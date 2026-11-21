La Legislatura bonaerense espera un fin de año cargado de tensiones entre los distintos actores de la política provincial. Con el cierre del período ordinario a la vuelta de la esquina, ninguno de los principales temas que preocupan al oficialismo y a la oposición tendrá tratamiento este mes. Las discusiones más relevantes para la distribución de poder quedarán para diciembre.

Después del 1 del último mes del año, la Legislatura deberá convocar a sesiones extraordinarias para abordar una agenda que moviliza a todas las fuerzas políticas de Buenos Aires . Los temas centrales serán el Presupuesto 2027 , la Ley Fiscal Impositiva, el financiamiento, las reelecciones indefinidas, la continuidad de las PASO bonaerenses, las vacantes en la Suprema Corte y los proyectos contra las apuestas online.

Cada discusión tiene posiciones diferentes según el espacio político e, incluso, dentro de los propios bloques. Conseguir una postura común será un desafío para los distintos sectores, en especial el peronismo dividido en facciones, que deberán negociar en el tramo final del año. Lo que se resuelva tendrá consecuencias sobre el futuro de las fuerzas políticas, justo antes de un año electoral en el que Buenos Aires cambiará de gobernador.

El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura un paquete de tres proyectos que buscará aprobar en diciembre: el Presupuesto 2027, la Ley Fiscal Impositiva y la ley de Financiamiento. La negociación no será sencilla, ya que la oposición y buena parte del propio bloque peronista anticiparon objeciones y buscarán introducir modificaciones.

Como contó Letra P , la oposición bonaerense cuestionó el Presupuesto 2027 presentado por Kicillof . Los principales reclamos apuntan al endeudamiento solicitado, la continuidad de la emergencia en la administración estatal, el déficit y la distribución de recursos para salud y educación.

En la Provincia @Kicillofok es la emergencia.



Su último presupuesto otra vez se escuda en una provincia “en emergencia”. Ocho años de gestión, ocho años de poderes extraordinarios. No es emergencia, es su forma de gobernar.



Festejan que aumenta la deuda en pesos. Eso es posible… — Matías de Urraza (@Matiasdeu) November 5, 2026

La Libertad Avanza (LLA) objeta que el Ejecutivo volviera a solicitar facultades de emergencia para toda la administración pública y reclama explicaciones por el nuevo pedido de deuda. El PRO concentra sus críticas en los salarios estatales, la transparencia de las cuentas públicas y las dimensiones de la estructura provincial.

El radicalismo pone el ojo en el sistema sanitario, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la educación. Hechos plantea una reducción de la presión impositiva y medidas de alivio para los sectores productivos. La izquierda cuestiona el atraso salarial de los empleados estatales y el pago de la deuda contraída durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Diego Garciarena (UCR) y Agustín Forchieri (PRO).

Reelecciones indefinidas, una discusión que divide al peronismo

Otro asunto que no asoma con una resolución sencilla es la reforma política. Las reelecciones indefinidas, impulsadas por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y un sector vinculado a los intendentes, enfrentan el rechazo de LLA, el PRO y una parte de la Unión Cívica Radical (UCR). No obstante, algunos jefes comunales radicales respaldan el cambio de la ley que les impide volver a presentarse. Hay 14 de los 27 intendentes radicales alcanzados por esa restricción.

Otros no lo respaldan en público, por el sesgo "casta" que tiene la extensión indefinida de los mandatos. Pero en off y por lo bajo admiten su beneplácito si el proyecto sale.

El primer obstáculo para Kicillof está dentro del propio bloque peronista. El Frente Renovador (FR), autor de la ley vigente, no aportará sus votos a la iniciativa; al menos, si es que sienta a todos los integrantes de su bloque. La Cámpora condiciona su respaldo a que el paquete de negociaciones incluya otros asuntos, como los nombramientos pendientes en la Suprema Corte de Justicia, cuya cobertura el gobernador postergó durante los últimos años.

Hoy en el Comité Provincia, la mesa de conducción recibió a los legisladores y al Foro de Intendentes radicales. Juntos analizaron el presente de la Provincia, el Presupuesto 2027, y coordinaron el trabajo que deberán realizar de acá en adelante. pic.twitter.com/WyB0w2cWBL — UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) November 18, 2026

Kicillof ya adelantó que las designaciones judiciales no formarán parte de la negociación política. Tanto el PRO como la UCR también le reclaman al mandatario que avance con los nombramientos y un sector del FR pretende que las designaciones queden en manos del próximo gobernador.

