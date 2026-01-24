UCR 2026 en Buenos Aires: volver a empezar

La UCR en Buenos Aires tendrá en febrero varias actividades que podrían empezar a darle forma a la reconfiguración del partido, todavía convulsionado por los malos resultados electorales de 2025 e inmerso en una crisis institucional de la que aún no salió. Entre actos y reuniones, su dirigencia buscará normalizar su funcionamiento y fijar un norte político para 2027.

Según lo estipuló la conducción provisoria a fines de octubre pasado, el próximo 6 de septiembre será la elección para la renovación de autoridades. Así lo determinaron el comité de contingencia conducido por Miguel Fernández y la convención de contingencia encabezada por Pablo Domenichini , los candidatos que se enfrentaron en 2024 en una interna caótica, plagada de denuncias que aún sigue judicializada.

Febrero podría dar una serie de indicios respecto a cómo se reagruparán los diferentes sectores del radicalismo con miras a esa renovación partidaria, en una serie de actividades que ya diagrama su dirigencia. El viernes 20, el senador Maximiliano Abad encabezará su tradicional acto provincial en Mar del Plata , mientras que el Foro de intendentes de la provincia podría reunirse para tomar una serie de definiciones políticas. También se espera que Fernández comience una ronda de reuniones para tomar el pulso de los comités.

Como contó Letra P , el sector que responde a Abad -expresidente del radicalismo bonaerense- busca adelantar el proceso electoral interno, con el argumento de que la nueva conducción tendrá la difícil tarea de diagramar y ejecutar el proceso político en la provincia, lo que implica, entre otras cosas, construir las candidaturas en cada distrito, desde la Gobernación , pasando por las intendencias, hasta los concejos deliberantes.

Abad considera que septiembre queda demasiado lejos para la definición que el radicalismo deberá tomar una vez que cambie sus autoridades. Es decir, pensar y poner en funcionamiento el rumbo político que la UCR pretenda para los comicios ejecutivos que se realizarán dentro de un año y medio. Allí hay una mirada sostenida en que, cuanto antes se le otorgue legitimidad plena a la institucionalidad para salir de la conducción de contingencia, será tanto mejor.

En esa tribu y en Evolución, el sector de Martín Lousteau que recuperó el diálogo con el abadismo, sobrevuela la idea de que ante un eventual nuevo desdoblamiento electoral en 2027, todo el proceso podría adelantarse, por lo que para fin de año deberían construirse las candidaturas, no sin antes fijar el norte político: esto es, dónde va a estar parada la UCR respecto a los gobiernos de Javier Milei en la Nación y de Axel Kicillof en la provincia. Más allá de las conversaciones informales y el posicionamiento de cada espacio, la convocatoria para discutir un posible adelantamiento de la elección interna es potestad del comité de contingencia conducido por Miguel Fernández.

Domenichini 1.jpeg Pablo Domenichini, de Futuro Radical.

La UCR pone primera en febrero

El segundo mes del año tendrá una serie de actividades que empezarán a perfilar cómo se mueve cada tribu. Abad encabezará un acto de caracter provincial el viernes 20 de febrero en el club Talleres de Mar del Plata. Se trata de la cita tradicional del exjefe del radicalismo, con convocatoria hacia su espacio compuesto por intendentes, legisladores, concejales, dirigentes y militantes de toda la provincia. Allí se espera la presencia de casi 2 mil personas.

El cierre estará a cargo de Abad, que en estos días está terminando de definir el mensaje que quiere llevar. Probablemente tenga contenido crítico hacia el armado electoral que el radicalismo protagonizó en 2025, en Somos Buenos Aires para las elecciones provinciales, y luego con la Coalición Cívica y Provincias Unidas en las nacionales. Habrá un llamado a la construcción de un camino con identidad radical y alejado de sectores como el peronismo.

Si bien no hay fecha confirmada, también podría haber un encuentro de los 27 jefes comunales radicales de la provincia, nucleados en el Foro de Intendentes. Allí se espera la toma de posición respecto a temas que forman parte de la reforma política, como reelecciones indefinidas, desdoblamiento electoral, eliminación de las PASO y, claro, una definición política respecto a la conformación de la nueva conducción.

abad.webp Maximiliano Abad realizará su tradicional acto en Mar del Plata.

El caso Miguel Fernández

A mediados del mes que viene, Miguel Fernández también tiene previsto convocar al comité de contingencia para ponerlo en actividad. Hasta el momento no recuperó el diálogo con el abadismo, después de las diferencias en la construcción del armado electoral.

Abad y su tropa no participaron de Somos en la Quinta sección y fueron muy críticos de aquella estrategia. Fernández sostiene que tuvo el aval de la enorme mayoría de la dirigencia radical bonaerense -un 70% entre los 27 intendentes y los 135 comités- y que esa fue la mejor alternativa posible. La otra: ir con La Libertad Avanza.

El exintendente de Trenque Lauquen habla con dirigentes e intendentes, desde el plano territorial. Considera que la UCR tiene un debate pendiente que no es electoral, sino qué rumbo tendrá el radicalismo y qué valores son los que va a representar. Fue el candidato del oficialismo de Abad en 2024, pero el cierre de listas detonó esa relación. Fernández y Domenichini convergieron en el armado provincial un año más tarde, lo hicieron por separado en el nacional, pero en esta nueva etapa Evolución y Adelante, enfrentados en aquella interna, caminan de la mano.





Miguel Fernández habla a la militancia en Mar del Plata.jpg Miguel Fernández en el acto provincial del año pasado en Mar del Plata.



Las tribus de la UCR

Sobre el final del año pasado sorprendió en la Legislatura bonaerense un movimiento inesperado en el planeta radical, que se dividía en dos bloques: Acuerdo cívico UCR + GEN, con línea Lousteau y Facundo Manes, y UCR + Cambio federal, referenciado en Abad y Emilio Monzó. En el medio de las negociaciones por las autoridades de cámara, la presidencia de los bloques y los cargos en el Estado provincial destinados a la oposición, Abad y Lousteau sellaron un acuerdo y unificaron sus bancadas, aunque aquello terminó con el desprendimiento de un sector que quedó disconforme. No obstante, ese nuevo espacio graficó el golpe que la UCR recibió en septiembre: quedó con siete bancas en Diputados (en dos bloques) y dos en el Senado, también separadas.

Junto a Abad también caminan, desde hace tiempo, los espacios del histórico Gustavo Posse y del exvicegobernador Daniel Salvador. Con Evolución hubo un diálogo que se reestableció y un entendimiento de trazo grueso sobre el intento de unidad para darle fortaleza al partido, aún con todas las diferencias que los separan. En la elección de las autoridades nacionales en las que el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fue ungido nuevo presidente del radicalismo, ambos espacios respaldaron a los cuatro delegados bonaerenses ante el comité.

suescun lunghi 2.jpg Foro de intendentes UCR.



Por fuera de ese esquema, hay algunas voces disidentes, como la de Fernández y Manes, aunque el exdiputado perdió muchísimo terreno cuando empujó un armado del que después no participó: fue como candidato a senador por CABA y fuera del radicalismo. Antes, Manes se había alejado del partido y no participa de la vida institucional. Es una incógnita qué pasará con el grupo, no muy robusto, de intendentes y legisladores que lo seguían.

Hay una idea en el ecosistema boina blanca de poder alinear a todas las tribus, a pesar de las diferencias. Como contó Pablo Fornero en Letra P, es el objetivo principal de Chiarella a nivel nacional: lograr que el partido muestre rasgos de cohesión y se encamine a un proceso de orden interno. O al menos que no se despedace en mil partes, como en 2025.





Diputados - Sesión veto a universidades Facundo Manes y el diputado Pablo Juliano.



Las decisiones que tiene que tomar el radicalismo

La situación de crisis institucional en la que la UCR está inmersa desde octubre de 2024 deberá normalizarse este año. No sólo por la anomalía de la conducción provincial de un partido que estuvo al borde de quedar en acefalía, sino por lo que implica el funcionamiento de otros órganos como la convención, encargada de construir las alianzas electorales. Hay quienes dicen que si la convención provincial -no la de contingencia- hubiese estado funcionando durante el proceso electoral 2025 los resultados podrían haber sido otros.

Por caso, además de la conformación de Somos, el radicalismo agitó la idea de ir con la famosa Lista 3, mientras algunos preferían jugar con LLA. Ese tipo de definiciones, debe tomarlas la convención, no el comité, mucho menos uno de contingencia. Pero también el partido tendrá que tomar definiciones políticas con miras a 2027, sobre algunos de los temas que inauguraron la conversación política de este año como un posible paquete de reformas en el plano electoral.

¿Qué postura tendrá la UCR frente a la idea de volver atrás con el tope a las reelecciones indefinidas? No toda su dirigencia comparte una misma idea, aunque probablemente el partido sí fije la suya. Distinto es el caso con la Boleta Única Electrónica, con una lluvia de proyectos en la Legislatura, y la eliminación o no de las PASO. También hay expectativas respecto a un eventual desdoblamiento electoral, cosa que empieza a tomar fuerza en algunos municipios.