Karina Milei impuso a Sebastián Pareja en la comisión de inteligencia y Mauricio Macri eligió al vice

En simultáneo a la marcha universitaria, Karina Milei y Mauricio Macri mantuvieron un duelo en el Congreso por la elección de autoridades de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia. La funcionaria impuso al diputado Sebastián Pareja de presidente. El jefe del PRO logró que el titular de su bloque en el Senado, Martín Goerling Lara , quedara de vice.

EFECTO CASCADA Para no abrir otro frente de batalla, Milei le perdona a Bullrich su autonomía

Macri intentó sin éxito quedarse con la presidencia de una comisión de mucho relieve, porque supervisa las actividades de inteligencia. Incluye operativos de la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), como también la administración de sus gastos reservados.

Los 16 legisladores podrán mirar con lupa la gestión de Cristian Auguadra , cercano a Santiago Caputo . Karina quiere seguir de cerca sus pasos: lo acusa de filtrar imágenes de Manuel Adorni , que alimentaron las investigaciones sobre sus viajes.

Macri siempre quiso la presidencia de la comisión y propuso en diciembre al jefe de Diputados de su bloque, Cristian Ritondo . Martín Menem se resistió y le dio ese cargo al armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.

En La Libertad Avanza (LLA) se defienden. “En esa charla Ritondo se propuso y nadie le dijo que sí”, sostuvo una autoridad de la bancada a Letra P .

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Milei cambió el tratado de patentes por pedido de los laboratorios y Macri se desmarcó



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Los números de Karina Milei

Aun con Pareja como presidente de la comisión, Karina no tendrá fácil tener cuórum para funcionar. Necesitará de Macri, quien controlará los votos de Ritondo y Goerling Lara. Además, el líder del PRO podrá pedir el voto de Edith Terenzi, leal al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

LLA no tiene aliados para buscar mayoría. La UCR ubicó como vocal al senador Maximiliano Abad, ajeno al esquema de los gobernadores aliados. El peronismo díscolo ubicó a la jujeña Carolina Moisés, la aliada más reacia de Bullrich.

La reunión se realizó en la oficina que la comisión tiene en el edificio anexo del Senado, donde no puede ingresar nadie cuando se juntan. Los debates, por reglamento, son secretos.

Una de las primeras tareas que tendrá la comisión será evaluar el plan integral de inteligencia de Auguadra. Su antecesor, Sergio Neiffert, escribió en 2025 frases polémicas en ese informe, como la posibilidad de perseguir periodistas.

Otro debate será la aplicación del DNU firmado en diciembre, que cambió la estructura de la SIDE. Nunca llegó al recinto y, mientras tanto, Milei puede aplicarlo a gusto.

Pareja habló: “Vamos a trabajar para defender el funcionamiento y las capacidades técnicas de organismos fundamentales para la seguridad nacional, fortaleciendo espacios que durante mucho tiempo fueron desnaturalizados, subordinados a intereses ajenos a su misión y alejados de los objetivos para los que fueron creados”, publicó en su cuenta de X.

Las obras bicamerales

El resto de las comisiones bicamerales también quedaron conformadas. Karina se quedó con la coordinación de la de tratamiento legislativo, que está a cargo de la revisión de los decretos.

La presidirá la senadora María Belén Montes de Oca (LLA), oriunda de Tierra del Fuego y cercana a Lule Menem. La vicepresidencia quedó vacante para el bloque Unión por la Patria (UP), mientras que la secretaría será la senadora Flavia Royón (Primero los Salteños).

También quedó constituida la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior. Otro fueguino obtuvo un cargo: el diputado Santiago Pauli (LLA) asumió la presidencia.

Concurso en la mira

La mayor polémica fue por la creación de la bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Como había anticipado Letra P, LLA se aseguró el control con el objetivo de anular el concurso realizado el año pasado, por el que resultó elegida defensora la platense Paz Bertero.

La Libertad Avanza se quedó con la presidencia y la vicepresidencia: la titular será la senadora Vilma Bedia (LLA) y la secundará el diputado Nicolás Mayoraz (LLA). La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti anunció que Unión por la Patria judicializarán esta decisión.