Carlos Bianco explicitó su apuesta por una candidatura presidencial de Axel Kicillof y planteó las condiciones para reconstruir una alternativa a Javier Milei . En una entrevista con Letra P , el ministro de Gobierno bonaerense defendió las PASO provinciales, consideró viable una interna nacional y reclamó que un eventual gobierno de coalición tenga un presidente con autoridad.

El funcionario aclaró que trabaja por la postulación del gobernador aunque no haya recibido un pedido explícito y que la decisión final será de Kicillof. También dejó abierta la discusión sobre el desdoblamiento electoral en la provincia y tomó distancia de una lectura del acto de San Fernando como una ruptura definitiva entre los sectores del PJ.

Bianco le puso contenido electoral a la construcción política del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). “Nosotros estamos en el marco de una construcción política. Ahora, una construcción política también es una construcción de una candidatura y nosotros estamos construyendo una candidatura”, afirmó.

Su apuesta es que esa postulación se construya desde abajo, con respaldo de la militancia y del electorado peronista, antes que por una imposición de un sector o una definición entre dirigentes. “Yo quiero de candidato a Axel y yo trabajo para que Axel sea candidato, aunque él no me lo haya pedido explícitamente”, sostuvo.

El ministro ubicó las definiciones en 2027 y reservó la última palabra al gobernador. Para defender su preferencia, destacó la experiencia de Kicillof al frente del Ministerio de Economía y de la provincia de Buenos Aires. “Creo que es la persona que está más formada para gobernar el país”, afirmó.

“Axel es la persona más formada para gobernar el país”.



Desde el estudio de Letra P, @gabyspepe y @kevincavo conversan mano a mano con Carlos Bianco, en una entrevista llena de definiciones.



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2. Un acuerdo que lo deje afuera

Consultado sobre la posibilidad de aceptar un acuerdo que le impida a Kicillof siquiera medirse por la candidatura presidencial, Bianco rechazó esa alternativa desde su posición personal: “Así que yo te digo de mi parte ‘no’, no hay ninguna chance. Yo soy muy empecinado en las cosas que hago, así que yo voy a seguir empujando eso”.

La respuesta no implicó cerrar las conversaciones con otros sectores. El funcionario defendió la necesidad de negociar con todos, incluida Cristina Fernández de Kirchner o los representantes que ella designe. Pero, ante la insistencia sobre un entendimiento sin el gobernador como candidato a presidente, volvió a marcar su preferencia: “Desde mi punto de vista no veo ninguna forma, pero sobre todo porque Axel creo que es el que más representa hoy”.

3. Sin PASO nacionales, interna o acuerdo

Frente a la eventual suspensión de las primarias nacionales, Bianco identificó dos caminos para ordenar la oferta presidencial peronista: una interna o un acuerdo. Defendió la capacidad del partido para organizar una competencia en todo el país, aun con las dificultades logísticas y las tensiones entre sectores.

“Si el peronismo no es capaz de organizar una interna, dediquémonos a otra cosa, porque tampoco podríamos gobernar”, desafió. Y agregó: “Más difícil es gobernar un país en las condiciones que lo deja Milei”.

La defensa de ese mecanismo no equivale, por ahora, a una decisión del kicillofismo. El ministro aclaró que el espacio todavía no discutió qué alternativa privilegiaría si se suspenden las PASO, que seguían siendo su primera opción al momento de la entrevista. También advirtió que un acuerdo puede resultar tan complejo como una elección partidaria: depende de las voluntades de quienes se sienten a negociar.

4. San Fernando: distancia y una puerta abierta

Bianco aseguró que Kicillof no fue invitado al acto de San Fernando, del que participaron Sergio Massa y dirigentes de distintos sectores del peronismo. Aun así, evitó presentarlo como un conflicto que clausure el diálogo: consideró que cada espacio tiene derecho a desarrollar sus propias actividades y recordó que varios de los asistentes también participaron de encuentros del gobernador.

Sobre la presentación del encuentro, señaló: “Se anunció esto como un frente anti-Milei, lástima que no hubo oradores que lo refuercen”. Reivindicó, además, que el espacio de Kicillof comenzó a organizar una oposición a Milei en 2024, con las reuniones multisectoriales que luego vinculó con el origen del MDF.

El funcionario no convalidó la interpretación del encuentro como un lanzamiento de Massa. Rescató la movilización, los vínculos y el diálogo entre dirigentes, y ubicó en el año próximo la discusión de las candidaturas.

