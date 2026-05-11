El lazo Adorni-Milei: una mancha de aceite

Manuel Adorni es una mancha de aceite que, se quiera o no, amenaza con cubrir a la Argentina. Empezando por Javier Milei y su propio gobierno, insólitamente –o tal vez no tanto– jugado a la defensa de un hombre a esta altura triplemente inútil : como jefe formal de ministros que no le responden, como vocero incapaz de pararse a responder preguntas y como candidato a nada.

Además embadurna a la opinión pública, que inevitablemente corre detrás de las impactantes revelaciones cotidianas del caso. Esta se afana por encontrar las razones del sugestivo respaldo presidencial y no logra renovar la agenda con los temas vinculados a otros escándalos –como el de las SIRA en el gobierno de Alberto Fernández , grave– y la deplorable situación socioeconómica.

¿Es posible entrever las razones que llevan al Presidente a aferrarse de ese modo a la suerte del nuevo rico?

Siguiendo un enfoque que parece fértil, Juan Rezzano desmenuza en una nota publicada en Letra P un dato que la periodista Lucía Salinas reveló en Clarín : según la investigación judicial, Adorni "movió fondos a través de criptomonedas cuando se desempeñaba como vocero" y, aunque el monto "se mantiene bajo reserva", ya se determinó que los mismos debían constar en la última declaración jurada que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción, cosa que no aparece.

De modo complementario, Sebastián Lacunza publicó en ElDiarioAr que "hay otra cuenta reconstruida que concita la atención de funcionarios judiciales de Comodoro Py: gastos mensuales consecutivos de entre 18.000 y 20.000 dólares ".

Un viejo video en el que Adorni –aún sin poder, trajes caros ni pelo– explicaba desde el micrófono de Radio Rivadavia las ventajas de operar con monedas virtuales resulta esclarecedor:

"El bitcoin llegó a valer 40.000 dólares y fue la mejor inversión de 2020. En 2020, el bitcoin sumó 330% de aumento. ¿Qué es el bitcoin? Es una moneda virtual, por lo tanto no tiene papel, no la podemos tener en la billetera, pero sí la podemos tener en una billetera virtual en lo que se llama nube, o sea en Internet. Tiene la ventaja de que es anónima, de que nadie puede perseguir las transferencias y que los Estados no pueden seguirle los movimientos ni perseguirlos. Así que, la verdad, el Bitcoin es una buena opción".

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El problema del Adorni asesor de inversiones fue su limitada comprensión de qué es el Estado: como no se trata apenas de un fisco zonzo, sino también, entre otras cosas, de un Poder Judicial selectivo, a él –un aparente "héroe" de la plata negra, según el mandatario– lo detectaron.

¡No pienses en $LIBRA!

En esto parece haber un hilo que lleva al corazón de la lealtad de Milei. Si de criptoactivos se habla, es imposible que la mente no vuele al Libragate, la estafa que, según se desprende del teléfono del lobista Mauricio Novelli, reservaba una coima de 5 millones de dólares para el Presidente. Eso es algo que, presunción de inocencia mediante, se deberá confirmar con más pruebas que un simple memo mal borrado en un celular. ¿En movimientos de billeteras virtuales?

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El Gobierno no debería permitir que Adorni Propiedades y Adorni Travel lleven al caso $LIBRA. Este es radiactivo no sólo por el posteo autoincriminador del Presidente en el Día de los Enamorados de 2025, sino también por otros indicios que surgen del teléfono de Novelli, entre ellos –presuntamente– que el criptobro tenía sueldo desde hacía mucho tiempo a Javier y a Karina Milei, y que el primero cobraba mensualidades de 2000 dólares en sus tiempos de diputado y 4000 ya en la Casa Rosada. Eso sería otro delito.

El propio Adorni iba a ser presentador y expositor de las jornadas 2025 que organizaba Novelli, el Tech Forum, cancelado tras el escándalo.

