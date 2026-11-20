Florencia De Sensi, del bloque PRO en Diputados, que responde a Mauricio Macri, interesado en no perder poder en el Consejo de la Magistratura.

La disputa por el cuarto representante de Diputados en el Consejo de la Magistratura está cerca de finalizar. Mauricio Macri se tomó unos días para evaluar la propuesta de Martín Llaryora para rotar el cargo, aunque fuentes del PRO aseguraron a Letra P que se inclina por aceptar.

Al expresidente le seduce que controlaría tres de los cuatro años que dura el mandato. Como explicó este medio, el gobernador de Córdoba lo contactó para evitar que el conflicto escale y llegue a la judicialización. Le ofreció compartir la banca en el organismo que designa y sanciona jueces.

El candidato cordobés es el diputado Juan Brügge , quien integra el bloque Provincias Unidas (PU) y deja el Congreso el 10 de diciembre de 2027. Si el PRO acepta la oferta, Florencia De Sensi , la candidata amarilla, sería suplente y asumiría en la Magistratura en un año hasta 2029, cuando finaliza su mandato.

Antes de esa fecha, la bancada que conduce Cristian Ritondo pondría como suplente a un diputado con mandato hasta 2031 y garantizarle a Macri un consejero durante un trienio. El expresidente tomó a cargo la negociación. Antes de la sesión, se había comunicado con la jefa de PU, Gisela Scaglia , para expresarle su deseo de no perder influencia en el nombramiento de jueces.

Scaglia tiene origen en el PRO pero quedó al frente de PU por decisión del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro . La bancada está integrada también por emisarios de Llaryora y de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy). La completan dos socialistas santafesinos: Esteban Paulón y Pablo Farias .

Llaryora decidió llevar al límite su deseo de posicionarse como actor de peso en el Consejo de la Magistratura de la Nación Empecinado en sentar a Juan Brügge, ensaya alternativas y recálculos https://t.co/FRx192NhWa @luisezegarra pic.twitter.com/P9xWLOfGzB

Este último fue incluido como suplente de Brügge en la propuesta de PU. Si prospera la oferta de Llaryora, no tendría ese lugar. Fuentes cercanas al mandatario cordobés confirmaron la negociación que reveló este medio. Explicaron que el espacio no tendrá diputados que sean abogados en 2027 y sería inútil escalar el conflicto.

Un desafío es encontrar una redacción precisa que habilite a rotar una banca en la Magistratura, un mecanismo que no está contemplado en la ley. "No podemos dejar antecedentes peligrosos", reconocen.

El debate es en torno a la cuarta banca del organismo en representación de Diputados. La ley vigente, sancionada en 1997, se lo asigna al bloque de la segunda minoría, lo que en los hechos representa el tercero en cantidad de miembros. En el listado oficial de la Cámara baja, PU tiene ese lugar, con 18 legisladores.

El PRO cuenta con 12 diputados pero aun así exigió ese lugar. Lo fundamentó en que los integrantes de PU ingresaron por fuerzas distintas y armaron la bancada a los efectos de obtener cargos. Fue creada el 10 de diciembre, a partir de la sociedad de gobernadores.

La respuesta amarilla

Ritondo presentó la propuesta de De Sensi y esperaba imponerse con el respaldo de la UCR y otras fuerzas provinciales. "Nuestra idea era que se definiera en el recinto", confiaron fuentes cercanas al bloque oficialista.

Esa definición no fue posible porque PU dejó la sesión sin cuórum. Martín Menem no salía de su asombro. Reunió a su tropa en el salón de honor por la tarde para explicar que la falta de cuórum lo tomó por sorpresa, como también el desafío que los diputados cordobeses y santafesinos hicieron el recinto, cuando se pararon delante de sus bancas mientras frustraban la sesión. "(El jefe del bloque Gabriel) Bornoroni había llamado a Scaglia y estaba todo bien", contó un diputado libertario a Letra P.

Los números hablan por sí solos. Faltaron tres diputados para el cuórum y 17 de los 18 miembros de PU nunca ocuparon sus bancas. Menem se había habilitado en ausencias libertarias, por la escasa posibilidad de quedarse sin cuórum.

Los temas estaban negociados con los aliados. La ley de soberanía de Malvinas iba a tener modificaciones. La reforma de la carta orgánica iba a ser convertida en ley, al igual que el traspaso de fueros de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. La sesión quedó trunca y no hay fecha para que se reedite.

Sin juras

La polémica del cuarto consejero impidió la jura, que estaba prevista para este viernes y no tiene fecha. Menem envió las propuestas de los tres candidatos confirmados. Nicolás Mayoraz, Gonzalo Roca (La Libertad Avanza) y Guillermo Michel (Unión por la Patria).

"Menem toma un riesgo grande, porque no está claro si el titular de una Cámara puede enviar una designación inconclusa", sostuvo ante Letra P un diputado de PU que participó de las negociaciones. La tensión escaló tanto que Brügge preparó un amparo por si el titular de Diputados se atrevía a nombrar a De Sensi.

El diputado cordobés nunca contempló presentar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, como la que hubo por un motivo similar contra Cecilia Moreau, cuando presidía la Cámara de Diputados, en 2022. El PRO, en tanto, también tenía previsto ir a Tribunales si Menem nombraba a Brügge, para cuestionar la legitimidad del bloque PU.

En el escrito, además del origen diverso de sus miembros, iban a remarcar que casi nunca votan unidos y hasta presentan dictámenes diferentes en las comisiones. Por ahora, la negociación sigue en términos políticos. Y cerca de un acuerdo.