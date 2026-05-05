Adorni, el lastre inútil

Los escándalos de Adorni Propiedades y Adorni Travel dicen cada día más sobre la catadura –leíste bien, con "t"– del jefe de Gabinete, sobre el gobierno que lo sostiene y sobre sus garantes de última instancia: Javier Milei y Karina Milei . En tanto, también hablan de la opinión pública , cuyos contornos no coinciden exactamente con los de la sociedad –más amplia– por la existencia, en esta última, de individuos y sectores que, muchas veces justificadamente, se sustraen del debate y prefieren dedicar su tiempo y su atención a urgencias más tangibles.

¿Cómo culparlos cuando la palabra de un sector enorme de la política –así como sus silencios– prueba carecer del más mínimo valor ? Para evitar cualquier sospecha de autobombo sectorial, dicho juicio bien podría hacerse extensivo a espacios de la prensa y a otros segmentos de las dirigencias nacionales, claro.

Manuel Adorni , también portavoz presidencial, pasó de hablar mucho y de cancherear todavía más, a callar, a censurar y a mentir , en el orden que se prefiera. Curiosa paradoja: el vocero parlanchín pasó a ser mudo y, finalmente, a extraviar para siempre la relevancia de su palabra . A propósito, ¿de qué vale que, como un mero ritual, haya reabierto – con muchas limitaciones y manteniendo la censura a TN y Canal 13– la Sala de Prensa de la Casa Rosada, y ofrecido una conferencia nuevamente llena de evasivas y falacias?

Lo que se conoce cada día –literalmente– sobre su realidad patrimonial desmiente sus dichos en tiempo real y le quita toda importancia a lo que a esta altura pueda revelar, mentir o callar . ¿Para qué siquiera preguntarle?

Ahora resulta que el arquitecto Matías Tabar declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita , quien lleva adelante la investigación por un enriquecimiento ilícito presunto –mantengamos las formalidades–, que el funcionario le pagó 245.000 dólares, cash y sin factura , por una serie de refacciones en la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. La misma, de 400 metros cuadrados, fue escriturada por 120.000 dólares en noviembre de 2024 a nombre de su esposa, Bettina Angeletti , y debería constar en la declaración jurada que el funcionario presentó en 2025.

casa-de-adorni-en-el-country-indio-cua-04052026-2233053-1 Frente de la casa de descanso de la familia de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz.

Pileta climatizada y berretocráticamente revestida de piedra Bali y mármol travertino; una cascada; jacuzzi con dos apoyacabezas; caldera y aires acondicionados; pisos de porcelanato; renovación total de cocinas y baños; una parrilla de 6500 dólares, y otras reformas estructurales; aberturas premium… Casi una construcción a nuevo en una vivienda de descanso, toda vez que la residencia familiar quedó fijada en el departamento de Caballito.

af9fe336-d2c6-4c6c-9791-354a948529b9 Detalle de las obras realizadas en la casa de descanso de Manuel Adorni, presentado por el contratista Matías Tabar a la Justicia. (Fuente La Nación).

Tabar no ahorró precisiones y, se supone, cuenta con chats y comunicaciones como elementos probatorios. Dijo que empezó a trabajar con un presupuesto de 89.000 dólares, pero que la demanda de más y más reformas elevó el costo final a casi un cuarto de millón.

El asunto incomodó tanto al Gobierno que fuentes en off se ocuparon de desmentir que Adorni realmente haya gastado 245.000 dólares, pero no supieron precisar cuál es el costo del estándar de comodidades exigidas por la familia.

El ruido –incluso en los canales "amigos"– es tan grande que, por sentido común, no puede dejar de especularse nuevamente con la renuncia –o eyección– del funcionario radiactivo.

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El modus operandi de manejar enormes cantidades de dinero negro no parece nuevo para el jefe de Gabinete. Días atrás, el hijo de una de las dos jubiladas que le vendieron a precio de ganga –y con sendos 100.000 dólares en préstamos hipotecarios a tasa cero– el departamento de la calle Miró había admitido también en sede judicial haber pactado con Adorni un pago de 65.000 dólares por debajo de la mesa.

Asimismo, a Adorni le encanta pagar en efectivo. Así surge de lo hecho en los múltiples viajes que realizó desde su llegada a la función pública, desde el de Aruba hasta el de Bariloche con estadía en el Llao Llao.

