LOS NUEVOS DUEÑOS DEL AGUA

Privatización de las hidroeléctricas: ganaron los Neuss, Central Puerto y MSU; Enel y AES, ¡afuera!

Los grupos nacionales ofertaron más que las multinacionales y se quedaron con las usinas de Neuquén y Río Negro. Toto Caputo juntará u$s 684 millones.

Letra P | Antonio Rossi
Por Antonio Rossi
La primera privatización de activos energéticos del gobierno de Javier Milei dejó como grandes ganadoras de las hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro a tres sociedades de empresarios locales, mientras que las compañías extranjeras que venían operando desde los noventa dos de las cuatro usinas quedaron fuera de juego.

Central Puerto retiene Piedra del Águila

La central Piedra del Águila —la más moderna y grande de las licitadas, con una potencia instalada de 1440 MW— no cambiará de manos y seguirá bajo su actual concesionario. El grupo local Central Puerto obtuvo una nueva concesión por 30 años con una oferta de u$s 245 millones, que dejó atrás a otros tres competidores cuyas propuestas oscilaron entre los u$s 170 millones y u$s 205 millones.

Central Puerto tiene como accionistas a Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany. Si bien Nicky Caputo señaló en reiteradas oportunidades que se desvinculó del grupo, en el sector energético aún lo mencionan como un actor con influencia en las inversiones de la empresa.

Javier Milei y Toto Caputo avanzan en la privatización de las hidroeléctricas

Actualmente Central Puerto opera 14 centrales térmicas e hidráulicas y parques eólicos que suman 6703 MW, equivalentes al 20% de la oferta eléctrica nacional. En el negocio gasífero controla las distribuidoras Gas del Centro y Gas Cuyana, además del 20% de la Transportadora de Gas del Mercosur (TGM).

MSU se queda con El Chocón y desplaza a Enel

La represa emblemática El Chocón —con una potencia instalada de 1200 MW más los 128 MW del dique compensador Arroyito— dejará de ser operada por el grupo italiano Enel, que la administró durante 30 años. La nueva concesionaria será la local BML Inversora, perteneciente al grupo MSU, que ofertó u$s 235,6 millones.

MSU, liderada por Manuel Santos Uribelarrea, amplió su presencia en el sector energético desde la gestión macrista. Lleva invertidos u$s 1000 millones en tres centrales térmicas de ciclo combinado en Buenos Aires y Córdoba, con 750 MW instalados. Su desembarco hidroeléctrico comenzó hace cinco meses con la compra de la controlante de Cerros Colorados a Aconcagua Energía.

En esta licitación, MSU superó la propuesta conjunta de Aluar y Genneia por u$s 223,8 millones, y a las ofertas de Enel y Pampa Energía, que ofrecieron u$s 172 millones y u$s 125 millones, respectivamente.

Los Neuss ganan Alicurá y dejan afuera a AES

Por la central Alicurá, con una potencia instalada de 1050 MW, hubo seis ofertas. La adjudicación quedó en manos del grupo Edison, liderado por los hermanos Juan Neuss y Patricio Neuss, que obtuvieron la concesión por 30 años.

Los Neuss —con vínculos directos con el asesor presidencial Santiago Caputo— cuentan como socios a Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai y Carlos Giovanelli. Armado tras la llegada de Milei al poder, el grupo Edison ingresó al sector en 2024 con la adquisición de las distribuidoras eléctricas de Tucumán y Jujuy, la transportista Litsa y la hidroeléctrica Cempsa (Potrerillos).

Grupo Neuss hidroeléctricas

Con una oferta de u$s 162,04 millones, Edison desplazó a la estadounidense AES, concesionaria desde mediados de los noventa.

Cerros Colorados va al “repechaje”

Para la usina Cerros Colorados, con una potencia instalada de 472 MW, también se registraron seis ofertas, pero como la diferencia entre las dos primeras no superó el 10%, habrá una segunda vuelta de ofertas.

La definición quedará entre Edison Inversiones, que ofertó u$s 38 millones, y BML Inversora, que valoró la concesión en u$s 41,6 millones. Según las reglas licitatorias, ambos grupos tienen dos días hábiles desde la notificación oficial para mejorar sus propuestas. Si ninguno modifica su oferta, la central quedará en manos de MSU.

Grandes perdedores de la privatización

Además de Enel y AES, la licitación dejó fuera a dos compañías nacionales importantes.

Una es Pampa Energía, conducida por Marcelo Mindlin, considerada la mayor empresa energética integrada del país, con presencia en electricidad, gas y petróleo. Sus propuestas para Piedra del Águila, El Chocón y Alicurá quedaron lejos de las ganadoras.

La otra es Aluar, única productora local de aluminio primario y una de las principales de Sudamérica. Asociada con Genneia —líder en renovables y controlada por fondos internacionales y directivos del grupo Brito— compitió por El Chocón y quedó segunda detrás de MSU.

El mensaje político y la paradoja industrial

Al celebrar el resultado, Caputo sostuvo en X que los resultados “confirman el interés del sector privado en invertir en Argentina cuando las reglas están claras”.

Pero esas “reglas claras” son las mismas que llevaron en las últimas semanas a los dueños de Essen, Whirlpool y varias firmas textiles y metalúrgicas a cerrar plantas y despedir a más de 1000 trabajadores, en una economía en la que la apertura importadora y el ajuste conviven con una ola silenciosa de desindustrialización.

