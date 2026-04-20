Caputistas vs. karinistas: ¡rompan todo!

El derramamiento de sangre virtual desatado entre las huestes de Santiago Caputo y las de Karina Milei es revelador de algunos de los problemas más severos que atraviesan a la extrema derecha que rigorea a la Argentina.

Por un lado, expone la falta de contenido de una lucha facciosa y, por el otro, las aristas más opacas de la construcción política y narrativa de La Libertad Avanza (LLA). En tanto, en el centro de la torta, como una enorme y refulgente cereza roja, reina la rotunda incapacidad de Javier Milei para conducir el conjunto .

El coronel del asesor sin firma, Daniel Parisini –alias "Gordo Dan"–, y la vocera oficiosa de Milei Hermanos y conocedora de mil secretos, Lilia Lemoine , fueron los protagonistas de un ida y vuelta violento –y también un tanto estúpido– el último viernes. La berretocracia se expuso en toda su precariedad .

Las comparaciones que se realizan con el Ezeiza del peronismo setentista –apenas metáforas ingeniosas– no hacen más que resaltar el contraste entre esta menudencia y aquella pelea verdaderamente agónica y plena de drama. Tal vez sea mejor así.

En el fragor de la batalla del viernes, el asesor se autopercibió San Martín y arengó a su tropa ser libre y a romper todo porque "lo demás no importa nada".

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¿Se rompe?

Una interna del Carajo

Cuando, por fin, en ambos bandos bajó la orden de frenar la balacera –la que incluyó una referencia de baja estofa sobre la intimidad de la secretaria general de la Presidencia en el canal de streaming Carajo–, Parisino trató de bajarle el tono a lo ocurrido para evitar el paso final: la ruptura.

Tras admitir que "el cruce fue jodido", dijo que "las trompadas nos las tenemos que meter ahora, que no es año electoral. Esto es para llegar bien dentro del año electoral, digamos".

"Si no, nos va a pasar lo que le pasó al peronismo. Fijate que no discutieron el modelo y les estalló la interna que muchos auguraban y que entre ellos muchos pedían, de quién conduce al peronismo y bajo qué idea o qué estandarte. Nunca la dieron", concluyó Dan.

Aunque trató de pegarle de punta a la tribuna, la referencia es interesante: aunque no lo quiera, la gente dice cosas cuando habla.

¿Qué significa "discutir el modelo"?

En el mundo de la extrema derecha no hay ningún modelo de país en entredicho, ni sobre el hiperajuste, la motosierra y la licuadora enchufada de nuevo o las fragilidades del plan de Toto Caputo. Tampoco sobre una política exterior caprichosa, edificada sobre apenas dos gobiernos –ni siquiera dos países– y ajena a cualquier noción de interés nacional. Menos sobre una praxis que violenta a la sociedad, destruye los lazos de comunidad e instala un clima tóxico para la democracia.

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La discusión facciosa es política. O, mejor dicho, por espacios de poder. Como se confesó Parisini: "quién conduce" y "bajo qué idea o qué estandarte".

Las condiciones del Jefe

El problema de los caputistas –esa curiosa militancia digital amparada en el aparato de Estado– es múltiple:

Karina, quien es Milei en todos los sentidos posibles , no los quiere.

, no los quiere. Otro es que su estrategia electoral –o la de Lule y Martín Menem y Sebastián Pareja , lo mismo da, porque ella la defendió y la impuso– resultó efectiva en las legislativas del año pasado contra todas las prevenciones del asesor. Ella proclamó el "violeta puro" , salvo en algún caso aislado resistió acuerdos locales y vaticinó que el opoficialismo colaboracionista de las provincias entregaría todo, incluso sin mayores favores presupuestarios. Tuvo razón .

y y , lo mismo da, porque ella la defendió y la impuso– resultó del año pasado contra todas las prevenciones del asesor. Ella proclamó el , salvo en algún caso aislado resistió acuerdos locales y vaticinó que el opoficialismo colaboracionista de las provincias entregaría todo, incluso sin mayores favores presupuestarios. . Algo derivado de lo anterior es que ella se apalancó sobre ese logro para ocupar casilleros que Santiago C. consideraba suyos por derecho propio. Tras haber desplazado al caputista Agustín Romo de la jefatura del bloque de LLA en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la hipersensible SIDE es el inminente foco de disputa.

de la jefatura del bloque de LLA en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, de disputa. Como si lo anterior fuera poco, la trolera caputista parece haber perdido el control de la narrativa incluso en lo que se consideraba su bastión de las redes sociales. ¿Mal diseño, desgano o el imposible de defender con palabras a una administración cada vez más peleada con la realidad? Como sea, esa estrategia se devaluó, perdió espesor.

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Entonces, ¿por qué Karina Milei debería frenar su ofensiva?

Los secretos de la libertad

Como la campaña por la reelección ya está plenamente lanzada, arrecia una disputa interna que recrea la diferencia de criterios de 2025: ¿dónde negociar, dónde ir por todo?

Capital y la Provincia serán, sin duda, campos de batalla cruciales, en los que LLA buscará hacerse espacio incluso a los codazos.

Así, sobre todo en lo que respecta al distrito más grande y crucial del país, la trolera llamada eufemísticamente "militancia digital" comienza a preguntarse con motivos si va a volver a ser excluida de las listas como el año pasado. He ahí una explicación de lo que se ve.

