente demasiado dado a barrer la mugre debajo de su alfombra .

Adorni es un lujo caro para el jefe de Estado anarcocapitalista –sic–. Se lleva marcas, oscurece la atención que merecen las inconsistencias del modelo y los padecimientos sociales, e incluso disimula aquella lucha despiadada. Lo caro radica en que su permanencia arrastra a todo el Gobierno hacia un proceso de descrédito profundo , fractura al gabinete , generaliza la idea de una suerte de pacto de impunidad en su seno y entrega, día a día, nuevos datos que no hacen más que seguir cavando el pozo de la confianza de quienes, por alguna razón, alguna vez confiaron en ese proyecto.

Ayer nomás, nos enteramos gracias a Sebastián Lacunza –una vez más y van…– en ElDiarioAr de que el jefe de Gabinete no se fue en vuelo privado a Punta del Este en el último Carnaval para "descansar con los nenes", sino para asistir a una juntada paga con empresarios .

Fue en la Trump Tower de la Parada 9 de esa ciudad, con "producción" de su amigo Marcelo Grandio, capacidad de lobby del empresario y directivo de la Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado-Uruguay (CIPEMU) Rolando Rozenblum, y a razón de mil dólares el cubierto. ¿Qué nueva oscuridad se le conocerá hoy?

Mientras transcurría la calma chicha del fin de semana, se cocinaba una historia que lleva todas las marcas en el orillo de la extrema derecha gobernante. Una verdadera berretocracia.

Infierno en la torre de marfil

La cuenta @PeriodistaRufus, de mucha actividad pero escasa profundidad en X, hizo uno de sus habituales posteos cáusticos sobre ciertos sectores del Gobierno. El click en el video que contenía llevó a Instagram y –merced a una modalidad nueva en esa red social destinada a invitar a nuevos suscriptores– a la cuenta madre de la que había salido el contenido: la del presidente de la Cámara de Diputados.

El video de marras arrobaba las cuentas de Santiago Caputo y de su socio Manuel Vidal, y, según reconstruyó Clarín tras su borrado, "era una crítica a la empresa FlyBondi, del empresario Leonardo Scatturice, un contacto fluido del asesor presidencial y lobista argentino en Estados Unidos, a donde viajó justamente Caputo en estos días".

El asesor pudo haber dejado correr la torpeza de Menem o de algún CM vinculado con él, pero no lo hizo y desató un incendio que subirá esta semana por la torre de marfil que Milei se ha construido. "Gagá", sacudió al tal "Rufus", reposteando el contenido de la discordia.

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Posteó, huyó y lo pescaron: la cuenta @PeriodistaRufus fue inmediatamente eliminada de la red Elon Musk.

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Eso animó a Caputo a reforzar la ofensiva, seguido de su coronel Daniel Parisini y otras cuentas que venían remolonas en la militancia digital desde el estallido de los casos Adorni Travel y Adorni Propiedades.

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Son como niños. Pero los niños pueden ser un peligro cuando manejan cosas que no deberían estar en sus manos.

Una guerra sin neutrales

El fuego se dispersó por las filas paleolibertarias. Resulta que, según la arquelogía a la que se lanzaron de inmediato las huestes de las Fuerzas del Cielo, el tal Rufus venía disparando contra todo lo que no fuera karinismo-menemismo en la interna oficial. E incurrió en comentarios desdorosos sobre el propio Milei –se metió hasta con sus perros– y su hermana.

Por supuesto, también contra Santiago C.

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Otra vez, contra Sandra Pettovello y Patricia Bullrich. Un hermoso grupo humano...

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Asimismo, contra caputistas de la "batalla cultural" como Agustín Romo.

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Asimismo, –cosa llamativa: ¿aprobará eso Karina?–, contra hombres de Toto Caputo, como el asesor Felipe Núñez.

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Este, con el escándalo rodando y tras un relajante día de pesca, respondió ya de madrugada tras hojear el Evangelio.

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"Rufus" y el dedo en la llaga

Más significativamente, el menemista @PeriodistaRufus solía poner el dedo en la llaga de los negocios de facciones opuestas de la extrema derecha. Apuntaba, en especial, a las privatizaciones que resultaron favorables a la familia Neuss, a la que se vincula con Santiago Caputo.

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Los hermanos Patricio y Juan Neuss –grupo Edison– edificaron en lo que va de la administración paleolibertaria un conglomerado con importantes intereses en el sector energético, al que sumaron recientemente Transener, la principal operadora nacional de redes de transmisión eléctrica.

Una cuestión de tácticas

Como se dijo antes, es interesante preguntarse qué diferencias separan a Karina Milei y a Santiago Caputo. ¿Alianzas comerciales? ¿Qué más?

Mucho se habla de las estrategias de la campaña de 2025 y, ahora, de la de 2027: ¿violeta puro en todos los distritos en que sea posible o política más amplia de alianzas con gobernadores del PRO, el radicalismo y fuerzas provinciales para ganar gobernabilidad y control del Congreso?

En la elección pasada, la secretaria general de la Presidencia impuso su criterio –elaborado en verdad por Lule Menem y Sebastián Pareja, y secundado por Martín Menem– y le fue más que bien.

720 (3) Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem.

Sin embargo, se recrean ahora, tempranamente, los viejos dilemas, y la menor incidencia de Santiago Caputo encuentra en Bullrich, a quien le toca lidiar con un Senado menos permeable, llevar la bandera de la flexibilidad táctica. El problema de la exministra de Seguridad es que Karina M. no sabe si juega para el proyecto o para sí misma.

Ese mundo siempre está lleno de nubarrones y olor a azufre.