Tan poco vale lo que diga, que en una entrevista que le concedió al inicio de esta saga a Luis Majul había justificado el periplo en avión privado a Punta del Este bajo el argumento de que había sido la única escapada desde su llegada al Gobierno en diciembre de 2023 y que lo había hecho "para pasar tiempo con mis nenes". Lo primero fue falso; lo segundo, un intento poco elegante de zafar escondiéndose detrás de sus hijos.

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"Desde que llegó a la función pública, Adorni acumuló compromisos que ya superan los 800.000 dólares mientras que su salario bruto permaneció congelado en 3,5 millones de pesos hasta enero de 2026, cuando un decreto firmado por el presidente Milei lo elevó a 7,1 millones, poco menos de 5000 dólares por mes. Cómo afrontó y afrontará esas deudas y esos pagos, además de cuál es el origen de sus fondos, son los grandes interrogantes de la investigación judicial", escribieron Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi en La Nación, antes de pasar a un desglose verdaderamente novelesco.

Los infiernos posibles del jefe de Gabinete

Para demostrar la perfección de cuentas que proclama, Adorni debería hacer algún pase de magia que haga que su declaración jurada inicial aparezca pronto con números muy diferentes de los que se conocían.

Parece difícil, sobre todo cuando Comodoro Py decidió poner sobre él la lupa que escamotea en casos como el Libragate y los desvíos de fondos y los sobornos con dinero destinado a las personas con discapacidad. ¿Se activará algún magistrado más cuando se acerquen las elecciones? Pensamientos laterales, apenas.

Tal como están las cosas, se abren en principio dos escenarios posibles para explicar la vertiginosa movilidad social ascendente del preferido de Karina Milei. Una, que efectivamente se haya enriquecido ilícitamente. Otra, que haya sido rico desde antes, pero con enormes problemas "de blanco", y que, embriagado por la sensación de impunidad que evidentemente da el poder, haya pensado que podía exteriorizar sin consecuencias la fortuna que tenía enterrada.

Cualquiera de las dos opciones lo condenaría, claro, dado que, en tal caso, lo mejor que podría alegar en su defensa sería haber sido un evasor contumaz. Adorni sólo puede ofrecerse infiernos diferentes.

Hay, con todo, un tercer escenario, no excluyente con los anteriores. ¿Será, como dijo Santiago Fioritti el domingo en Clarín, que el Gobierno paga generosos sobresueldos, siempre en negro, desde ya, porque la evasión es cuestión de "héroes"?

Eso abriría preguntas inquietantes:

Si así fuera, ¿cuántos funcionarios cobrarían esos fondos?

¿De dónde saldrían? ¿De la SIDE controlada por interpósita persona por Santiago Caputo o, como se preguntó anoche en La Nación + Carlos Pagni , acaso de los aportes del Círculo Rojo a la Fundación Faro para la "batalla cultural" de extremismo de derecha?

¿De la controlada por interpósita persona por o, como se preguntó anoche en La Nación + , acaso de los aportes del Círculo Rojo a la Fundación Faro para la "batalla cultural" de extremismo de derecha? ¿Será que el empecinamiento de los hermanos Milei en abrazarse a ese salvavidas de plomo se vincula con que Adorni podría ser apenas un caso testigo que urge autolimitar ?

? ¿Estará por abrirse un nuevo abismo debajo de los pies de Milei?

Todo es llamativo: hasta el ladrón de bancos más improvisado –por citar otra categoría con problemas de blanco– sabe que no es prudente empezar a gastar y cambiar ostensiblemente de tren de vida hasta que pase el tiempo, incluso años, y la mirada de la Justicia se distraiga un poco.

Adorni, al contrario, no ha dejado de aturdir tocando el timbre.

Desmentidas en tiempo real

En su conferencia de prensa de ayer, el vocero se mostró respetuoso, lejos de sus habituales modos altaneros. Tampoco replicó las palabras insultantes del Presidente, lo que demuestra una vez más que lo que la extrema derecha gobernante tiene de discursivamente repulsivo es más estrategia que arrebato. Cuando quieren medirse, lo hacen.

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En su introducción, lanzó loas a la vocación oficial en pos de la libertad de prensa. En tanto, ante las preguntas sobre su patrimonio, volvió a leer un guion preparado por abogados y especialistas en comunicación, dijo haber pagado personalmente todos sus gastos, defendió el derecho a su privacidad y aseveró haber cumplido con las obligaciones que le impone la ley de Ética Pública. El discurso inútil.

"Las autoridades judiciales son las competentes para investigar", aleccionó. "Si tengo que dar más explicaciones, por supuesto que lo haré en el ámbito que corresponda, que es el ámbito de la Justicia", la pateó a la tribuna. "No puedo decir nada que pueda ser considerado como una interferencia a la Justicia", cerró, un argumento que, si fuera cierto, sería bueno.

