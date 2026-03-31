El problema no es Adorni, sino Milei Hermanos

Del caso Adorni Air –bicéfalo, por el viaje de polizón de su esposa, Bettina Angeletti , en el avión presidencial y por la escapada familiar a Punta del Este en una aeronave privada y, se sospecha, pagada con dádivas– al de Adorni Propiedades , el jefe de Gabinete se ha convertido en una granada sin chaveta para el Gobierno .

Las últimas revelaciones incrementan las preguntas por su futuro judicial y, sobre todo, político, pero el árbol no debe tapar el bosque. Y el bosque se hace denso en los dos despachos más importantes de la Casa Rosada, los que ocupa la sociedad Milei Hermanos .

El revuelo que provocaron los detalles de la compra en noviembre último de un departamento de casi 200 metros cuadrados en Caballito –declarado en 230.000 dólares y gracias a dos créditos hipotecarios otorgados por sendas jubiladas –, prueba que Manuel Adorni no dijo toda la verdad en la reunión de mesa chica en la que aseguró que el tema de los vuelos y la casa de Exaltación de la Cruz –a nombre de su esposa, pero no debidamente declarada– eran los últimos dolores de cabeza que iba a dar. El mandamás de los ministros y vocero presidencial no sólo se quedó sin voz cuando abandonó, intempestivamente, su última conferencia de prensa; también devaluó lo que quedaba de su palabra ante sus jefes directos.

Las acreedoras le prestaron, según la escritura, más del 85% del valor de la propiedad, algo verdaderamente inusual.

Además, según cuenta una interesante nota de Ignacio Grimaldi en La Nación, una de ellas, Beatriz Viegas , una jubilada de 72 años, dijo no conocerlo ni haber hecho ninguna operación con él, mientras que la otra, Claudia Sbabo , empleada de una editorial y afiliada al PAMI de 64 años, no pudo ser ubicada.

El fiscal federal Gerardo Pollicita ya citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la firma y visitaba frecuentemente a su cliente en su despacho.

Los malpensados aseguran que la adquisición de propiedades en base a préstamos imaginarios es una forma clásica de lavado de activos.

Hasta el cierre de esta edición de desPertar, por diversas razones, el futuro del funcionario era una incógnita. Pero, asimismo, por diversos motivos puede afirmarse que el problema no es Adorni, sino el propio Javier Milei.

Soltarlo o no soltarlo, esa es la cuestión

Hasta ahora, Karina Milei sostuvo a su protegido contra viento y marea. En el Gobierno dicen no contar con un recambio que permita oxigenar el equipo y la gestión en momentos en que arrecia una tormenta perfecta hecha de corrupción, inflación en alza, actividad planchada, bolsillos flacos, narrativa enferma, encuestas adversas e interna destructiva.

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Eso sería cierto si el Presidente y la secretaria general descartaran a recién llegados –se mencionó en algún momento a Diego Santilli–, a advenedizos que podrían sumarse o al propio Santiago Caputo, quien sonó cuando fue defenestrado Guillermo Francos, pero que prefirió seguir ejerciendo poder sin tener que dejar su firma estampada en ningún papel.

Asimismo, algún Menem permitiría el mantenimiento del actual equilibrio interno de influencias –el dominio de la hermana presidencial–, pero reactivaría el interés por otros escándalos, como el de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), 3% de las cuales, decía Diego Spagnuolo en sus audios, presuntamente terminaba en manos de Karina M.

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En el fondo, el problema del Gobierno para oxigenarse es que el microclima que lo rodea es anaeróbico: no habría allí mucho aire fresco que respirar.

El fondo es político, desde ya, pero también económico para un proyecto al que le va la vida en la credibilidad para captar inversiones tanto reales como financieras, así como en poder proyectar su continuidad más allá del 10 de diciembre de 2028. No es casual que los vencimientos de deuda posteriores al final del mandato se estén haciendo difíciles de renovar.

¿"Riesgo kuka"? En todo caso por las dudas que el propio oficialismo genera sobre su futuro.

Una derrota irreversible

Ante la emergencia ética, algunos simpatizantes de la extrema derecha gobernante se adentran en el fangoso terreno del "pero antes se robaba más".

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El argumento habla mal de quienes lo esgrimen; a ellos cabría preguntarles cuál es su mínimo no imponible de tolerancia a la corrupción. Además, tiene la desventaja de presentar las incorrecciones que se denuncian como acciones de hombres y mujeres que, acaso urgidos por slau poca fe en la duración de su propio proyecto, por la cancelación –ajuste mediante– de cajas más grandes como la obra pública o por pura angurria, aparecen ante la opinión pública como gerentes de un maxikiosko polirrubro.

La existencia de una berretocracia, desde ya, deberá ser probada porque rige la presunción de inocencia. Sin embargo, la gente es mala y ya parece tener veredicto.

Por un lado, los comentarios en las redes derraman ácido, desalojando ya de modo vehemente a los ultras del territorio virtual que hasta hace poco consideraban su bastión.

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Muchos usuarios se divirtieron hurgando en viejos posteos de Adorni, ejercicio que expuso a este no sólo como un ejemplo impactante de movilidad social ascendente, sino también como un lenguaraz que extravió sus pontificaciones sobre la ética pública al doblar en la primera esquina.

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Por otro lado, Adorni ya devino en meme. Se quede o se vaya a su casa –a cualquiera de ellas–, "fin".

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A esta altura parece inverosímil imaginar al jefe de Gabinete responder las miles de preguntas que preparan los diputados de diversas bancadas para el informe de gestión previsto para el 29 de abril.

Debería, por lo pronto, llegar a esa fecha remota.

Sin Adorni, quedan los Milei

Tanto sostener como sacarse de encima el lastre del vocero de voz engolada y trato sobrador son opciones que presentan desventajas.

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Tal como fue imaginado el cargo en la reforma constitucional de 1994, se supone que el jefe de Gabinete debería servir, entre otras cosas, como fusible en caso de crisis. De hecho, un presidente es votado por la ciudadanía y el encargado de la administración general del gobierno no, lo que debería hacer más o menos inocua su salida.

El problema en este caso es que mantenerlo prolongaría la sangría y echarlo removería un gran tapón para el Karinagate y, sobre todo, el Libragate.

Por el peso de los escándalos que lo tienen como protagonista, por la antipatía amplia que ha sabido ganarse y, acaso, como un cobro indirecto de otras reyertas fraguadas en el Círculo Rojo, la lupa ha quedado puesta sobre su cabeza resembrada.

Hasta ahora, Adorni se lleva la marca: el caso $LIBRA es ventilado en base a los tesoros que escondía el celular del lobista Mauricio Novelli, pero aunque la mayoría de los medios lo investigan y lo siguen, en algunos casos hay que scrollear bastante hasta encontrarlo. ¿Seguiría siendo así en caso de eclipse del vocero?

El Libragate no se trata de departamentos, sino de dólares en efectivo o circulantes a través de criptomonedas y billeteras virtuales. Según las sospechas, con terminal en Karina y Javier Milei.

Hasta hace un tiempo yo mismo me contaba entre quienes pensaban que la criptoestafa pegaba menos en la opinión pública por tratarse de un asunto más difícil de explicar y entender. Ya no estoy tan seguro. De hecho basta con señalar la posible existencia de un fraude, la necesidad del apoyo público del Presidente para que el mismo se concretara y los indicios sobre una contraprestación millonaria en dólares que debería ser fácil de descartar en caso de que nada malo se haya hecho. Lo que falta, entonces, es gente menos decidida a mirar hacia otro lado.

Además, la existencia de un lobista que se atribuía la compra –o el alquiler o leasing – de la voluntad de los hermanos Milei genera preguntas incómodas sobre la calidad del proceso de toma de decisiones que rige la Argentina.

