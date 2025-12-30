BUENOS AIRES | AGENDA 2026

Reelecciones indefinidas: los intendentes de la UCR no arriesgan y conversarán el tema después del verano

No hay postura única sobre el planteo de Axel Kicillof. Habrá reunión del Foro para fijar criterio. Los 15 apellidos radicales que hoy no pueden presentarse.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Todo se dio tras la confirmación por parte del Ejecutivo que insistirá en la Legislatura bonaerense con modificar la ley sancionada en 2016 que prohíbe más de dos mandatos de forma consecutiva. Así lo expresó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa de los lunes.

La ley 14.836 prohíbe más de una reelección consecutiva de intendentes, bancas legislativas, de los concejos deliberantes y consejerías escolares. La norma fue impulsada en 2016 por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y el Frente Renovador de Sergio Massa. El último antecedente del caso fue la discusión que se dio en 2021, cuando se modificó el texto original con el argumento de que era incorrecto legislar de manera retroactiva, por lo que se permitió a funcionarios presentarse a un mandato más.

Quiénes son los intendentes de la UCR que están fuera de juego

El radicalismo tiene intendentes imposibilitados de volver a presentarse en 2027. Son tres de la Cuarta sección electoral; nueve de la Quinta; uno de la Sexta y dos de la Séptima. Por la Cuarta, no podrían postularse Erica Revilla (General Arenales), Franco Flexas (General Viamonte) y Salvador Serenal (Lincoln).

En la Quinta, sucede lo mismo con Maximiliano Suescún (Rauch), Miguel Ángel Gargaglione (San Cayetano), Miguel Ángel Lunghi (Tandil), Esteban Reino (Balcarce), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano), Matías Rapallini (Maipú), José Castro (Monte), Esteban Santoro (General Madariaga) y Arnaldo Harispe (Lezama). En la Sexta, estaría fuera de juego sólo Martín Randazzo (General La Madrid), mientras que en la Séptima pasa lo mismo con José Luis Salomón (Saladillo) y Ramón José Capra (General Alvear).