HASTA PERÓN ESTUVO Con Massa como figura estelar, el peronismo reunió este martes a cristinistas, federales, intendentes y dirigentes provinciales



La foto tuvo una ausencia que delimitó el alcance de esa unidad: Kicillof



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5. PASO bonaerenses para elegir al sucesor

Para la provincia de Buenos Aires, la posición de Bianco es mantener las primarias y permitir que cada sector presente su propuesta para la gobernación. “Nosotros creemos que la mejor forma de elegir un candidato del peronismo para la provincia de Buenos Aires es en el marco de una PASO”, sostuvo.

Contó que en el MDF hay dirigentes que recorren el territorio con aspiraciones, aunque evitó dar nombres y aclaró que no existen candidaturas oficiales. Según explicó, Kicillof habilitó a quienes se sientan en condiciones de representar al espacio a desarrollar su construcción, con la definición pendiente para 2027.

Sobre la posibilidad de incluir la sucesión bonaerense en una negociación nacional, consideró que no sería conveniente, pero tampoco la descartó. Su preferencia es preservar el instrumento electoral para resolver la competencia entre los distintos sectores.

Kicillof, el Frente Renovador y la UCR coinciden en sostener las PASO, La Cámpora también reclama esa instancia para resolver las candidaturas del peronismo



El PRO acompaña la suspensión, pero tiene diferencias internas



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6. El desdoblamiento sigue abierto

Bianco planteó que una eventual suspensión de las PASO nacionales abriría margen para discutir el calendario provincial. “Eso lo va a definir el gobernador, que es quien tiene la competencia de convocar a elecciones y determinar la fecha”, señaló.

El ministro reconoció argumentos políticos a favor de las dos opciones. Por un lado, un triunfo provincial previo podría fortalecer al peronismo para la elección presidencial. Por otro, la coincidencia de los comicios permitiría sumar el despliegue de las campañas municipales y el efecto de arrastre de la candidatura nacional.

No se inclinó por ninguna de las alternativas. Dijo que la discusión debe involucrar al conjunto de los sectores, aunque la decisión final corresponda al gobernador, y advirtió que una elección presidencial presenta un escenario distinto al de una legislativa.

La posible suspensión de las PASO nacionales reabre la discusión por el calendario electoral bonaerense



En el kicillofismo hay dos posturas sobre la posibilidad de separar los comicios, incluso si el gobernador es candidato presidencial



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7. Un presidente fuerte, sin doble comando

Para Bianco, ampliar la coalición no debe reproducir los problemas de conducción de la experiencia de Alberto Fernández. Reconoció logros de aquel gobierno, pero sostuvo que el esquema de un presidente débil salió mal.

Su planteo es un frente con representación de los distintos sectores y una conducción presidencial clara. Cuestionó que los funcionarios tengan que pedir autorización fuera del Gobierno o respondan a instrucciones de otros dirigentes para tomar decisiones.

“Que haya un presidente fuerte que dé las instrucciones y que se dedique a gobernar también”, resumió. Como ejemplo del funcionamiento que defiende, mencionó el control de Kicillof sobre los planes, los programas y las decisiones de sus ministros.

En un mano a mano con Kicillof, Milei pierde un tercio de los votos que consiguió en 2023



Según OPSA-UBA, ambos empatarían hoy en el 42%: el Presidente solo retiene al 69% de sus votantes y un 11,1% iría con el gobernador



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8. Ampliar más allá del núcleo duro

La convocatoria que propuso Bianco incluye a sectores que acompañaron iniciativas de Milei y que ahora estén dispuestos a integrar una alternativa. Para el ministro, el punto de encuentro debe ser un conjunto de acuerdos sobre soberanía, industria, producción, empleo con derechos, ciencia y universidades públicas.

“Con el núcleo duro del peronismo no alcanza para ganar una elección”, advirtió. Por eso, rechazó excluir de antemano a dirigentes que hayan votado leyes del oficialismo: planteó recibirlos, explicarles el proyecto y discutir si comparten sus objetivos.

La amplitud, sostuvo, será necesaria tanto para competir como para gobernar después de Milei. Con esa premisa, Bianco dejó planteada su fórmula para la reconstrucción: una base política más extensa, reglas para resolver las candidaturas y una conducción que pueda ejercer la autoridad una vez en el Gobierno.