Intendentes de la UCR agitan la Lista 3 y condicionan la construcción de un frente electoral en Buenos Aires

Algunos intendentes de la UCR en Buenos Aires admiten que el partido va camino a cerrar filas hacia adentro y sellar la unidad, mientras conversa con otros sectores aliados para darle forma a un frente electoral antes del cierre de alianzas. No obstante, piden que se respeten las construcciones territoriales y advierten la posibilidad concreta de competir con la histórica Lista 3.

Así lo hicieron saber algunos jefes comunales a través de sus redes sociales, como el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, que no reniega sobre la decisión de la conducción partidaria de abrir el juego a otros sectores, aunque considera que si no hay un proyecto en común es preferible competir en soledad. Esta postura apunta a no confluir con otros sellos partidarios sólo para afrontar la elección, sin garantías de conformar una estructura sólida hacia el futuro: “Tenemos que tener identidad”, explican.