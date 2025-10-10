Facundo Manes levanta el perfil y busca colarse en la pelea porteña

Facundo Manes. Facundo Manes, diputado del bloque UCR.

El diputado Facundo Manes intensificó su presencia en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de disputar una de las tres bancas en el Senado, impulsado por un sondeo que lo ubica como tercera fuerza y por encima de otras figuras consolidadas del escenario porteño.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Encuesta en CABA Un relevamiento de la consultora Isasi–Burdman encendió las alarmas en el mapa político local: Manes reúne un 11% de intención de voto, posicionándose detrás de la candidata de La Libertad Avanza Patricia Bullrich (35%) y del candidato del peronismo Mariano Recalde (20%), pero superando a Graciela Ocaña (9%). El resultado lo acerca, por primera vez, a la posibilidad de quedarse con la banca por la minoría, algo impensado hasta hace poco tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1976005356364202495&partner=&hide_thread=false CONGRESO CALIENTE Manes dijo que Martín Menem le advirtió que iba a “hacerlo mierda” si daba cuórum



El libertario lo desmintió



Porqué Fred Machado también es clave



https://t.co/shKJUCVFZA

@mauriCanta pic.twitter.com/13JNwRtFkn — LETRA P (@Letra_P) October 8, 2025

Según fuentes del oficialismo, el crecimiento de Manes estaría afectando tanto a Bullrich como a Recalde, lo que alteraría el equilibrio político que se daba por descontado en el Congreso. De concretarse este avance, podría frustrar acuerdos judiciales entre el oficialismo y el kirchnerismo, algo que Manes viene denunciando con el concepto de “sistema de impunidad cruzada”.

El crecimiento del neurocientífico no pasa desapercibido. En las últimas semanas, Manes denunció presiones y hostigamiento dentro del Congreso, primero por parte del asesor presidencial Santiago Caputo y luego del presidente de la Cámara de Diputados, Marín Menem. Ambos episodios fortalecen su narrativa como candidato que incomoda al poder.

Pobreza, tránsito e inseguridad: las preocupaciones del electorado El informe de Isasi–Burdman también relevó las principales preocupaciones de los porteños: pobreza (15%), tránsito (12,9%) e inseguridad (10,7%). Sobre estos ejes intenta posicionarse Manes, combinando el diagnóstico social con su capital simbólico como outsider y profesional de la salud. Si logra traducir ese perfil en votos concretos, el radicalismo podría recuperar terreno en la Ciudad de Buenos Aires, una plaza esquiva para el partido desde hace décadas. La apuesta de Manes apunta a un electorado que busca nuevas voces sin romper con la institucionalidad.

Compartir en:







