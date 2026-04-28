Privatización de Transener: se cayó el sistema y al final celebraron los Neuss y Brito

La privatización de Transener impulsada por Javier Milei tuvo un giro por una falla técnica en la plataforma CONTRAT.AR: Central Puerto figuraba al frente, pero tras la reactivación del sistema se cargó la oferta de Edison-Genneia , superior en monto, y cambió el resultado de la compulsa.

El sitio CONTRAT.AR, por donde se canalizaron las ofertas, mostró a las 10.05 que se habían presentado sólo dos propuestas: la de Central Puerto por u$s 301 millones y la de Edenor por u$s 230 millones. El acta de apertura cargada en el portal consignó que el tercer oferente en carrera, el grupo Edison-Genneia, aún no tenía registrada cotización por las acciones en juego.

A las 10.15, diez minutos después de publicada esa información junto con el comparativo de las dos propuestas, el sitio CONTRAT.AR quedó fuera de servicio. Desde el grupo Edison, que controlan los hermanos Patricio Neuss y Juan Neuss , comenzaron a señalar en off que restaba incorporar su oferta.

Tras casi una hora caído, el portal volvió a activarse a las 11.15 con la novedad de que se había cargado una propuesta del consorcio Edison-Genneia por u$s 356.174.811.

Transener privatización Los Neuss con Genneia se quedaron con las acciones de Transener NA

De esa manera, la oferta de Edison-Genneia, que superó en 73% el precio base fijado por el Gobierno, pasó al primer lugar y quedó como ganadora de la licitación por el 50% de las acciones de Citelec, la sociedad controlante de Transener. El otro 50% está en manos de Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin.

Tras oficializar las tres propuestas económicas, la Secretaría de Energía destacó en un comunicado que por la privatización de Transener el Estado había recibido “ofertas por más de u$s 887 millones”, aunque el ingreso efectivo será el monto de la oferta adjudicada: u$s 356 millones.

Los ganadores del cambio de escenario

El grupo Edison está encabezado por los hermanos Neuss, empresarios cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo. Entre sus accionistas figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley, Federico Salvai, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli.

Con los Neuss al frente, Edison irrumpió en el sector eléctrico a comienzos del año pasado cuando adquirió las distribuidoras de Tucumán y Jujuy, la transportista Litsa y la hidroeléctrica Cempsa (Potrerillos). Luego dio otro salto al quedarse con las hidroeléctricas del Comahue Alicurá y Cerros Colorados por u$s 226 millones.

Brito Jorge Brito

Su socia Genneia es la principal generadora de energía renovable del país. Su accionista más visible es el banquero Jorge Brito, presidente de Banco Macro. El mes pasado accedió a un financiamiento del BID por u$s 185 millones para montar cuatro nuevos parques solares en Mendoza, San Juan y Buenos Aires, además de reforzar proyectos de almacenamiento con baterías.

Transener, una empresa rentable

Transener es la principal operadora de redes de transmisión eléctrica a nivel nacional. Maneja un sistema de más de 10.000 kilómetros de líneas de alta tensión y más de 60 estaciones transformadoras.

Fue privatizada a mediados de los años 90. Su controlante Citelec también participa en Transener Internacional, que presta servicios de transmisión en Brasil, y controla Transba, encargada del transporte eléctrico en la provincia de Buenos Aires.

Transener estructura de la compañía Javier Milei y la privatización de transener

Anunciada varias veces por la gestión mileísta, la venta de las acciones de Transener que estaban en manos de Enarsa comenzó a tomar forma a fines del año pasado, cuando se puso en marcha el proceso licitatorio a través de CONTRAT.AR.

Para participar de la subasta, las tres oferentes que llegaron a la instancia final debieron acreditar un patrimonio neto mínimo equivalente a u$s 206 millones y experiencia en sociedades vinculadas al sector energético durante los últimos diez años.

Lejos de ser una empresa deficitaria, Transener muestra buenos números económicos y financieros. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, sus ingresos tarifarios crecieron más de 250%.

Tras la RQT aprobada a principios del año pasado, la remuneración que recibe por operación y mantenimiento de la red nacional de transporte registró un doble ajuste mensual: 4% destinado al plan de obras y una actualización automática por inflación minorista y mayorista.

Balance con ganancias y caja fuerte

El balance de 2025 mostró que la empresa cerró sus operaciones con ingresos por $573.145 millones, lo que implicó una suba de 28%, y un EBITDA de $341.355 millones, con un crecimiento de 71,5%.

Según la información remitida a la Bolsa, el flujo de caja libre antes de capex y dividendos alcanzó el año pasado los $244.133 millones, mientras que la posición de caja al cierre del período anual se ubicó en $121.540 millones.

En cuanto a las inversiones, treparon a $122.315 millones, con una distribución de dividendos de $144.744 millones.