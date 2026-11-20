La negociación de esta semana por las PASO no terminó siendo beneficiosa para Alfredo Cornejo . En una primera lectura, el gobernador de Mendoza no logró ninguno de sus dos cometidos a cambio del apoyo al dictamen que busca suspender las primarias: las listas colectoras y bajar a Luis Petri , que pretende sucederlo en el cargo.

El dictamen que La Libertad Avanza logró aprobar en el Senado contó con seis firmas libertarias, dos provincialistas como Alejandra Vigo y Camau Espínola , y tres radicales: el catamarqueño Flavio Fama , el correntino Eduardo Vischi y el mendocino Rodolfo Suárez , alineado con Cornejo.

Los pedidos que formuló Cornejo en plena negociación fueron siempre en línea con su intención de contener la avanzada libertaria en esa provincia de Cuyo . El más importante tenía que ver con bajar la candidatura a gobernador de Petri, una amenaza para que el frente Cambia Mendoza se mantenga en el poder luego de 2027.

En el marco de sus negociaciones con los gobernadores dialoguistas, la Casa Rosada puso sobre la mesa la posibilidad de no llevar candidaturas propias en las provincias. Sin embargo, la situación no era tan sencilla en Mendoza. No solo porque Petri ya está lanzado y decidido, sino porque mide muy bien en las encuestas. Además, tiene un seguro: su línea directa con Patricia Bullrich .

Hay, además, un factor ineludible. No había garantía posible para el pedido de Cornejo. El vínculo entre Karina Milei y los gobernadores dialoguistas fluye, pero está infestado de desconfianza. Por más que el Gobierno le asegurara que no autorizaría su candidatura, ¿qué seguridad tendría el gobernador de que una vez suspendidas las PASO le cumplirán la palabra?

Las colectoras, caídas

El otro pedido fue el que más se sostuvo. Se trataba de las colectoras, una manera de darle a los gobernadores la posibilidad de colgar una lista de la boleta de Javier Milei y asegurarse legisladores propios sin la necesidad de propiciar un armado que enfrente a La Libertad Avanza, con el riesgo político y los recursos que conlleva esa opción.

Rodolfo Suárez y Mariana Juri, senadores de Mendoza.

Todas las fuentes al tanto de la negociación coinciden en que las colectoras eran un pedido de Cornejo. El Gobierno las sostuvo hasta el final, cuando los partidos provinciales pidieron descartarlas a cambio de acompañar el dictamen. Así, Vischi y Mariana Juri, la otra mendocina radical que participó de la reunión, quedaron en minoría y tuvieron que ceder.

En este punto, la negociación tuvo un aliciente. Diego Santilli viajó a Mendoza este jueves para participar de la Cumbre de Minería Sostenible. Tras su visita, algunos medios locales informaron que el acuerdo fue alrededor de integrar las listas legislativas. En esa línea, varios gobernadores pidieron decidir quién encabezará las nóminas y debajo integrarlas de forma intercalada.

La negociación de Diego Santilli

Frente a los medios mendocinos, Santilli se refirió al tema cuando le consultaron cómo resolverá el Gobierno la tensión entre Cornejo y Petri de cara a la puja provincial. El jefe de Gabinete separó las discusiones y explicó que el acuerdo para suspender las PASO se construyó sobre una agenda en común de temas nacionales.

Alfredo Cornejo y Diego Santilli en la cumbre minera de Mendoza.

“Hemos llegado a un acuerdo con el gobernador que tiene que ver con la integración de las listas para el Senado y Diputados”, dijo Santilli, confirmando las versiones periodísticas. “Seguimos trabajando en el tema provincial, que será más adelante”, agregó. “En muchas provincias hay competencia, hay PASO, y ahí se dirimirá y se resolverá cómo será el futuro”, completó.

Así las cosas, Santilli no cerró la puerta a un acuerdo provincial, pero postergó su concreción y, además, blanqueó que barajan la posibilidad de que incluya una competencia entre postulantes en las PASO, una instancia que rige en Mendoza. En ese escenario, Cornejo tiene otro desafío: encontrar un nombre competitivo que tenga chances de ganarle al exministro de Defensa.