IOMA: la oposición reunió cuórum en Diputados, pero fracasó su intento de debatir sobre la crisis de la mutual

Fue una sesión exprés. La oposición reunió el cuórum necesario para sesionar en la Cámara de Diputados , pero no consiguió los dos tercios requeridos para habilitar el tratamiento de las iniciativas vinculadas con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) . La votación resultó negativa y el encuentro concluyó pocos minutos después de comenzar.

Los distintos bloques opositores ocuparon sus bancas y alcanzaron las 47 presencias necesarias para abrir la sesión especial convocada para discutir la situación crítica del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) . A partir de esa primera mención, la obra social fue identificada por su sigla.

Sin embargo, el siguiente paso exigía una mayoría agravada. Los proyectos impulsados para incorporar los temas al temario fueron sometidos a votación, pero no reunieron los apoyos suficientes.

La falta de los dos tercios impidió el debate parlamentario sobre la situación de IOMA . En consecuencia, las iniciativas quedaron rechazadas y la sesión finalizó sin tratamiento de fondo.

La votación frustró el tratamiento sobre IOMA

El desenlace dejó dos lecturas. Por un lado, la oposición demostró que podía reunir el cuórum para impulsar proyectos consensuados entre sus distintos espacios y obligar al oficialismo a sentarse en el recinto. Por otro, quedó expuesta la dificultad para traducir esa capacidad de convocatoria en una mayoría que permitiera avanzar con el debate.

Aunque logró sentar a los legisladores necesarios para iniciar la reunión, no consiguió ampliar ese respaldo al momento de votar ni expresarse durante la sesión. Por ese motivo, los jefes de bloque convocaron a una conferencia de prensa en el salón de los Pasos Perdidos.

Allí, representantes del PRO, La Libertad Avanza, el radicalismo, Coalición Cívica, Hechos, Unión y Libertad y el FIT cuestionaron al oficialismo. El presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, sostuvo que "Axel Kicillof no quiere discutir sobre IOMA. Queda claro que tiene más para esconder que para mostrar".

Por su parte, el diputado del PRO Fernando Rovello afirmó: "En la apertura de las sesiones ordinarias tuve la oportunidad de hablar con el gobernador Axel Kicillof y decirle que era un año no electoral como para que pudiéramos trabajar juntos en el tema de IOMA, pero no mencionó una palabra".

diputados opositores conferencia de prensa ioma 31 La oposición brindó una conferencia de prensa en Diputados.

Cuórum, con lo justo

La sesión comenzó a las 13.23, luego de que la oposición consiguiera el número necesario: 47 bancas ocupadas para abrir el recinto. El poroteo se extendió hasta segundos antes de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, confirmara el inicio del encuentro.

La preocupación opositora obedeció a tres ausencias inesperadas. Se trató de legisladores que habían previsto asistir a la frustrada convocatoria del pasado lunes, pero que no estuvieron presentes este jueves.

Para garantizar el cuórum participó casi todo el arco opositor, con la excepción del bloque Nuevos Aires, que cuenta con tres bancas. También faltaron Martín Endere (PRO), Matías Civale (UCR + Cambio Federal) y Jazmín Carrizo (La Libertad Avanza).

Una vez terminada la sesión exprés, Agustín Forchieri, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich y Diego Garciarena acordaron exponer públicamente el resultado de la jornada y profundizar las críticas al oficialismo a través de una conferencia de prensa.