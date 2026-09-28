La Legislatura le advierte a Axel Kicillof que sin negociación en paquete no hay reelección de intendentes

La intención de Axel Kicillof de habilitar las reelecciones indefinidas para los intendentes encuentra un obstáculo ineludible en la Legislatura bonaerense : las otras tribus del peronismo y los bloques opositores no están dispuestos a avanzar sin discutir en un mismo paquete otras reformas electorales y la designación de jueces para ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense .

Puertas adentro de Fuerza Patria , la postura es la misma de hace varios meses. El kirchnerismo sigue con la exigencia de tratar el resto de los asuntos de reforma electoral en un debate integral, mientras que el Frente Renovador insiste con que no se moverá para reunir los votos que hagan caer la ley que el propio massismo redactó hace diez años.

En la oposición las miradas son diversas. El PRO rechaza el regreso de las reelecciones indefinidas, pero quiere poner sobre la mesa el debate sobre el tratamiento para la continuidad o no de las PASO y un eventual desdoblamiento electoral. Sobre todo, los amarillos insisten con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) , al igual que La Libertad Avanza . La UCR tiene diferencias internas respecto al límite de mandatos, pero cierra filas para debatir un paquete integral de reformas.

Fuerza Patria tiene una discusión de a tres. El MDF de Kicillof impulsa el proyecto presentado por Ayelén Durán en el Senado y no descarta enviar otro a la Cámara de Diputados o que el original tenga alguna modificación con tal de que avance. El Ejecutivo lo empuja con la fuerza de los jefes comunales propios y otros que no lo son tanto, como es la Liga de intendentes , acaso el nuevo actor de negociación interna.

En otra vereda se planta el FR, autor de la ley que le pone tope a las reelecciones en dos mandatos. Esa tribu dice que no va a salir a juntar votos para aprobarla pero que no será obstáculo si el Ejecutivo los consigue. También tiene una postura diferente de la del resto respecto a los jueces de la Corte bonaerense : considera que debe nombrarlos el próximo gobernador. Al menos así lo hizo saber la diputada provincial Sofía Vannelli en el XXII Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial, realizado en Mercedes a principios de septiembre.

La Cámpora mantiene la misma posición desde hace meses: no discutir ninguna reforma electoral en soledad, sino todas en conjunto. Esto incluye las reelecciones -a las que no se oponen-, la continuidad o no de las PASO, el posible desdoblamiento electoral y el nombramiento de los jueces.

Las diferencias del PRO, la UCR y La Libertad Avanza

La narrativa general de la oposición bonaerense indica que ningún bloque acompañaría la reelección indefinida, que el gobernador debe enviar los pliegos para la Suprema Corte y que el sistema de votación debe implementarse con BUP; aunque difieren respecto al sostenimiento de las PASO. Sin embargo, en conversaciones subterráneas, las opiniones no son uniformes.

Agustín Forchieri (PRO) y Diego Garciarena (UCR).

Por ejemplo, hay intendentes de la UCR y algunos legisladores que no reniegan de las reelecciones indefinidas y que no tienen una posición intransigente. Además, el radicalismo estaría dispuesto a mantener las PASO y, en todo caso, modificar el sistema, pero nunca eliminarlas. Sí tienen proyectos presentados para la utilización de la BUP y piden por los pliegos.

El PRO coincide en este punto, aunque tiene diferencias internas respecto a las PASO. Sí mantiene el rechazo a los mandatos ilimitados de los intendentes. Por su parte, LLA tiene como bandera la BUP, quiere eliminar las primarias y rechaza las reelecciones. También pide por completar la Corte. Como sea, ninguno de los tres bloques legislativos está dispuesto a sentarse a discutir una reforma aislada.