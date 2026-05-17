LA LEY PRIMERA

El abogado de Francisco Adorni rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito contra el diputado

Marcelo Peña está a cargo de la defensa del hermano del jefe de Gabinete. Habló de "inconsistencia administrativa o contable" y negó irregularidades.

Por Letra P | Periodismo Político
Francisco Adorni.

Francisco Adorni.

La defensa de Francisco Adorni sostuvo que el diputado de La Libertad Avanza no cometió ningún delito y atribuyó el caso a una “inconsistencia administrativa o contable”, que -advirtió- “de ningún modo equivale automáticamente a un enriquecimiento ilícito”. Además, aseguró que ya comenzaron a aportar ante la fiscalía la información aclaratoria requerida.

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El abogado Marcelo Peña, encargado de defender a Adorni, sostuvo que el fiscal Guillermo Marijuan está requiriendo datos, que la defensa está aportando con las rectificaciones correspondientes. Además, explicó que “la denuncia está armada como una hipótesis exploratoria para abrir investigación, no como una imputación con sustento probatorio sólido”. El letrado considera que la denuncia que hizo la diputada Marcela Pagano tiene que ver con inconsistencia en la declaración jurada del legislador provincial, pero que no incurrió en un delito.

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Francisco Adorni

Francisco Adorni

La denuncia contra Francisco Adorni

Peña afirmó que para que “exista el delito tiene que acreditarse un incremento patrimonial sin causa lícita justificable, y precisamente desde ésta defensa lo que se está aportando es la documentación respaldatoria del origen de esos fondos”. Además, consideró que el dictamen, técnicamente, “es una batería de medidas de trazabilidad financiera y patrimonial por lo tanto no hay imputación firme ni prueba concluyente para determinar responsabilidad penal” de Adorni.

Denuncia FJAdorni IAF IOSFA Pagano

Como contó Letra P, el hermano del jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni, fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito. El legislador, por quien el fiscal Marijuán solicitó su información bancaria, impositiva y patrimonial, está en la mira de la Justicia a raíz de un crédito de 60 millones de pesos que tomó y habría pagado en menos de un año, según la denuncia que realizó la diputada Marcela Pagano.

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