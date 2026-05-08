Patricia Bullrich 2027

Todo indica que Patricia Bullrich será candidata en las elecciones del año que viene, pero sus movimientos autónomos de esta semana y la guerra que no dudó en abrir con Javier y Karina Milei provocan una duda que cruza al Gobierno y al Círculo Rojo en general: ¿irá por la Jefatura de Gobierno porteña, como se descontaba hasta ahora, o podría tentarse con el premio mayor de la Presidencia de la Nación ?

Si las formas cambian pero las esencias permanecen , pueden decir un par de cosas sobre la exministra de Seguridad y actual senadora.

Una, que su ideología ha ido mutando a lo largo de su extensa trayectoria desde el peronismo revolucionario de los años 1970 hasta la extrema derecha actual , pasando en el medio por absolutamente todas las estaciones intermedias concebibles.

Otra, que a pesar de tantos cambios mantuvo tres rasgos inalterables : el apego a la violencia como confín de lo político, una consecuencia absoluta con su interés personal –paralela a una lealtad nula hacia los proyectos colectivos que la fueron cobijando– y un sueño presidencial que creyó alcanzar en 2023 y no abandona .

Un detalle reciente resulta fundamental. Cuando quedó tercera en la primera vuelta de ese año y decidió que la mejor trinchera para preservar su carrera era mimetizarse con el mileísmo , indultando incluso ataques personales graves del entonces presidenciable anarcocapitalista, Bullrich abandonó el partido que ella misma presidía . Con el tiempo, traicionó la confianza de Mauricio Macri y se llevó al nuevo conchabo a buena parte del PRO. Definitivamente, por encima de cualquier cosa, Patricia Bullrich es una bullrichista .

¿Por qué pensar que abandonaría su vieja aspiración presidencial justo ahora, cuando Milei viene en baja en las encuestas, no deja de balearse los pies comprando todos los escándalos del mundo y no atina a señalar la salida del túnel económico?

¿Por qué cuando ella mide incluso mejor que el Presidente en todos los sondeos, lidera cualquier ranking dentro del universo oficialista y sectores poderosos del Círculo Rojo buscan una alternativa igualmente favorable a sus intereses, pero algo menos volátil?

¿Por qué si cuando se abran las urnas el año próximo habrá cumplido 71 años y cualquier distracción en el camino que se ha trazado –una postulación porteña– le haría perder el eje por cuatro años fundamentales a esa altura de la vida?

Por último, ¿por qué descartarlo cuando acaba de desafiar nada menos que a Karina Milei al poner condiciones sobre la suerte del insostenible Manuel Adorni?

El jefe de Estado no evitó mostrar su incomodidad con la exigencia de la senadora para que La Piedra anticipe la presentación de su declaración jurada ––"lo spoileó a Manuel", se quejó–, por no mencionar la filtración de que llevaría a la reunión de Gabinete de hoy, que presidirá el nuevo rico, la demanda de que renuncie.

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El clima estará caldeado por lo que acaba de ocurrir y por lo que viene: al parecer, Adorni podría volver a presentarse ante los periodistas antes de esa batalla interna –¿le contestará?– e insiste en que necesita tiempo para completar la monumental obra pictórica que promete para su declaración de bienes.

Bullrich le partió el gobierno a la sociedad Milei Hermanos, cosechó apoyos internos, expresa incluso los puntos de vista de Santiago Caputo y se permite disputar poder sin mosquearse ante la invitación presidencial para que cualquier disconforme le presente la dimisión.

patricia-bullrich-y-karina-milei Patricia Bullrich y Karina Milei.

No puede sorprender que la mente suspicaz de la secretaria general de la Presidencia se haya llenado de sombras y, encima, el insidioso runrún de las redes sociales no la ayuda a calmarse.

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¿Por qué no ella?

Hace ya casi un mes, antes de todos estos episodios fuertes, Pablo Lapuente señalaba en una nota publicada en Letra P los desvelos que Pato ya le provocaba al Jefe.

"Si bien en la cúpula violeta se encargan de descartar cualquier tipo de escenario de crisis inminente, un terreno que alimentaría la hipótesis de una potencial nueva fuga de la exministra a otro espacio político, tampoco nadie en Balcarce 50 se anima a descartar ese escenario. La imagen positiva de Bullrich en las encuestas, incluida la que la posiciona como la dirigente más valorada por el electorado libertario después del Presidente, viene creciendo en el último tiempo y alimenta su posible proyección electoral hacia 2027", indicaba, bien informado como siempre, el colega.