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Por ese y otros motivos, su nombre circuló en torno al Libragate, lo mismo –profusamente– que el de la otra socia de Milei Hermanos.

El fetiche de la declaración jurada

El poder siempre guarda secretos y los secretos explican lealtades. La falta de esclarecimiento de todo lo que está ocurriendo conlleva el costo –adicional al de la propia permanencia de Adorni en el elenco oficial– de que habilita las suposiciones.

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Que Patricia Bullrich haya reclamado en público que el sospechado de enriquecimiento ilícito –lo del lavado de activos por ahora parece prematuro– anticipe la presentación de su declaración jurada es un dato más político –la interna destructiva– que judicial.

La senadora dijo lo que dijo sabiendo que para Adorni no "es fácil" simplemente actualizar su declaración jurada anterior, sencillamente porque el blanco no le cierra. Por eso los abogados del acusado callan y esperan para mostrar sus cartas que las revelaciones lleguen al fondo del pozo.

La declaración jurada deviene así en un fetiche sobredimensionado que sólo le permitiría al acusado sacar pecho en público. Un Picasso.

No existe declaración jurada en el mundo que no "cierre" gracias al concurso de contadores creativos, prestamistas repentinos y otros recursos. Lo sustancial de ese caso no surgirá de esos papelitos.

Lo de los criptoactivos, en todo caso, sería una suerte de epifenómeno, esto es el vehículo que el incauto Adorni consideraba a prueba de controles. Así, su valor consiste en permitir su trazabilidad.

¿Sobresueldos? ¿Yo, señor? ¡No, señor!

¿Qué podría encontrarse en esa prehistoria, qué eventuales delitos precedentes? ¿Tal vez tráfico de influencias en favor de productoras como las de su amigo y compinche te aventuras en Punta del Este Marcelo Grandio, quien infló los contenidos de la misma desde la llegada de la extrema derecha al poder y el control de la Jefatura de Gabinete sobre la TV Pública? ¿Retornos? ¿Servicios de coaching ontológico como los que su esposa, Bettina Angeletti, prestó a empresas como YPF? ¿Sobresueldos –en negro– acaso?

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En su desesperación por cambiar la agenda a como dé lugar, el Gobierno se balea los pies. La conferencia de prensa del viernes, en la que el sospechado, Toto Caputo y Alejandra Monteliva sólo quisieron hablar de un "supér-RIGI" que no está ni en pañales y de la pelea contra el narcotráfico, fue un ejemplo enorme de eso.

El periodista Ariel Rodríguez, de Cadena 3, preguntó derecho viejo "a cualquiera de los tres que quiera responder" si "cobran sobresueldos o se han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este gobierno".

Ni siquiera las fotos que Presidencia de la Nación seleccionó para difundir pudieron ocultar las cabezas gachas y las miradas cruzadas.

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"No se entendió el criterio de la conferencia", trastabilló el jefe de Gabinete, blanqueando el modo soviético en que el Gobierno concibe la relación con la prensa.

"¡No! ¿Qué pregunta es esa? Una pregunta tan que… Dale, ¡Dios mío!", balbuceó, por su parte, Caputo.

Lo concreto es que nadie respondió.

Un rato después –¿casualmente?– Monteoliva le concedió una entrevista Eduardo Feinmann en A24.

"Es una locura la pregunta", dijo ella, aunque acaso fue allí para escuchar ese impensable y aclarar lo que no pudo permitirse frente a sus dos colegas masculinos. "Yo, en mi v…, yo no he recibido en la vida un sobresueldo", descargó.

Interesante: el periodista quería saber si existía esa práctica, pero la ministra de Seguridad respondió sólo por sí misma.

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Como Toto Caputo y Adorni no quisieron confirmar ni desmentir –¡Dios mío!–, el tema quedó instalado, como ya ocurrió, derivando en condenas, en la era menemista. Si así ocurriera, ¿de dónde saldría el dinero, cuánto sería, exactamente qué funcionarios accederían a él?

