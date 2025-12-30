UCR bonaerense: Maximiliano Abad no será candidato y quiere adelantar la elección de autoridades

La UCR de Buenos Aires renovará sus autoridades en 2026, pero uno de sus referentes, Maximiliano Abad , manifestó su idea de adelantar las elecciones internas previstas para septiembre . En las reuniones que mantuvo en los últimos días, tomó volumen la tesis de desplegar al partido y construir las candidaturas 2027 con más tiempo al estipulado.

En su espacio consideran que la nueva conducción tendrá la difícil tarea de diagramar y ejecutar el proceso político en la provincia, lo que implica, entre otras cosas, construir las candidaturas en cada distrito, desde la Gobernación , pasando por las intendencias, hasta los concejos deliberantes. Todo, después de un durísimo revés obtenido por el partido en las elecciones de este año.

Según pudo saber Letra P , Abad está convencido de que septiembre queda demasiado lejos para la definición que el radicalismo deberá tomar una vez que cambie sus autoridades. Es decir, pensar y poner en funcionamiento el rumbo que la UCR pretenda para los comicios ejecutivos que se realizarán dentro de un año y medio.

Por otro lado, el expresidente del comité provincial de la UCR descarta por estas horas una nueva candidatura para ese puesto. Si bien se especuló en las últimas semanas con la posibilidad de que el senador fuera la prenda de unidad de los diferentes sectores del radicalismo, no tiene el deseo de volver a presentarse.

En ese camino, es probable que en los primeros meses del año que se aproxima se vayan perfilando apellidos que reúnan el consenso de intendentes, legisladores y dirigentes boina blanca con representación en la provincia. Eso implicará un profundo diálogo con las diferentes expresiones que habitan el suelo bonaerense, desde el interior hasta sus tribus del conurbano.

Por el momento, nadie se atreve a adelantar nombres hasta que alguno comience a recibir un respaldo con cierta solidez, con la idea de no desgastar un apellido con tanta antelación. Hasta el momento, no se definió, si quiera, si será un intendente, algún legislador u otro dirigente que no esté cumpliendo funciones y tenga más disponibilidad para proyectar al partido.

ucr-bonaerense-acto-mdp-696x419.jpg UCR Buenos Aires.

La tarea de reconstruir a la UCR

El radicalismo quedó herido tras un año en el que obtuvo pésimos resultados electorales: perdió en 17 de los 27 municipios que gobierna en Buenos Aires, 12 de 14 legisladores y casi todos los concejales del conurbano. Hay una mayoría partidaria que entiende que el camino llevado adelante con el sello Somos fue erróneo y que eso dejó a muchos dirigentes enojados y fuera de las listas. Admiten, además, que hubo una pérdida de representación.

Por caso, el exvicegobernador Daniel Salvador no tuvo una lista en su distrito, San Fernando; al igual que el histórico exintendente de San Isidro Gustavo Posse en la Primera sección. Además, cuestionan que varios dirigentes de la Tercera fueron en la boleta de la Primera, como Josefina Mendoza y que, en la Quinta, la candidatura del intendente de Rauch, Maximiliano Suescún, no iba a tono con lo que pedían algunos jefes comunales de la sección.

Domenichini Miguel Fernandez.avif Pablo Domenichini y Miguel Fernández, de la disputa electoral a la conducción de contingencia compartida.

Una conducción de contingencia

En octubre de este año, la conducción de contingencia liderada por Miguel Fernández y Pablo Domenichini le puso fecha a la elección de autoridades: el 6 de septiembre. Todo se dio tras un año de naufragio institucional ocasionado por unos comicios internos que enfrentaron a ambos dirigentes y que terminaron en la justicia. Finalmente las partes acordaron armar un comité y una convención de contingencia para cursar el proceso electoral de este año.

Ese espacio se debilitó tras los resultados de septiembre y octubre, por lo que comenzará el camino de otra renovación. Fernández había llegado auspiciado por Abad, el presidente saliente del comité; mientras que Domenichini es un hombre de Martín Lousteau, entonces jefe del radicalismo nacional. En el cierre de listas el abadismo rompió con el exintendente de Trenque Lauquen, en desacuerdo con su estrategia electoral. A Fernández lo sigue un modesto grupo de intendentes y un puñado de legisladores que acaban de romper el bloque de Diputados.

En esa misma jugada, Abad logró aceitar un diálogo con Lousteau, con quien estaba enfrentado políticamente y acordaron la unificación de los bloques. Entre ambas terminales tratan de fortalecer el espacio para lograr una lista de unidad el año próximo y no una lista única, como le gusta diferenciar al abadismo. Se trata de no amontonar referentes de las diferentes expresiones, sino de llegar a los acuerdos necesarios para que cada sector tenga su representación bajo un mismo rumbo: la UCR querrá poner un candidato a gobernador y definir candidaturas a intendentes y concejales.

lousteau abad.jpeg Maximiliano Abad y Martín Lousteau.

Las tribus de la UCR en Buenos Aires

Además del sector de Abad y Lousteau, en la provincia conviven otras expresiones radicales, aunque algunas de ellas se reagruparon. Por caso, las líneas de Salvador y de Posse juegan en el team abadista, que ahora acercó posiciones con Evolución. Es acaso la nota más saliente de las últimas semanas, si se tiene en cuenta que son los dos espacios que compitieron en octubre de 2024, con escándalo mediante.

Tras ello, Matías Civale, el diputado tandilense que juega en el equipo de Lousteau, pasó al bloque conducido por el abadista Diego Garciarena y se quedó con una vicepresidencia de cámara. Lo mismo que el exconcejal de Quilmes Fernando Pérez, otro lustosista que, en este caso, se quedó con una silla en el directorio del Banco Provincia.

Juan Schiaretti y Facundo Manes Facundo Manes propició la conformación de Somos, pero luego jugó con otro sello en CABA.

En otra cancha juega Fernández, alejado de Abad y de Lousteau. Firmó una alianza con la Coalición Cívica en octubre para ubicar a un grupo de radicales de su sector. En principio, este espacio no tendría fuerza para competir internamente sin sumar socios. Mucho más atrás quedó Facundo Manes, quien dejó el partido antes de las elecciones y también la provincia: resolvió ser candidato a senador por CABA y sacó poco más de dos puntos.