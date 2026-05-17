Sergio Ziliotto hace equilibrio e impone su agenda en medio del desbande peronista

El gobernador de La Pampa , Sergio Ziliotto , avanza con su idea de convertir a la provincia en un faro nacional contra Javier Milei . Atendiendo su juego en el esquema de poder del peronismo, agregó una marcha a su pelea por el agua y mete la cuña en el armado federal del PJ .

Esta semana, el gobernador nutrió con fuerza el amparo colectivo que pretende declarar inconstitucional la reforma a la Ley de Glaciares que apoyaron muchos de sus compañeros, entre ellos el lanzado candidato presidencial Sergio Uñac .

En la Corte Suprema con los ATN , en otros juzgados con los glaciares y en el Congreso con el presupuesto y los recursos, el gobernador pampeano también juega a ser el abanderado de la pelea por el federalismo y se desmarca de los armados que empiezan a proyectarse de cara a la discusión 2027.

Ziliotto siempre fue, en su alineamiento nacional, un equilibrista que mira de reojo a sus pares. Ya lanzados los movimientos preelectorales, el gobernador pampeano se planta en su idea de defensa de los intereses provinciales y en su máxima de que la mejor campaña es la gestión. Su independencia, o su equidistancia, es el juego propio que tiene para ofrecer.

Tiene con la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, una relación de respeto. Cultiva la buena onda con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, incluso con gestiones conjuntas en algunos casos. Cuando el partido entró en turbulencias e incluso estuvo a las puertas de una interna formal, mandó a sus soldados a hacer silencio y quedarse quietos.

kici szss.jpg El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, junto a Axel Kicillof, con quien ya ensayó varios acercamientos. FOTO: www.radiokermes.com

Sí se mostró crítico de los referentes justicialistas que ataron algún tipo de pacto con el mileísmo. Les reprocha las agachadas porque además, dice, ni siquiera lograron alguna ventaja. Según entiende, entregaron su posicionamiento, o su voto, a cambio de nada.

Desde el 10 de diciembre de 2023, Ziliotto se paró en la vereda de enfrente de Milei y esa postura se sostuvo sin dobleces en el Congreso, con legisladores que nunca torcieron el brazo. En el Senado, Daniel Bensusán le responde a pie juntillas y también dio sutiles signos de una relativa autonomía del bloque cuando lo creyó necesario. Esta semana, por ejemplo, votó junto a La Libertad Avanza y sus aliados por la continuidad de Carlos "Coco" Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal.

Historia de una lucha y enfrentamiento con los gobernadores

En medio del desbande del peronismo, que acomoda sus tribus de cara al debate por la candidatura presidencial del año que viene, Ziliotto se distingue a partir de su pelea por el agua y los glaciares. Va a contramano de lo que ordenaron los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán. También del voto en el Senado de Uñac y de lo que hicieron otros gobiernos con alguna raíz neoperonista o filoperonista (y filomineros), como Salta y Misiones.

Ziliotto sabe que esa disputa que parece saltar a un escenario nacional, también garpa en el territorio local. Y que, incluso, tiene respaldo opositor. Sucede que para el peronismo pampeano se volvió natural la defensa de los recursos hídricos. Después de largos años de una lucha comunitaria, sobre todo en la pelea por el río Atuel, el Estado se puso al frente de esa disputa y tocó fibras íntimas de la ciudadanía.

ziliotto en el atuel El gobernador pampeano Sergio Ziliotto, en el cauce seco del Río Atuel.

La lucha por los ríos y el agua, que antes parecía indiferente, se volvió taquillera. Los primeros pasos habían sido individuales, Los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez fueron pioneros en su reclamo por el Atuel ante la Corte. Después apareció la Provincia con toda su estructura para enfrentarse a Mendoza.

Carlos Verna, durante su gobernación, supo acumular adhesiones políticas con la bandera del agua. En ese sentido, el PJ y Ziliotto siguen sus pasos. Es un estandarte que sigue arrastrando simpatías fronteras adentro de la provincia. Y que a veces implica, como en esta hora, una confrontación con otras jurisdicciones o con referencias del propio peronismo en esos territorios.

Todos los amparos caerán en La Pampa

El amparo colectivo ambiental que La Pampa presentó junto a la Universidad y a dos prestigiosas organizaciones ambientales, encontró en el Juzgado Federal de Juan José Baric una de cal y una de arena.

Baric rechazó la urgente suspensión de la ley, pero no solo aceptó analizar la cuestión de fondo, sino que ya intimó al gobierno nacional a que responda al planteo pampeano. La gestión de Milei tiene que formalizar una contestación en el arranque de esta semana.

baric_ladag_13 (1).jpg El juez Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, elogió la presentación pampeana. FOTO: www.radiokermes.com

Además, al magistrado se le escapó un elogio poco habitual en el cargo cuando dijo que el planteo de La Pampa era “una buena presentación, seria, sesuda y bien fundada”. También advirtió que el rechazo de la cautelar “no implica de ninguna manera una opinión sobre el fondo de la cuestión”.

El Juzgado quedó asentado ante la Corte como el organismo que absorberá todo otro amparo colectivo que haya por el mismo tema. De ahí que La Pampa, también en ese sentido institucional, se convierta en la capital nacional de la defensa de los glaciares.

El cambio que subió Sergio Ziliotto

Ni lerdo ni perezoso, Ziliotto dio el paso inmediato ante el primer rechazo y apeló la medida ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, que tiene jurisdicción sobre el juzgado santarroseño.

Pero además, demostró su afán por poner el asunto como prioritario en su agenda nacional. El gobierno de La Pampa tiene la voluntad política y una decisión clara de jugar a fondo en este tema, que lo diferencia no solo de otros estados provinciales, sino de compañeros de gobernaciones peronistas. Tanto los que empujaron la reforma de la ley como los que la cuestionan con una distancia prudencial, sin que el tema ocupe el lugar en la agenda que habilita el pampeano.

Esta semana abrió las puertas de su despacho a las organizaciones nacionales que motorizaron el gran amparo masivo, con unas 850 mil firmas, en representación de múltiples asambleas populares de todo el país y de organizaciones de alto renombre. La foto funcionó como un mensaje político a la Casa Rosada pero también a sus compañeros de partido, que parecen ordenar las prioridades de otro modo.

ziliotto con altolaguirre y cia El gobernador Sergio Ziliotto junto a las organizaciones ambientalistas que impulsan otro amparo colectivo en el Juzgado Federal de Santa Rosa.

Ahí estuvieron, aumentando el volumen político de la movida pampeana, las referencias locales de Greenpeace, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale; el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli; y la integrante de la Organización Ambientalista del Agua Pura de Mendoza, Elsa Díaz.

La presentación de esos espacios ya avanza también en La Pampa: la fiscala Iara Silvestre consideró que el juez Baric es el competente para definir en el tema.