Sin tener que esforzar demasiado la imaginación, Carlos Pagni se preguntó hace una semana en su programa Odisea si el origen sería la SIDE –organismo que maneja por interpósita persona Santiago Caputo– o la Fundación Faro para la "batalla cultural".

Según recordó Chequeado, esta última, que es financiada generosamente por los principales nombres del Círculo Rojo empresarial, "se creó en 2024 sobre la estructura de la Fundación Valorar, tras el reemplazo total del consejo directivo y un cambio de nombre".

"Promueve el liberalismo económico y valores conservadores bajo el liderazgo de Agustín Laje, figura clave de la 'batalla cultural' de La Libertad Avanza y un actor desinformante en el ecosistema digital", siguió.

"La Fundación gastó 1079 millones de pesos –unos 821.000 dólares– en Facebook e Instagram entre 2025 y 2026, pero no hay registro de presentación de balances ante la Inspección General de Justicia".

Algo más de esa organización de fact-checking:

"Documentos revisados por Chequeado consignan presuntos pagos a nombre del referente libertario [Laje] que alcanzarían al menos 5.000 dólares. Es para promocionar la empresa N&W Professional Traders, de Mauricio Novelli, principal impulsor de la criptomoneda [$LIBRA].

[$LIBRA]. "Laje publicó más de 30 videos y participó en transmisiones en vivo entre 2020 y 2023, presentando a Novelli como 'un amigo' y 'un especialista'".

"Tanto Laje como el presidente Javier Milei habían promocionado previamente Vulcano Game. La Comisión Investigadora del Congreso mencionó este caso –junto con CoinX – como un antecedente del caso $LIBRA".

La nueva sombra: el Hondurasgate

No debería llamar la atención que la circulación de dinero negro explique muchos de los problemas que no puede resolver un gobierno orientado por la filosofía de que "los evasores son héroes que escaparon de las garras del Estado".

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Otras denuncias, de las que desPertar ya dio cuenta el último lunes 4, apuntan en ese mismo sentido, pero con sesgos especialmente delicados.

Según una serie de audios filtrados, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández –condenado en Estados Unidos por narco en 2024 y sorprendentemente indultado por Donald Trump, se denunció que con "patrocinio" del gobierno de Israel– admitió que Milei habría puesto 350.000 dólares para montar una suerte de agencia de prensa y financiar una campaña de fake news orquestada en Washington contra los gobiernos de izquierda de Colombia y México.

El Hondurasgate –cuyo material está descargado en un sitio radicado en Suiza– fue revelado por Diario Red, que dirige Pablo Iglesias, ex secretario general del partido español Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno entre 2020 y 2021.

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Acaso el carácter militante de esa plataforma acotó inicialmente la circulación del caso, pero en los últimos días se terminaron haciendo eco del mismo los presidentes Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, además de medios de prestigio como El País de España; los mexicanos La Jornada y Aristegui; France24; la agencia EFE; Euronews; El Espectador y Cambio de Colombia; El Comercio de Perú; y, en Argentina, Página|12, Perfil y ElDiarioAr, entre otros.

"Vamos a montar una célula, Presidente", le dijo Hernández el 30 de enero último, según esos audios, al actual presidente Nasry Asfura, ambos del Partido Nacional de Honduras.

"Desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya".

"Es necesario yo [sic] tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí [en Estados Unidos]. Con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de ahí, de Honduras, y de toda Latinoamérica. Le contaba al presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con 350 mil dólares también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando, ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte", le relató, siempre de acuerdo con los audios filtrados, ese mismo día el narco indultado a la actual vicepresidenta de su país, María Antonieta Mejía.

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Y los diálogos siguen, con planes para un futuro retorno de Hernández al poder, persecución de enemigos y unos cuantos detalles macabros. ¿Será todo eso cierto?

Tal vez, las próximas conferencias de prensa oficiales se tornen más sabrosas en lo sucesivo.

Mientras, ¿follow the money?

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.