Pero hay otras. Si la citación a declaración indagatoria de 11 tuiteros que habían sido demandados por Pareja por presuntas amenazas desencadenó el tiroteo del viernes –calma: todo es virtual–, el inicio de esa ronda volvió a poner el precario equilibrio interno en peligro. El desfile de los tuiteros sacados transcurre en el juzgado porteño de Virginia Núñez Gelvez y por impulso la fiscal angelicista Celsa Ramírez.

"Yo vengo hablando de este tema desde el año pasado, llegué a pedirle la renuncia a Sebastián Pareja. No pasó, lo mantuvieron. Será decisión de las autoridades del partido, pero siempre me voy a poner del lado de los pibes que dieron la cara e hicieron la batalla cultural desde sus casas, convenciendo a sus papás y a sus abuelos de que vayan a votar", añadió en Carajo Parisini para justificar lo ocurrido.

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Pareja, claramente, es el dirigente al que la trolera caputista se permite atacar. Por momentos parece faltar poco para que vayan por más.

Con todo, hablar de él y no de Karina M. es un ardid que no engaña a nadie. La vertical del poder ultraderechista es transparente: el armador bonaerense es Karina, y Karina es Milei. Fin.

Manuel Adorni, el radiactivo

Otro punto de fricción entre caputistas y karinistas es la decisión de la hermana presidencial de sostener al insostenible Manuel Adorni. Es cierto que la permanencia, contra todas las evidencias en su contra, del vocero sin voz y jefe de gabinete sin mando resulta radiactiva para la imagen del Gobierno, que no deja de caer.

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Sin embargo, si el discurso de la traición en el combate contra la casta fuera cierto, sería una excelente excusa. Sin embargo, la verdad es que no se sostiene: no se sabe en qué sector del oficialismo hay limpieza de procedimientos.

Por mucho que se hable del desgraciado vocero, la oscuridad prima en despachos más importantes, como lo indican los secretos revelados del teléfono de Mauricio Novelli y el Libragate, por mucho que el fiscal Eduardo Taiano se siga arrojando sobre esa granada sin chaveta.

Por otro lado, tampoco la transparencia impera, por caso, en la SIDE y acaso no haya más casta que el abuso de recursos de todo tipo que supone el conchabo de "los pibes".

¿A dónde lleva el hilo judicial?

Un tema no menor es qué secretos –financiamiento, orientación, prácticas de acoso– podrían revelar los hilos que podrían tirar, si así lo desearan, la fiscal Ramírez y la jueza Gelvez.

La periodista Cecilia Devanna señaló en una nota publicada en La Nación que "según explicaron fuentes con acceso al expediente, la denuncia realizada por Pareja 'no es la primera ni la única', contra algunos tuiteros libertarios. 'Hay otras personas que denunciaron a algunos de estos tuiteros, justamente por amenazas y otros delitos'".

"Consultados sobre las cuentas investigadas, las fuerzas celestiales tomaron distancia. 'No nos pertenecen. Si ellos se referencian en nosotros, genial, pero no son nuestras’, dijeron. Aunque sí se mostraron en consonancia con la idea de Parisini de considerar que 'no se debería denunciar a los tuiteros'", sumó el artículo.

¿Será así? Ojo que hay antecedentes cercanos: en Brasil la Justicia avanzó contra la Oficina del Odio del bolsonarismo.

Impensados daños colaterales

El colega Pablo Lapuente hace en Letra P un seguimiento minucioso de esa interna feroz, que descompone la base militante de la extrema derecha. Ayer contó en el sitio que "el acto de La Libertad Avanza del sábado próximo en Suipacha, diseñado por Karina Milei, mutó de lanzamiento electoral a una jugada de equilibrio interno: el Jefe busca blindar a Sebastián Pareja frente a las críticas de Las Fuerzas del Cielo y, al mismo tiempo, descomprimir la tensión con Santiago Caputo". ¿Una tregua es posible?

Tal vez sí, pero un cese del fuego tiende a durar poco cuando uno de los bandos tiene todas las cartas en la mano y el otro, casi ninguna.

El Presidente no deja de validarle a Lemoine el rol de vocera oficiosa. Hace bien: Adorni ya resulta inútil por no poder ni siquiera pararse frente a un periodista de verdad. En ese sentido, salió ayer a respaldar dichos de la diputada contra "los periodistas" y contra su biógrafo Nicolás Márquez, quien no deja de disparar contra el jefe de Gabinete.

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La diputada aleccionó nada menos que a Luis Majul. "Ustedes, a una persona como Nicolás Márquez, generalmente la citan para insultarla y maltratarla. (Ahora) le piden opinión solamente porque les sirve que dé este mensaje sobre Adorni. Lo citan como un dirigente del movimiento cuando no lo es". ¿Lo acusó de jugar para el enemigo íntimo?

El asesor oficial en comunicación de crisis reaccionó: "Calmémonos un poco", la puso en su lugar. Sin embargo, Milei salió a bancarla. Ella, mina fiel de gran corazón, se emocionó.

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Las guerras encarnizadas pueden dejar víctimas impensadas y, desde ya, nunca tienen finales felices.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.