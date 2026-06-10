Sin grieta, el peronismo bonaerense salió a bancar a CFK: la condena "es una enorme infamia", dijo Kicillof

Este miércoles se cumple un año del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada Vialidad y que derivó, días después, en su detención domiciliaria en San José 1111 y la prohibición de ejercer cargos públicos. Fuera de las diferencias internas, el peronismo bonaerense en su conjunto se manifestó reclamando su libertad.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , hizo una publicación en sus redes sociales temprano por la mañana. La Cámpora salió con fuerza a pedir por la libertad de su jefa política y los mensajes se multiplicaron. Intendentes, legisladores y dirigentes de todos los sectores del peronismo se fueron expresando con el correr de las horas. Esta tarde habrá una vigilia en el departamento de la calle Constitución, el próximo sábado, un festival "Cristina Libre" en la exEsma, y el 20 de junio un "banderazo" en Parque Lezama.

El mensaje del gobernador, enfrentado con La Cámpora y alejado de la expresidenta, llegó temprano en la mañana a través de las redes sociales. "Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real", escribió Kicillof.

A un año del fallo contra Cristina Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real. Cristina fue víctima de una larguísima persecución que…

Manifestó que "Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias" y que "persiguen también a su familia". Recordó que hace casi cuatro años intentaron asesinarla y cuestionó esa investigación.

Además, dijo que "los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos. Todo esto ocurre mientras el presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia". Finalmente afirmó: "A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa".

En el MDF hubo otras manifestaciones, como la de Andrés Larroque: "Se cumple un año de la infame condena a CFK, un hecho aberrante producto del enchastre judicial y el revanchismo gorila. Cristina es inocente y debe recuperar inmediatamente su libertad", escribió.

Para La Cámpora, Cristina gana y tiene que estar libre

Desde la agrupación conducida por Máximo Kirchner salieron los mensajes más potentes. El diputado provincial Facundo Tignanelli fue contundente: "Cristina está en cana porque les gana la elección caminando. No hay explicación jurídica, ni técnica. Es una presa política de un modelo que lo único que hace es joderle la vida a la gente. Y que se sostiene con la principal líder política presa y una deuda externa descomunal", publicó.

En la misma línea, la diputada provincial Mayra Mendoza escribió: "Sin parar hasta verte LIBRE. Porque sos inocente. Porque sos digna de vivir como quieras. Porque merecés ser feliz. Porque la mayoría del país te quiere PRESIDENTA. LIBEREN A CRISTINA. Manga de cagones. A toda la mafia junta, ELLA les gana".

Mayra Mendoza y Cristina Kirchner en San Jose 1111

En una entrevista, el ministro de Justicia bonaerense, Juan Manuel Mena, afirmó que la condena en la causa Vialidad fue “una proscripción política” y sostuvo que “se violaron todos los derechos y garantías”.

Más pronunciamientos por fuera de la interna

También se manifetsaron otros dirigentes kirchneristas, como el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella. "No puede haber una Democracia verdadera, con la principal líder de la oposición presa y proscripta. Queremos a Cristina Libre", publicó el dirigente de Morón.

El último candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, manifestó que "mientras Cristina está detenida, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni blanquea su fortuna a través de una Ley hecha para que los narcotraficantes y otros delincuentes laven su dinero sucio. Cristina es inocente. Cristina Libre".

Cristina y Taiana

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, hizo una larga publicación donde además de plantear que "Cristina es inocente" apunta: "Una de las expresiones más graves del deterioro institucional de nuestro país: la utilización del Partido Judicial para perseguir, disciplinar y proscribir a quien representa a millones de argentinos y argentinas".

Intendentes con CFK

En el mundo intendentista fueron muchos los que se manifestaron, tanto quienes están cerca de Kicillof, como Jorge Ferraresi, como otros alineados con la expresidenta o aquellos que juegan por fuera de los extremos de la grieta. El intendente de Avellaneda citó a Perón y pidió también por otros presos políticos: "'Pongo el espíritu de justicia por encima del Poder Judicial, entiendo que la justicia, además de independiente, ha de ser eficaz, y que no puede ser eficaz si sus ideas y conceptos no marchan a compás del sentimiento público'”. Perón ante la Asamblea Legislativa, en la asunción de su primera presidencia, el 4 de junio de 1946. Libertad a Cristina, Milagro, Julio y todos los presos políticos".

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Perón ante la Asamblea Legislativa, en la asunción… — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 10, 2026

"Un año de una condena injusta, de persecución política y de proscripción. No vamos a parar hasta que Cristina recupere su libertad y la Argentina recupere la democracia plena", publicó la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Su par de Lomas de Zamora, Federico Otermín, dijo que "a Cristina la quiere un montón de gente. Que sienten que simplemente ella los representa, que nunca los traicionó, aún con errores. Por eso le impiden ser candidata (esa es la condena principal; encerrarla es perversidad)".