Las PASO bonaerenses, otro capítulo de la reforma política

Si se abre el debate sobre una reforma política, también podría ingresar en la agenda la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El escenario provincial dependerá, en parte, de lo que ocurra con el proyecto que avanza en el Congreso para suspender las primarias nacionales.

Verónica Magario, presidenta del Senado bonaerense.

Aunque Buenos Aires cuenta con una ley propia que permitiría celebrar las elecciones primarias incluso si la Nación las suspendiera, no sería extraño que se repitiera el escenario del año anterior, cuando también fueron eliminadas. La decisión dependerá de un acuerdo político amplio. Fuentes legislativas le aseguran a este medio que ese tema no está hoy sobre la mesa.

La posición del oficialismo para la provincia de Buenos Aires, que dejó manifiesta Carlos Bianco en una entrevista con Letra P, es mantener las primarias y permitir que cada sector presente su propuesta para la gobernación. “Nosotros creemos que la mejor forma de elegir un candidato del peronismo para la provincia de Buenos Aires es en el marco de una PASO”, sostuvo.

Mucho tendrá que ver la negociación interna del peronismo. Para el oficialismo, será difícil resolver su disputa interna y definir una eventual candidatura sin esa herramienta. Sin embargo, algunos sectores consideran posible un acuerdo general en la provincia para presentar un candidato común de todos los espacios y reservar la competencia interna para la candidatura presidencial, si finalmente se mantiene la suspensión de las PASO nacionales.

En la Legislatura conviven proyectos de distinta autoría para suspender o derogar las primarias bonaerenses. Ninguno tendrá posibilidades concretas de avanzar sin un entendimiento amplio entre casi todas las fuerzas políticas. Por ahora, ese consenso todavía no asoma.

Juan Osaba y Agustín Romo, diputados de La Libertad Avanza. La Legislatura bonaerense prepara el debate de fin de año.

Apuestas online, otro conflicto que traba los acuerdos

Tampoco está claro qué sucederá con un asunto que ocupa a todos los bloques, pero que permanece trabado en la Legislatura: las apuestas online. La interna peronista hizo caer una reunión de comisión en la que debía tratarse un proyecto de La Cámpora. Sin embargo, luego obtuvo dictamen otra iniciativa redactada por Juan Pablo de Jesús y respaldada por el kicillofismo y el PRO.

El kirchnerismo advirtió sobre el respaldo político a las grandes empresas del juego que operan en la provincia, a las que atribuye un fuerte poder de lobby con llegada a las conducciones políticas de distintos espacios. Esas acusaciones chocan con los señalamientos de otros sectores, que sostienen que La Cámpora pretende administrar a su gusto una caja multimillonaria. En medio de esa disputa también aparecen inconvenientes técnicos que profundizan las diferencias.

Hoy se dió un paso importante obteniendo dictamen en la primer comisión. Hay acuerdo sobre las cuestiones generales y disidencias en algunos temas.



Lo que aún se sigue discutiendo son aspectos vinculados a los fondos que crea la ley.



1. Si lo pagan las plataformas o los… https://t.co/91WRrZ9lgP — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) November 17, 2026

El kirchnerismo pretendía aprobar la ley antes del cierre del período ordinario, pero no lo conseguirá. La sesión convocada para el próximo 25 de noviembre será la última del año dentro de ese esquema. Todo lo que quede pendiente pasará a diciembre y dependerá de las negociaciones entre los distintos espacios. Ninguna de las fuerzas parece dispuesta a resignar sus propias prioridades sin obtener algo a cambio.

Las sesiones extraordinarias, un clásico de diciembre

La próxima semana habrá actividad en la Legislatura. La Cámara de Diputados prevé una sesión extensa para el miércoles 25 de noviembre, mientras que el Senado sesionará al día siguiente. El objetivo será avanzar con varios proyectos pendientes para evitar que pierdan estado parlamentario.

Sergio Berni, presidente del bloque Fuerza Patria en el Senado.

No obstante, para las discusiones de mayor relevancia política habrá que esperar a los últimos días del año. El antecedente más reciente muestra que las negociaciones pueden extenderse más allá del calendario ordinario. El año pasado, la última sesión se realizó el 16 de diciembre y fue necesario convocar a extraordinarias en febrero para aprobar el endeudamiento solicitado por Kicillof. En 2024, la última reunión legislativa tuvo lugar el 27 de diciembre y, en 2023, el período terminó el 28 de ese mes.