Mientras el funcionario hablaba, el contratista Tabar entregaba el presupuesto de los 245.000 dólares cash y en negro. La coincidencia es una manifestación de la crueldad. Fin.

¿Por qué el Presidente y la secretaria general de la Presidencia pagan el precio alto de sostener a un hombre que a esta altura es totalmente inútil como jefe de Gabinete, como vocero y como candidato?

La perplejidad es total.

Vox populi

Lo que Adorni tiene para decir ya está dicho y no vale nada. ¿Qué dice la ciudadanía?

Según las encuestas que indagaron en el tema, la imagen pública de Adorni es un estropicio y el sostén que le presta Milei Hermanos es un suicidio político.

De acuerdo con la última de Zuban Córdoba, el hombre va a la cola de todos los dirigentes y referentes medidos, y la evolución de su ponderación social es una calamidad.

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En tanto, de acuerdo con la más reciente de Management & Fit, su saldo neto apenas un poco menos lamentable –12,1% de aprobación y 54,2% de rechazo–, lo que no evita que quede también a la cola de los referentes medidos.

Además, el 55,1% cree que debería renunciar y el 23,6% que al menos debería tomarse una licencia hasta aclarar su situación.

Más interesante resulta que casi el 60% de los consultados manifiesta que sus escándalos, sumados a otros como $LIBRA, disminuye su confianza en el Gobierno. El 28% que banca los trapos a como dé lugar marcaría el piso –acaso algo perforado– del núcleo duro de la primera vuelta de 2023.

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También allí hay algo interesante. Suele decirse que el contrato electoral entre Milei y la mayoría que lo votó tenía dos artículos: derrotar la inflación y terminar con los privilegios de la casta. Lo primero está todavía en trámite –y llevará mucho más tiempo que lo prometido por el extremista–, mientras que lo segundo siempre fue una alucinación.

¿Realmente había que creer en la pureza de propósitos de un sector que llegó al gobierno en medio de revelaciones clamorosas sobre la venta de cargos en las listas y con un presidente ya electo que se hospedó en un hotel que nunca se supo quién pagaba, y que le ofreció una privacidad tal que impidió conocer con quiénes se reunía?

El veredicto final

Las encuestas formulan preguntas y quienes las responden pueden ponerse "en situación de" hacerlo. Sin embargo, ¿qué dicen esos dichos sobre la intensidad de los sentimientos o de las opiniones que se vuelcan?

En una entrevista con Seúl Radio, la encuestadora Graciela Romer reconoció que las encuestas han perdido relevancia como predictoras.

Eso es así "por dos cosas. Falsamente, por la estigmatización de los encuestadores como todos corruptos, igual que los político. Hay algunos políticos y encuestadores que no lo son. Pero la encuesta ya es un instrumento metodológico que sirve mucho menos que antes. Imaginate un paciente que va a hacerse una radiografía y se mueve todo el tiempo. Esa es la metáfora que yo encuentro".

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Según la especialista, más allá de las cuestiones metodológicas que determinan que un sondeo resulte más preciso que otro, hay que tener en cuenta "la coyuntura y la emocionalidad dominante en la ciudadanía".

"El tema no tiene tanto que ver con la elaboración de la muestra, sino con la calidad del respondente. Yo creo muchísimo más en los focus groups, muchísimo más", cerró. ¿Nos mentimos a nosotros mismos?

Milei y Adorni probablemente sean apenas puntos en la historia larga de la Argentina, más allá de los efectos que tengan las políticas del primero. El segundo, directamente, es un hombre irrelevante.

La algarada del Presidente y el pleno del gabinete en la Cámara de Diputados de la semana pasada formará parte, simpemente, del anecdotario más extravagante de este tiempo raro.

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Que la palabra del Gobierno valga poco y nada es una manifestación de más de lo que le toca a una gran parte de las dirigencias, para empezar por la que hoy calla alevosamente ante estos hechos, pero sin olvidar a la que ahora se escandaliza por lo que ayer hacía.

¿Y en la sociedad? ¿Vale lo que se dice allí? O, en otros términos, ¿debemos creer realmente en lo que nosotros mismos decimos?

Si así fuera, valdría dejar de lado las palabras de circunstancia ante las preguntas grabadas de un sondeo y reservar la atención para la hora silenciosa del voto. Sólo entonces, al final del camino, se conocerá el daño Adorni.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.