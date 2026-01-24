ADELANTE RADICALES

La reforma laboral, la primera gran prueba política para Leonel Chiarella

El flamante presidente de la UCR coordina con senadores y gobernadores del partido para votar con orden. Trabaja de hormiga y en puntas de pie.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
El presidente de la UCR trabaja para alcanzar una síntesis entre senadores y gobernadores del partido.

Leonel Chiarella se prepara para su primera gran parada política como presidente de la UCR. El intendente de Venado Tuerto coordina desde hace días a dos bandas con el cuerpo del Senado y los gobernadores del radicalismo para que el tratamiento de la reforma laboral, y un eventual acompañamiento boinablanca al proyecto de Javier Milei, sea lo más ordenado posible y no abra más grietas internas.

El oriundo de Santa Fe viene haciendo un trabajo de hormiga. Desde que asumió, el titular radical procuró atar las varias patas rotas del partido y promover una agenda que supere al conflicto y la diáspora que caracterizó a la UCR durante la gestión de Martín Lousteau. Desde los radicales con peluca hasta los correligionarios opositores de Provincias Unidas, con una gama de varios grises en el medio, el radicalismo viene de un proceso de multiplicidad de sectores.

Alfredo Cornejo UCR

El cuyano designó a la diputa provincial Pamela Verasay y el chaqueño, al secretario de Asuntos Estratégicos Marcos Resico. En la misma lógica, el comité de Córdoba ubicó a la concejala de la capital Elisa Caffaratti.

Sobre la base de ese aval territorial, el santafesino empezó a recorrer el duro espinel de los jugadores y jugadores con intereses en la reforma laboral. Se encontró – y adhiere – a una máxima generalizada: hay que sancionar un proyecto.

Reforma laboral, qué piensa y cree Chiarella

Chiarella se para sobre estadísticas que sostienen que el 43% de los trabajadores y trabajadoras se encuentran en la informalidad, 9 millones de personas, repartidas en partes iguales entre asalariados y cuentapropistas. Asimismo, el venadense observa una “industria del juicio” creciente, ya que “bajan los accidentes y crecen los juicios”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leonelchiarella/status/2003481859527749676&partner=&hide_thread=false

Pero, así como apoya la reforma bajo esos postulados, el jefe radical también pretende – y lo charló con sus correligionarios de la cámara alta y los cinco gobernadores del partido – que la iniciativa proteja al entramado PYME. Chiarella dice que el 83% de las firmas o personas que generan trabajo tienen menos de diez empleados y que un proyecto de este tenor no puede no contemplar a esa franja del empresariado.

Por otra parte, Chiarella pretende que la UCR ponga sobre la mesa del debate también la formación laboral y cómo se adaptan trabajadores y trabajadoras a las necesidades del sistema productivo, rasgo que – a su juicio – no se aborda de fondo por estos días.

Contener, la máxima

“Ni todo está bien, ni todo está mal, no tenemos una postura fija”, le blanqueó Chiarella a Letra P. En su mente hay una suerte de consideraciones positivas en el amanecer del debate y la certeza de que hay que reformar el mundo laboral en la Argentina, pero prima la necesidad de revisar el articulado en detalle.

Por ese motivo, el objetivo primario del presidente de la UCR pasa, casi en paralelo al proyecto de ley, por lograr que el partido muestre rasgos de cohesión y se encamine a un proceso de orden interno. O al menos que no se despedace en mil partes, como en 2025.

“Está coordinando con los senadores y viendo si eso se ajusta con lo que buscan los gobernadores. Es ver cómo se va moviendo la ficha, con el objetivo de que no quede todo desencajado”, le confió a este medio un dirigente de su entorno.

Leonel Chiarella, el nuevo presidente de la UCR, gobierna Venado Tuerto desde 2019.
ENTREVISTA | LEONEL CHIARELLA

"La UCR tiene que dejar de hablar de la rosca"

El presidente del radicalismo bregará por un partido "de sentido común". Aval a los intendentes y agradecimiento a Pullaro. Acomodar con Cornejo, lo primero.
Jerónimo, Sola y Argüello, el triunvirato de conducción de la CGT, presionados por la reforma laboral
LA PROTESTA

Reforma laboral: crece la presión de los gremios a la CGT para que active medidas contra Milei

Abel Furlán convoca mañana a sindicatos combativos. Cristian Jerónimo advirtió que "no se descarta nada". El gobierno, envalentonado.

