ENCUESTA

Juan Pablo Poletti levanta apenas su imagen en la capital de Santa Fe, pero sigue en terreno negativo

Según un informe de Doxa Data, el intendente no logra revertir la tendencia desde hace un año. Los números de Pullaro y Milei. La inseguridad, tema uno.

Por Letra P | Periodismo Político
Una encuesta revela que el intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti, tiene apenas una mejor imagen positiva que el gobernador Maximiliano Pullaro.

Una encuesta revela que el intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti, tiene apenas una mejor imagen positiva que el gobernador Maximiliano Pullaro.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, mostró una leve mejoría en su imagen positiva según una encuesta de la consultora Doxa Data, pero no consigue evitar un diferencial negativo en la evaluación de su gestión, mismo mal que aqueja al gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei.

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Agustín Vissio

Los números de Juan Pablo Poletti

Según el sondeo que la consultora que dirigen Roque Cantoia y Mario Ramos realizó en la capital provincial entre el 21 y el 28 de abril, Poletti recoge una valoración positiva del 45,8% de los 285 casos encuestados, una mejora apenas perceptible respecto del 45,3% que había registrado Doxa Data en septiembre de 2025.

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De todas maneras, el alcalde capitalino no consigue mostrar un diferencial positivo, ya que la valoración negativa de su gestión, que ya acumula 30 meses, es del 51,6%. Es decir, el rojo es de casi seis puntos.

Con todo, Poletti puede arrogarse tener una mejor imagen que Pullaro y Milei. El gobernador muestra una valoración positiva de 44,5% y una negativa de 53,9%. El Presidente, en tanto, muestra números algo mejores que los sondeos nacionales: un 42,9% de imagen positiva y un 55,6% de negativa. Mal de muchos.

La seguridad desaprueba en la capital de Santa Fe

Una posible explicación a los números que exhiben las gestiones de Poletti y Pullaro en el humor de la capital provincial puede encontrarse en la respuesta a esta pregunta formulada en el sondeo: "En comparación con años anteriores, ¿cómo crees que está actualmente la situación de inseguridad en Santa Fe?".

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Allí, la percepción mayoritaria no es positiva. Un 33,3% cree que está peor -un doble click en ese universo muestra que un 19,7% cree que está "un poco peor" y un 13,7% "mucho peor-, mientras que un 30,5% considera que la situación está "igual". Quienes creen que hubo una mejora en la seguridad conforman el 30,8% del sondeo, aunque de ese grupo solo el 8,1% afirma que está "mucho mejor" y el resto -un 22,7%-, "un poco mejor".

La problemática de los cuidacoches, bajo la lupa

El estudio de Doxa Data también indagó sobre la situación de los cuidacoches, vulgarmente llamados trapitos, una problemática que tomó temperatura en los últimos meses a partir del debate en la Legislatura de un proyecto del senador Ciro Seisas para prohibir la actividad.

Allí aparecen dos datos interesantes: mientras una mayoría contundente, el 75,8% del universo encuestado, lo considera un problema algo o muy importante contra un 18,3 que lo ve como poco o nada importante, la dicotomía entre prohibirlos o regularlos muestra números más parejos.

Un 45,1% cree que hay que prohibirlos y sancionarlos, mientras que un 46,5% considera que hay que regularlos y controlarlos, pero no prohibirlos. La discusión en la Legislatura, mientras tanto, sigue abierta.

El estudio de Doxa Data fue realizado a residentes mayores de 16 años en condiciones de votar de la ciudad de Santa Fe, con un diseño muestral de probabilística, respetando cuotas por edad y distrito, ponderando por género, edad e identificación partidaria. Cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%. La técnica utilizada fue la aplicación de un formulario estructurado autoadministrado a través de técnica Cawi.

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