Pues bien, desde entonces se ha producido una novedad mayor: Milei no detuvo la caída de su imagen y ahora es ella quien mide mejor.

Así lo indican todas las encuestas, tanto nacionales como en provincias relevantes:

De acuerdo con la última de Management & Fit, aun dentro de un universo de dirigentes signado por imágenes negativas superiores a las positivas, Bullrich encabeza el ranking con un 30,5% nada desdeñable.

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En tanto, Zuban Córdoba la muestra por debajo de Axel Kicillof y de Victoria Villarruel, pero con 37,3% de simpatía y por encima de cualquier otra referencia de su espacio, dado que la vicepresidenta es, en todos los sentidos, una paria.

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Atlas Intel, por su parte, la ubica por debajo de una sorprendente Myriam Bregman, de Kicillof y –vaya afrenta– de Cristina Fernández de Kirchner, pero otra vez como cabeza del conglomerado de la ultraderecha, con 37%.

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Desde ya que imagen positiva no es intención de voto, pero Bullrich sabe que cuenta con una amplia instalación nacional y con un capital político propio que ya midió en las PASO y en la primera vuelta de 2023, cuando obtuvo casi 24% de los votos.

Cuando hoy se pregunta por preferencias de acuerdo con el sufragio emitido en esa ocasión, surge que aquella cosecha hoy está dividida y, acaso, a mano.

El último sondeo de La Sastrería y Trezpuntozero indica que de la totalidad de aquellos votantes de Bullrich, el 24% se identifica con La Libertad Avanza (LLA), el 28% con el PRO, 9,3% con el radicalismo opositor a Milei… y el 32,7% con ningún espacio.

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¿Y si, por esos requiebres imprevisibles de la historia, Milei no fuera opción en 2027?

Ella conoce de esos imponderables, tanto que venció a Horacio Rodríguez Larreta contra muchos pronósticos y que sucumbió luego ante un hombre extravagante que hoy aguanta los trapos, pero no ofrece garantías.

¿En la Ciudad? No sabe, no contesta

En la misma entrevista en la que tiró a Adorni debajo de un tren, Bullrich respondió sobre sus planes electorales.

"Voy a estar donde quiera el presidente Milei. Los senadores son representantes de su pueblo. Quiero representar a los porteños. Si soy jefa de Gobierno porteño o no, no importa", contestó en el canal A24, confundiendo los términos constitucionales establecidos para los senadores con los que corresponden a los diputados. Detalles.

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¿Qué dijo en definitiva? Que acata la autoridad del mandatario –¿cómo no, en medio de todo lo que dijo puentéandolo?–, que puede ir por la Ciudad o eventualmente no hacerlo, y que su función actual, legislativa, tiene miras nacionales. Las interpretaciones quedan a gusto de cada quien.

Lo anterior no significa que Bullrich tenga un proyecto nacional definido; todo dependerá de los acontecimientos. Tampoco que la guerra con Milei Hermanos tenga como destino más probable una ruptura formal e inmediata.

Por un lado, Milei sigue siendo competitivo pese a todo y eso debería cambiar para que ella tuviera una segunda oportunidad. Por el otro, el rencor del implacable Jefe no tiene condiciones de plasmarse en una represalia definitiva en lo inmediato, toda vez que el Gobierno depende de la senadora para tener vida en el Congreso y se ha quedado, en virtud de la triple inutilidad de Adorni –como jefe de ministros, como vocero y como candidato– sin carta propia en la Ciudad.

Sin embargo, la noche de los cuchillos llegará más temprano o más tarde. Se sabe que Karina Milei es como la montura de Atila: donde ella pisa no crece el pasto.

El Círculo Rojo se mueve

Si, hipotéticamente, Milei perdiera potencial electoral o la sociedad decidiera que hay lugar en ese espectro ideológico para otra figura, una parte relevante del Círculo Rojo estaría encantada.

09e9c195-afd1-4f54-a015-d7385f64a7bb_16-9-discover-aspect-ratio_default_0 Patricia Bullrich y Javier Milei, cuando no había sombras entre ellos.

Es imposible no volver sobre el pedido de Paolo Rocca –perdedor del modelo en tanto industrial, ganador en tanto petrolero y barco en busca de puerto como uno de esos enemigos que genera la boca pestilente del Presidente– para que Macri impulse una "alternativa racional" –de derecha, desde ya– a Milei.

