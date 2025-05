Maximiliano Abad y Lousteau fuman la pipa de la paz para sacar a la UCR bonaerense del laberinto judicial

Así quedó sellado el pacto este viernes y el próximo lunes se oficializará en la Justicia. Estos armados permanecerán conformados hasta que el Juzgado electoral termine de resolver las votaciones impugnadas en tres mesas del conurbano y las observaciones que realizó en otros tres municipios. Nada de eso sucederá hasta tanto el órgano provincial no cierre el proceso electoral del que deberá hacerse cargo este año . No obstante, el plazo máximo fijado para este esquema es el 31 de octubre de 2025.

Se acordó un reparto equitativo en el comité de emergencia y en la convención, que estarán compuestos por diez miembros cada uno y con cinco representantes de cada sector. El comité quedará presidido por el abadismo, con Miguel Fernández, el candidato del oficialismo que no pudo asumir en marzo por la judicialización de la elección. La convención quedará para Futuro Radical, en la figura de Pablo Domenichini , el retador de aquella contienda, que también se declaró ganador .

Miguel Fernández habla a la militancia en Mar del Plata.jpg Miguel Fernández quedará a cargo del comité de contingencia.

Qué controlará cada sector de la UCR

El comité de contingencia que conducirá Fernández se ocupará de las tareas que le caben al comité provincial. Esto es, por ejemplo, las funciones administrativas diarias del partido y la organización territorial. El exintendente de Trenque Lauquen venía desarrollando ese trabajo aunque nunca pudo asumir como presidente. Tiene el vínculo con los titulares de los comités locales y se preparaba para coordinar las estrategias seccionales.

La convención provincial que presidirá Domenichini llevará adelante la política de alianzas, con la tarea de sanear las diferencias internas primero y, luego, dirigir las conversaciones con otros actores políticos en la provincia. Hasta ahora esa jefatura estaba a cargo del exlegislador boinablanca Carlos Fernández.

Domenichini 2.jpeg Pablo Domenichini conducirá la convención provincial.

Acuerdo institucional, ¿acuerdo electoral?

Las diferencias que los espacios saldaron para salir de la informalidad institucional es un primer paso que, afirman, por el momento no se traducirá en la unidad completa del partido. Si bien el optimismo sobre esto último difiere según la fuente consultada, aún hay una distancia considerable para que exista una alineación completa del radicalismo que le permita ir con firmeza a buscar un socio electoral para este 2025. Los apoderados tendrán la responsabilidad de acordar las definiciones del partido en términos electorales.

De cómo evolucione el curso del comité y la convención dependerá la confluencia de los sectores para las elecciones de septiembre en la provincia y de octubre en la nación. En ambos sectores reconocen que tienen miradas distintas del rumbo que la UCR debe tomar, respecto a los gobiernos nacional y provincial. No obstante, no descartaron que la convergencia no pueda ocurrir en el mediano plazo.

La UCR es la fuerza opositora que más intendencias controla detrás del peronismo. Son 27 sobre 135, de las cuales 22 responden a Abad. El resto se reparte entre Lousteau, Facundo Manes y algún intendente que juega suelto. En la Legislatura, el abadismo suma 16 de 23 bancas, las otras siete son de Futuro Radical. De unir fuerzas, el radicalismo podría quedarse con la segunda minoría en Diputados, que hoy se reparten el PRO y La Libertad Avanza.