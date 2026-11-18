La UCR bonaerense busca recuperar la unidad interna antes de dos debates que atraviesan la agenda política: el Presupuesto 2027 y la modificación de la ley de reelecciones indefinidas. Los intendentes convocaron a legisladores provinciales para acordar una estrategia común y fortalecer su representación ante la Legislatura y el gobierno.

El encuentro se realizó en el marco del debut de la nueva Mesa de Conducción del Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires. Participaron autoridades partidarias, diputados, senadores y jefes comunales, que avanzaron en una agenda compartida para defender los recursos municipales y mejorar la articulación institucional del partido.

Fue el primer movimiento de una estructura que intenta superar varios meses de inactividad, atravesados por las diferencias internas. Un sector del intendentismo venía cuestionando la conducción del presidente del foro, Maximiliano Suescún , intendente de Rauch, y reclamaba una representación más equilibrada de las distintas corrientes partidarias.

El principal eje del encuentro fue el análisis del proyecto de Presupuesto 2027 . Para ello llegaron hasta la sede partidaria de la calle 51 en La Plata el presidente del Comité Provincia de la UCR, Emiliano Balbín , y el titular de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti , junto con representantes de ambas cámaras legislativas.

Los jefes comunales plantearon la necesidad de garantizar una distribución de recursos que contemple las responsabilidades crecientes de los municipios y las dificultades financieras que atraviesan. También reclamaron mayor previsibilidad en las partidas destinadas a sostener servicios que, en varios casos, corresponden a la administración provincial.

Uno de los puntos centrales que discuten es el Fondo de Seguridad establecido en el Presupuesto, cuyos valores permanecen congelados desde hace 15 meses. Según los planteos de los intendentes, los recursos provinciales cubren, en promedio, apenas el 40% de los gastos municipales destinados a sostener servicios de seguridad bajo responsabilidad de la provincia.

Hoy en el Comité Provincia, la mesa de conducción recibió a los legisladores y al Foro de Intendentes radicales. Juntos analizaron el presente de la Provincia, el Presupuesto 2027, y coordinaron el trabajo que deberán realizar de acá en adelante. pic.twitter.com/WyB0w2cWBL — UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) November 18, 2026

También analizaron la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), especialmente el congelamiento de los valores de las prestaciones hospitalarias desde octubre de 2024. Los intendentes reclaman una actualización de los aranceles y mecanismos para compensar las deudas que el organismo mantiene con las administraciones locales.

Las reelecciones indefinidas, otro frente abierto

El otro asunto que atraviesa las conversaciones es el proyecto para modificar la ley de reelecciones indefinidas. Aunque varios dirigentes radicales ya manifestaron públicamente su rechazo a esa iniciativa, algunos intendentes no ocultan su interés en volver a competir en 2027, cuando ya habrán cumplido los dos mandatos permitidos.

Según pudo saber Letra P, algunos representantes legislativos no comparten la posibilidad de habilitar las reelecciones indefinidas, pero están dispuestos a acompañar una eventual modificación si el partido lo resuelve. También reconocen que deben escuchar los planteos de los jefes comunales antes de definir una posición.

Intendentes y legisladores de la UCR bonaerense.

Si la normativa no cambia, 14 de los 27 intendentes radicales no podrán presentarse en 2027. La lista incluye a Franco Flexas, de General Viamonte; Érica Revilla, de General Arenales; Salvador Serenal, de Lincoln; Esteban Reino, de Balcarce; Osvaldo Dinápoli, de General Belgrano; Esteban Santoro, de General Madariaga; y Matías Rapallini, de Maipú.

También integran ese grupo José Castro, de Monte; Maximiliano Suescún, de Rauch; Miguel Ángel Gargaglione, de San Cayetano; Miguel Ángel Lunghi, de Tandil; Martín Randazzo, de General La Madrid; José Luis Salomón, de Saladillo; y Ramón José Capra, de General Alvear.

La nueva conducción colegiada del Foro de Intendentes

Como principal acuerdo político, los legisladores se comprometieron a mantener una nueva reunión con la Mesa de Conducción del Foro para construir una posición común frente al estas discusiones.

Intendentes de la UCR.

La nueva estructura quedó integrada por seis miembros, repartidos en partes iguales entre las dos facciones que dividen al foro. Por el sector alineado con el senador nacional Maximiliano Abad, fueron designados Reino, de Balcarce; Revilla, de General Arenales; y Emilio Cordonnier, de Ayacucho.

Por el espacio disidente Construir Buenos Aires, referenciado en el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, se incorporaron Randazzo, de General La Madrid; Lisandro Hourcade, de Magdalena; y el propio Suescún.

El mapa de la interna radical bonaerense

La disputa interna quedó expuesta durante la renovación de las autoridades partidarias. Balbín, dirigente alineado con Abad, asumió la presidencia del Comité Provincia. Por su parte, Nicoletti, referente de Futuro Radical y vinculado al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quedó al frente de la Convención Provincial.

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Ambos organismos están integrados por representantes de los distintos sectores. No obstante, durante la oficialización de las autoridades, el espacio Construir pegó un portazo tras manifestar sus diferencias. El sector está integrado por Miguel Fernández, la diputada Alejandra Lordén y un grupo de intendentes que cuestiona el liderazgo de Abad.

El Foro de Intendentes, conducido hasta entonces por Suescún, quería convertirse en una voz con peso propio dentro de la toma de decisiones partidarias, pero ese objetivo no se concretó durante su mandato. La proximidad de las discusiones presupuestarias y electorales aceleró la necesidad de reorganizar su funcionamiento.