Hasta ahora trascendió que el actual presidente habría cobrado un "salario" mensual de Novelli en sus tiempos de diputado –2000 dólares– y que lo habría seguido haciendo en la Casa Rosada –4000 dólares–. También que Karina habría cobrado ya como secretaria general de la Presidencia. Sólo eso constituiría delito.

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Más relevante es el borrador sobre un presunto acuerdo por el que el Presidente consagraría a Hayden Davis como asesor y promocionaría la criptoestafa de $LIBRA a cambio de 5 millones de dólares pagaderos en tres tramos. La coreografía de los pasos descriptos en ese texto, las visitas de los involucrados a la Casa Rosada y los posteos presidenciales llama a pensar en algo más que en coincidencias.

Follow the money!

Se trata, entonces, de seguir el rastro del dinero. Así lo comenzó a hacer en La Nación Hugo Alconada Mon, quien encontró llamativas simultaneidades entre movimientos financieros y visitas de Novelli y Davis a la Casa Rosada.

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"Antes, durante y después de la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei y Hayden Mark Davis en la Casa Rosada, y mientras el estadounidense transfería millones de dólares a cuentas por determinar, el lobista Mauricio Novelli mantuvo un ida y vuelta permanente con un banco de Estados Unidos. Acumuló llamadas entrantes y salientes, ingresos al homebanking y revisión de los estados y balances de cuenta, según reconstruyó La Nación en base al material que expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) recuperaron del teléfono celular del lobista y 'abrepuertas' del poder", escribió Alconada Mon.

"El ida y vuelta con el International Finance Bank (IFB), con sede en Miami, ocurrió el jueves 30 de enero de 2025, al mismo tiempo que billeteras virtuales vinculadas a Davis transfirieron millones de dólares, y Novelli consultó precios para comprar autos de alta gama y relojes de lujo, lotes en countries y departamentos en Olivos, y a la noche le anunció a un contacto que había cerrado un 'deal tremendo'", añadió.

La estafa se perpetró, cabe recordar, apenas dos semanas después, en el Día de los Enamorados.

A diferencia de Adorni, apenas un funcionario, Milei fue votado y detenta la primera magistratura del país.

La causa judicial por el Libragate repta ante la mirada indolente del juez Marcelo Martínez de Giorgi y los cajoneos alevosos del fiscal Eduardo Taiano, cuya permanencia en la misma y, más aun, en el Ministerio Público es uno de esos misterios insondables de la Argentina.

En ella harían falta pruebas, no difíciles de conseguir después de todo lo que contó el teléfono de Novelli –una verdadera pistola humeante– y mediante la trazabilidad del dinero electrónico.

No por nada el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sugirió, por ahora sin éxito, el mismo ardid que le sacó a él mismo las papas del fuego de la excursión a Lago Escondido con cargo al Grupo Clarín, cuya tapadera imaginó a través de la emisión de "alguna facturita". La anulación de la prueba, claro.

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Mal olor en la Casa Rosada

Si lo jurídico no va a andar hasta que el tiempo institucional sea otro, lo político podría devenir en pesadilla para el jefe de Estado y la hermana de la que depende para gobernar y hasta para vivir.

Sin Adorni arrastrando marcas, el Libragate acaso podría volverse tan pesado como para confrontar a la dirigencia política en general a un dilema de hierro: ¿sería viable la apertura de un proceso de juicio político contra un presidente sostenido, pese a todo, por un núcleo duro minoritario pero considerable?

Por ahora, la Argentina republicana calla escandalosamente, aunque el mal olor sale de más de un despacho de la Casa Rosada y no hay cambio de fusible que modifique esa realidad.

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Mucho puede ocurrir –o no– hasta que volvamos a encontrarnos. Mientras, que el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas motive los homenajes y reflexiones debidos, que la Semana Santa transcurra en paz y se corone con alegría, y que el Pésaj les recuerde al gobierno de Israel y a quienes lo secundan en su deriva que la libertad es un don al que tienen derecho todos los pueblos.

Hasta el lunes.