Los ojos del Jefe

Subida al pony del éxito en las legislativas y en el eficaz armado, en tiempo récord, de La Libertad Avanza (LLA) como partido nacional, la hermana presidencial se lanzó ni bien pasaron esos comicios a una ofensiva incansable para sacarle de las manos a Caputo todos los botones de poder posibles.

Un caso resonante, de éxito por ahora poco claro, fue la salida de Sebastián Amerio como número dos y controlante de hecho del Ministerio de Justicia para la entronización allí de Juan Bautista Mahiques. No cabe hacer juicios sobre la eficacia de esa movida cuando sigue sin saberse si la llegada del ex fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires supondrá una colonización de la Justicia Federal por parte de la extrema derecha o una simple ilusión.

La salida, en diciembre último, del desgastado caputista Sergio Neiffert de la SIDE no implicó una retirada del asesor de ese enorme recurso de poder, toda vez que el actual "señor 5", Cristian Auguadra, fue el contador de su familia.

cristian-auguadra-asumira-la-conduccion-de-la-secretaria-de-inteligencia-del-estado-side-tras-la-salida-de-sergio-neiffert-2147048 Hoy Cristian Auguadra, ayer Sergio Neiffert: la SIDE santiaguista.

Sin embargo, Karina Milei nunca dejó de poner esa silla bajo asedio y, en el camino, logró imponer al diputado Pareja como titular de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

El exmacrista Cristian Ritondo se sintió defraudado por Martín Menem, quien, asegura, le había prometido esa posición de enorme poder, que controla el uso de los fondos reservados, puede impedir o hacer la vista gorda ante operaciones de inteligencia ilegal, acceder a información clasificada y, en un extremo, decidir lo que debe mantenerse en secreto o no.

Así, no serán los de Ritondo los ojos que se posen sobre ese submundo, del que el karinismo sospecha que han salido una y mil operaciones rivales, sino los de Pareja. Serán, al fin y al cabo, los propios ojos del Jefe.

El futuro de la reacción ultra

Se aludió más arriba a las diferencias de "estrategia electoral", pero eso debería considerarse mera "táctica" cuando se trata del avance de un proyecto político que va más allá de esas instancias y que se propone dar vuelta al país como una media. Allí la pelea entre Karina y Santiago emerge como una por el control amplio del proyecto de la extrema derecha.

¿Qué idea de país tiene Karina Milei? Si lo tiene, no se lo conoce. ¿Y los Menem o Pareja? Menos aun. En ellos, gente de lealtades cambiantes y, en el fondo, sólo vinculadas con sus intereses permanentes, la ideología no es algo que haya que tomar demasiado en serio.

En esto, punto para Santiago Caputo: él, un ingeniero del caos, sí tiene una mirada sobre el futuro y, de hecho, la apuesta a Milei como candidato a diputado primero y a presidente después fue producto de un casting dedicado y diseñado ad hoc.

Eso, desde ya, si es que debe considerarse un mérito la búsqueda de una Argentina de extrema derecha; de la subordinación a Estados Unidos, los lazos oscuros con lobbies de ese origen y el alejamiento de la Argentina de su hábitat natural sudamericano; del reemplazo de la política partidaria y orgánica por outsiders genéticamente modificados; de la manipulación de los algoritmos; de una política fraguada por la apropiación a gran escala de información digital sobre las personas, ahora con el aporte de Peter Thiel y su monstruosa empresa Palantir; del control para esos fines de entes como la SIDE y la ARCA; del poder convertido en influencia entre sombras, sin firma ni responsabilidad; del culto a las armas; de la construcción narrativa a través de la conversión del rival en un enemigo, y del reemplazo del debate por el insulto y el acoso.

720 (1) Peter Thiel, el magnate de la guerra y el control social manejados por inteligencia artificial, se instaló en el país para brindar servicios, vía Santiago Caputo, al mileísmo.

Como la visión de Caputo es previa a Milei, es dable suponer que también vaya más allá. En ese diseño, todo podría ser instrumental.

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Es natural, dadas así las cosas, que la otra pata de Milei Hermanos, actúe en defensa propia. Así, de la desconfianza, se alimentan los grandes conflictos.

Washington, Bs. As. y la cabeza del pescado

Santiago Caputo acaba de pasar por Washington, donde se reunió con funcionarios del Departamento de Estado y legisladores.

"Fue clave para esa visita de primer nivel la gestión de Reed D. Rubinstein, consejero legal del secretario de Estado Marco Rubio y un hombre que pone gran parte de su atención en lo que sucede política y económicamente en el continente americano. Rubinstein, además, fue un hombre clave en el trabajo ante los tribunales de Nueva York en el fallo favorable para la Argentina en la causa YPF, que evitó que nuestro país debiera desembolsar más de 16.000 millones de dólares", indicó Pablo de León en Clarín.

"El objetivo tanto del visitante como de los funcionarios de la gestión (de Donald) Trump fue fortalecer la relación. Y para eso, consideran clave en Washington que Javier Gerardo Milei consiga la reelección el año próximo. Y que no vuelva el peronismo al gobierno", agregó.

Como sea, el asesor lustró la chapa de sus terminales en el Departamento de Estado, y de su condición de abrepuertas en la Casa Blanca, cosa que podría volver a probarse fundamental para el Gobierno si, como sostienen sus críticos, la incertidumbre electoral vuelve a colarse el año próximo, como ya lo hizo en el anterior, en el mercado cambiario.

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Si Milei, su hermana y su hacedor conformaban, como dijo hace ya bastante el propio Presidente, un "triángulo de hierro", poner orden en esa balacera debería ser su obligación.

El problema es que Javier Milei carece de capacidades políticas y anímicas para hacerlo. Y por eso su Gobierno navega a la deriva.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.