HHH Paolo Rocca y Mauricio Macri: dos viejos conocidos.

En ese espacio sobran los nombres, pero el problema es que ninguno mueve la aguja. El propio Macri no parece tener demasiadas ganas de volver a las canchas y las encuestas no le dan muchas chances. En ese sentido, es expresivo que se barajen nombres de outsiders sin instalación como el banquero Jorge Brito. Así las cosas, ¿por qué Bullrich debería descartarse a sí misma con tanta antelación?

Quienes miran debajo del agua pueden ver indicios en el saludo que Bullrich le dio a Macri en la reciente cena de la Fundación Libertad, sonriente como si las cosas con el ingeniero estuvieran perfectas. Como dijo alguna vez CFK, "en política, los enojos duran seis meses". Y ya pasó mucho más que eso desde el último desencuentro entre ambos.

ap4mtqnh-1280 Tras un distanciamiento agrio, Patricia Bullrich saludó efusivamente a Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad.

La vieja novedad de siempre

Más allá de su relativo pero no desdeñable capital electoral propio y de su instalación nacional consolidada, ¿qué les podría dar la senadora a esos factores de poder?

Básicamente, todos los rasgos ideológicos centrales que estos piden: ajuste permanente, economía del lado de la oferta, apertura, contención –incluso violenta– de la protesta social, orden en las calles, alineamiento con Estados Unidos…

Además, experiencia, la posibilidad de volver a arrastrar detrás de sí lo que queda del PRO, con sus estructuras territoriales, sus cuadros y su implantación en el empresariado. En otras palabras, el gancho de no volver a depender de un outsider impredecible y, si se le canta, insultante y hasta violento.

Pero la oferta podría no terminar ahí. Si se hace memoria, se recuerda que Carlos Melconian, uno de los economistas del establishment más persistentemente críticos de aspectos nodales de la mileinomía, fungió como su "vocero económico" en el tramo final de la campaña de 2023.

1366-1693493432230831515jpg Carlos Melconian y Patricia Bullrich, socios en la campaña de 2023.

¿En qué anda hoy Melconian? Fundamentalmente, en busca de un lugar bajo el sol. Tanto es así que hace alrededor de un mes afirmó estar "trabajando para tener un programa" y no descartó postularse él mismo a la Presidencia.

Con todo –ojo: apenas una hipótesis de trabajo–, una figura más instalada podría ser para él y para el empresariado que lo promovería con gusto un atajo valioso hacia un cargo clave en el manejo de la economía que vendrá desde diciembre del año próximo.

El peligro del atraso cambiario; demora en la acumulación de reservas; mal manejo de divisas que siguen siendo escasas; castigo excesivo a los ingresos populares y la actividad; falta de mirada federal; inexistencia de política industrial, y desinterés por la salud, la educación y la infraestructura, son algunos de los elementos que el economista les achaca a Milei y a Toto Caputo. No es poca cosa.

Habría que ver cuánto de todo eso cambiaría con él en el palacio de Hacienda, pero como ejes de campaña de una "alternativa racional" suenan bastante adecuados para encantar a diversos sectores del empresariado que sufren por todos esos factores.

¿Logrará Milei torcer esas condiciones a tiempo para llegar como una garantía al proceso electoral o, en cambio, la "lógica" dogmática de su modelo, la erosión de corruptelas que se extienden por su gobierno como una mancha de aceite que incluso lo alcanza, las torpezas políticas y su inigualable talento para crearse enemigos acaso lo manquen?

La promesa oficial de un "nuevo RIGI" responde a dos impotencias: por un lado, la de torcer una agenda que desde hace dos meses no deja de girar en torno a la corrupción y su inexplicable –¿o lo contrario?– apego por los sospechados; por el otro, la de acelerar el prometido "boom inversor" para que la población empiece a ver aunque sea un atisbo de la revolución que prometió alguna vez.

Bullrich ya estuvo en ese lugar proempresa, pero más pragmático y sensible a los intereses que, se supone, sirve. Es más, ni siquiera oculta sus diferencias de estilo: al revés de Milei, ella dice amar al 95% de los periodistas. ¿Qué le impediría volver a pararse allí si se le alinearan los planetas?

Que tengas un excelente fin de semana. Hasta el lunes.