Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
VOLVER A 2027

Para la UCR, León XIV trazó la agenda que viene: convivencia, diálogo y la política al servicio de la gente

La dirigencia boinablanca vincula el mensaje pastoral con la necesidad de recuperar consensos y orientar las decisiones públicas hacia las necesidades sociales.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
El diario de León XIV: Córdoba, la calma antes de Luján, otra tormenta para Javier Milei

El diario de León XIV: Córdoba, la calma antes de Luján, otra tormenta para Javier Milei

Vatican Media

La Unión Cívica Radical (UCR) interpretó el mensaje del papa León XIV como una oportunidad para discutir el rumbo político y social de la Argentina. Sus dirigentes destacan la necesidad de recuperar el diálogo, fortalecer la convivencia democrática y colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas.

Notas Relacionadas
Axel Kicillof mantiene estrategia y busca cómo llegar a la feligresía de León XIV
VOLVER A 2027

Kicillof mantiene estrategia y busca cómo llegar a la feligresía de León XIV

Por 
Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

Para el radicalismo, la visita del pontífice representó una ocasión excepcional para reflexionar sobre las prioridades del país, en una sociedad atravesada por la tradición católica. El planteo apunta a revisar los vínculos sociales y el trato hacia quienes piensan diferente.

Considera que la llegada del pontífice se produjo en un momento especialmente complejo para numerosas familias y sectores de la sociedad, atravesados por dificultades económicas que golpean a los hogares, las pequeñas empresas y los estratos más vulnerables. También se detienen en las palabras destinadas a la incertidumbre que atraviesan jubilados, trabajadores y personas con discapacidad, cuyas necesidades, sostienen, deben ocupar un lugar central en las políticas públicas.

Emiliano Balb&iacute;n, Mat&iacute;as Civale y Josefina Mendoza, parte de la conducci&oacute;n de la UCR bonaerense.

Emiliano Balbín, Matías Civale y Josefina Mendoza, parte de la conducción de la UCR bonaerense.

La UCR y la dignidad humana como eje de la política

Otro de los aspectos que destaca el radicalismo es la referencia de León XIV a la doctrina social de la Iglesia y a la necesidad de preservar la dignidad humana frente a las exigencias económicas. Para los dirigentes, ese planteo dejó una señal sobre los límites que deben tener las decisiones de los gobiernos.

En esa línea, advierten que detrás de cada partida presupuestaria hay personas y situaciones concretas. La dirigencia radical también vincula ese mensaje con la necesidad de defender el trabajo, acompañar a quienes producen, garantizar el acceso a la salud y fortalecer las comunidades. Esas decisiones, consideran, expresan el lugar que la dignidad humana ocupaba en la concepción del Estado y de la sociedad.

En paralelo, la conducción de la UCR señala que trabaja en la elaboración de un programa nacional que contempla educación, economía, universidades, jubilaciones y vivienda, entre otros ejes, todos abordados por el papa en su visita a la Argentina. La iniciativa se desarrolla después de la renovación de autoridades en el comité y la convención provincial, con el objetivo de reorganizar el partido y construir una propuesta política nacional con esos puntos como referencias centrales.

El desafío radical de recuperar el diálogo y la convivencia

Los dirigentes también plantean que la reflexión sobre las palabras del pontífice deben alcanzar a toda la dirigencia política. En ese marco, el radicalismo considera que la propuesta nacional debe ofrecer una alternativa frente a lo que define como el fracaso del kirchnerismo y del actual Gobierno. La renovación de las estructuras partidarias forma parte de ese proceso, que busca recuperar protagonismo y presentar respuestas a los problemas económicos y sociales.

El diario de Le&oacute;n XIV: los perdedores del modelo y peronismo sin bombo en un lunes tr&aacute;gico para Javier Milei

El diario de León XIV: los perdedores del modelo y peronismo sin bombo en un lunes trágico para Javier Milei

La tropa radical reconoce que una visita pastoral no resolverá por sí sola los problemas del país. No obstante, sostiene que las palabras de León XIV sirven para recordar que el éxito de una sociedad no debe medirse exclusivamente por sus indicadores económicos, sino por las condiciones de vida de sus habitantes.

Temas
Notas Relacionadas
El kirchnerismo no quiere hacer una utilización política de León XIV, pero es por ahí
VOLVER A 2027

El kirchnerismo no quiere hacer una utilización política de León XIV, pero es por ahí

Piden separar las cuestiones. El programa del peronismo debe contener los preceptos papales, pero no hacer un aprovechamiento.
León XIV y el eterno retorno de la religiosidad popular. Foto: Vatican Media
EL PAPA EN ARGENTINA

El eterno retorno de la religiosidad popular

El presidente del Comité Nacional de la Juventud Radical reflexiona sobre la visita del pontífice y aboga por una mística democrática sin mesías.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

El diario de León XIV: Córdoba, la calma antes de Luján, otra tormenta para Javier Milei
VOLVER A 2027

Para la UCR, León XIV trazó la agenda que viene: convivencia, diálogo y la política al servicio de la gente

Por  Juan Rubinacci
Presupuesto 2027: Toto Caputo demora las respuestas a los aliados y se posterga el tratamiento
ROSCA EN EL CONGRESO

Presupuesto 2027: Toto Caputo demora las respuestas a los aliados y se posterga el tratamiento

Por  Mauricio Cantando
Santiago Caputo con Karina Milei. La negociación de Malvinas está complicada. 
ROSCA EN EL CONGRESO

Malvinas: Santiago Caputo sostiene las penas a campañas hostiles y podría perder el capítulo en el recinto

Por  Mauricio Cantando
Martín Menem, Patricia Bullrich, Karina Milei y Gabriel Bornoroni.
EL PATO Y EL LEÓN

Bullrich desmiente que quiera cajonear las PASO y prepara un discurso de fin de año con su tropa

Por  Pablo Lapuente