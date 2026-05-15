Karina Milei aceptó que no tiene los votos para eliminar las PASO y negocia con aliados un sistema alternativo

Karina Milei aceptó que el Gobierno no tiene los votos suficientes en el Senado para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) y habilitó una negociación con aliados para definir un sistema alternativo de internas. El cambio de postura destrabó la negociación con Patricia Bullrich , encargada de gestionar los apoyos para aprobar la reforma política.

La alternativa que más convence a la Casa Rosada es una elección primaria por inscripción, con preeminencia de afiliados. Los países modelo son Estados Unidos, Chile y Uruguay. Ficha Limpia sigue siendo un tema de tensión. La hermana del Presidente insiste en que se vote en conjunto con la reforma política -es uno de los capítulos-, pero el PRO presiona para debatirlo por fuera. Esa discusión no está saldada.

Durante la última reunión de la mesa política, Karina habilitó a Bullrich a negociar un nuevo sistema para definir candidaturas. Como jefa de La Libertad Avanza en la cámara alta, la exministra está a cargo de gestionar con las bancadas que pueden aportar una mayoría, que son los partidos provinciales, el PRO y la UCR.

La senadora planteó en la Casa Rosada que estos dos últimos bloques se resisten a eliminar las PASO sin un esquema que permita dirimir las listas en las urnas. El radicalismo presentó un proyecto en el Senado, que es el que Bullrich llevó a la mesa política libertaria y que empezó a ser trabajado por la diputada Giselle Castelnuovo , elegida por Karina para redactar la reforma política y revisar eventuales modificaciones. La legisladora, cercana a Lule Menem , estuvo presente en la reunión informativa que hubo el miércoles.

La propuesta de ley presentada por el titular del bloque de la UCR del Senado, Eduardo Vischi, dispone que las internas partidarias sean administradas por el Estado, pero dejen de ser obligatorias para la ciudadanía y exista una preinscripción de los electores. Los partidos deberían inscribir al menos un 10% del padrón para que sea habilitada la competencia.

La propuesta prohíbe el uso de recursos públicos para publicidad y establece la plataforma “Mi Argentina” para validar la identidad de cada elector. Otra novedad es que se habilita a un candidato presidencial proclamado en primarias a elegir a su compañero de fórmula entre alguno de los derrotados.

Karina empezó a evaluar esta iniciativa y sus colaboradores no la descartan. Un cambio que analizan es que se fortalezcan los partidos políticos y sólo puedan participar sus afiliados. “Aceptamos que haya primarias, pero no que sean abiertas, simultáneas y obligatorias. Quedaría la P”, explican cerca de El Jefe.

Fortalecer a los partidos

Los tres países tomados como ejemplo fortalecen el rol de las fuerzas políticas en las internas, que al ser optativas no funcionan como una encuesta capaz de sacudir al gobierno de turno.

La reforma política contempla un endurecimiento de los requisitos para presentar fuerzas capaces de competir y en la Casa Rosada creen que una interna cerrada puede ir en sintonía con este objetivo.

Durante el único plenario que hubo en el Senado para debatir el proyecto, María Luz Alegría Landívar, asesora del Ministerio del Interior, sostuvo que Argentina tiene 44 partidos políticos habilitados para competir, la mayor cantidad del continente. “Esto distorsiona fuertemente el sistema. Los requisitos son de una ley bastante antigua y no acompañaron el crecimiento de población", expresó Landívar.

Castelnuovo está a cargo de ensayar redacciones alternativas para que sean discutidas en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta, que aún no tiene fecha. La diputada tiene experiencia: fue directora nacional electoral hasta el año pasado, cuando renunció para ser candidata.

Aún no hay una convocatoria para continuar el debate. El senador libertario Agustín Coto tenía intenciones de citar para la semana próxima, pero muchos legisladores no estarán en el país.

Ficha limpia sigue con tensión

En la primera y única reunión que hubo para debatir sobre reforma política, el fueguino anticipó que en el encuentro siguiente se pondrán en consideración todos los expedientes sobre el tema. En su entorno aclararon que esta frase no buscó abrir la puerta a un tratamiento fragmentado del proyecto, como piden los aliados.

El debate es en torno a Ficha limpia, que contempla la posibilidad de prohibir candidaturas a personas condenadas por corrupción en segunda instancia. El proyecto oficial amplía el alcance y aplica la proscripción a todos los delitos dolosos. Exige que se debata en conjunto con la reforma.

El jefe del PRO, Martín Goerling Lara, presentó su proyecto de Ficha limpia y quiere tratarlo aparte. Karina se resiste y Bullrich evalúa una propuesta alternativa: que el texto del macrismo se dictamine el mismo día que la reforma electoral y ambos expedientes se voten en simultáneo en el recinto. La secretaria general de la Presidencia no quiere abrir ese juego. La interna continúa.