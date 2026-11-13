Para la UCR, León XIV trazó la agenda que viene: convivencia, diálogo y la política al servicio de la gente

La Unión Cívica Radical (UCR) interpretó el mensaje del papa León XIV como una oportunidad para discutir el rumbo político y social de la Argentina. Sus dirigentes destacan la necesidad de recuperar el diálogo, fortalecer la convivencia democrática y colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas.

Para el radicalismo, la visita del pontífice representó una ocasión excepcional para reflexionar sobre las prioridades del país, en una sociedad atravesada por la tradición católica. El planteo apunta a revisar los vínculos sociales y el trato hacia quienes piensan diferente.

Considera que la llegada del pontífice se produjo en un momento especialmente complejo para numerosas familias y sectores de la sociedad, atravesados por dificultades económicas que golpean a los hogares, las pequeñas empresas y los estratos más vulnerables. También se detienen en las palabras destinadas a la incertidumbre que atraviesan jubilados, trabajadores y personas con discapacidad, cuyas necesidades, sostienen, deben ocupar un lugar central en las políticas públicas.

Otro de los aspectos que destaca el radicalismo es la referencia de León XIV a la doctrina social de la Iglesia y a la necesidad de preservar la dignidad humana frente a las exigencias económicas. Para los dirigentes, ese planteo dejó una señal sobre los límites que deben tener las decisiones de los gobiernos.

En esa línea, advierten que detrás de cada partida presupuestaria hay personas y situaciones concretas. La dirigencia radical también vincula ese mensaje con la necesidad de defender el trabajo, acompañar a quienes producen, garantizar el acceso a la salud y fortalecer las comunidades. Esas decisiones, consideran, expresan el lugar que la dignidad humana ocupaba en la concepción del Estado y de la sociedad.

En paralelo, la conducción de la UCR señala que trabaja en la elaboración de un programa nacional que contempla educación, economía, universidades, jubilaciones y vivienda, entre otros ejes, todos abordados por el papa en su visita a la Argentina. La iniciativa se desarrolla después de la renovación de autoridades en el comité y la convención provincial, con el objetivo de reorganizar el partido y construir una propuesta política nacional con esos puntos como referencias centrales.

El mensaje del Papa es una mensaje universal que interpela a las democracias actuales, pero las valora y las exalta. La democracia también es una forma de reconocer la dignidad del otro. El llamado al diálogo, al respeto por las diferencias y a la construcción de acuerdos nos… — Maxi Abad (@MaxiAbad) November 8, 2026

El desafío radical de recuperar el diálogo y la convivencia

Los dirigentes también plantean que la reflexión sobre las palabras del pontífice deben alcanzar a toda la dirigencia política. En ese marco, el radicalismo considera que la propuesta nacional debe ofrecer una alternativa frente a lo que define como el fracaso del kirchnerismo y del actual Gobierno. La renovación de las estructuras partidarias forma parte de ese proceso, que busca recuperar protagonismo y presentar respuestas a los problemas económicos y sociales.

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La tropa radical reconoce que una visita pastoral no resolverá por sí sola los problemas del país. No obstante, sostiene que las palabras de León XIV sirven para recordar que el éxito de una sociedad no debe medirse exclusivamente por sus indicadores económicos, sino por las condiciones de vida de sus habitantes.