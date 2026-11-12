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SIN ACUERDO EN DIPUTADOS

Explotó la guerra por el juego en la Legislatura bonaerense: faltazo masivo y lluvia de críticas

La Cámpora y el PRO chocaron por el destino de los fondos del juego online y el combate contra las plataformas clandestinas. Comisión de ludopatía, sin cuórum.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Tignanelli Olivetto

La discusión por el juego online desató una guerra en la Legislatura bonaerense. La iniciativa de La Cámpora para gravar a las grandes casas de apuestas y destinar la recaudación a clubes, centros de jubilados y sociedades de fomento no consigue apoyos. Este jueves, la comisión de Juegos de azar, lotería y prevención de la ludopatía quedó sin cuórum.

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Macarena Ramírez

La reunión estuvo encabezada por Micaela Olivetto, presidenta de la comisión y autora del proyecto kirchnerista. De los integrantes del cuerpo, solamente asistió el massista Roberto Vázquez. El PRO, la UCR y representantes del sector de los intendentes no participaron.

Los cuestionamientos cruzan a los distintos espacios. El PRO acusa al kirchnerismo de buscar la creación de una caja para distribuir recursos entre clubes y entidades afines, sin concentrar los esfuerzos en el principal problema que identifica la oposición: las apuestas clandestinas.

La disputa por el impuesto a las apuestas online

El proyecto de La Cámpora propone aplicar un gravamen del 3% a las siete grandes empresas de apuestas online. Según la explicación de sus impulsores, el descuento recaería sobre las compañías y no sobre los apostadores. La iniciativa también establece un mecanismo de distribución de los recursos a través de Lotería de la Provincia.

La propuesta contempla que el 85% de lo recaudado se destinará a sociedades de fomento y clubes, mientras que el 15% restante será para becas a deportistas registrados. El esquema prevé dos cuentas administradas por Lotería, una para las instituciones y otra para los deportistas federados, con inscripción mediante datos personales y acreditación bancaria.

El kirchnerismo cuestiona que el gobierno provincial ya cobra una tasa sobre los apostadores y no sobre las empresas. Además, sostiene que ese fondo es considerablemente menor porque alcanza solamente a los juegos de resolución inmediata y carece de una asignación específica para los recursos recaudados.

El principal argumento de La Cámpora es que su iniciativa busca establecer por ley el destino del dinero. Según esa postura, el impuesto que ya se cobra a las apuestas online no tiene una distribución obligatoria y puede terminar en las arcas generales de la administración provincial, sin garantizar su llegada a las instituciones.

Facundo Tignanelli (La C&aacute;mpora) y Diego Garciarena (UCR).

Facundo Tignanelli (La Cámpora) y Diego Garciarena (UCR).

El PRO apunta contra el juego clandestino

La respuesta opositora llegó a través del diputado Fernando Rovello, quien presentó una iniciativa elaborada a partir de un diagnóstico sobre la situación del juego en la provincia. El legislador sostiene que el 80% de la actividad corresponde al circuito ilegal y cuestiona que la discusión parlamentaria no ponga el foco en ese punto.

Explican que el proyecto se trabajó con integrantes del Poder Judicial, fiscales, el procurador y otros actores vinculados con la problemática. Entre sus propuestas figuran controles biométricos más estrictos, sanciones que pueden llegar al retiro de licencias y una estructura especializada para investigar las apuestas clandestinas.

Rovello también plantea la creación de fiscalías especializadas en juego online ilegal en los 21 departamentos judiciales bonaerenses. El objetivo es que esos funcionarios tengan competencia para realizar allanamientos y llevar adelante los procedimientos necesarios contra las plataformas que operan fuera de la regulación.

Otro de los ejes está relacionado con el bloqueo de las plataformas clandestinas. El diputado considera insuficiente la restricción de dominios y propone avanzar sobre las direcciones IP, además de crear una oficina provincial de coordinación que trabaje junto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y organismos federales.

La Cámpora cuestiona que la propuesta de Rovello no alcanza a las casas de apuestas legales. Lo vincula políticamente con Daniel Angelici, uno de los dirigentes con peso en el negocio del juego en la provincia. La discusión tuvo un capítulo en redes sociales con Facundo Tignanelli, referente del kirchnerismo en la Legislatura.

La interna del peronismo

La pelea también queda atravesada por las tensiones entre el massismo y el gobierno de Axel Kicillof. Pocos días atrás, Alexis Guerrera, referente de Sergio Massa en la Legislatura, había salido a defender a su jefe político frente a una supuesta operación en su contra impulsada desde Gobernación. Guerrera se expresó sobre el tema en sus redes sociales.

La ausencia de los representantes del PRO, la UCR y el sector de los intendentes alimentó las sospechas dentro del oficialismo. En el kirchnerismo consideran que las jefaturas políticas de algunos integrantes de la comisión no acompañan la iniciativa y que esa resistencia podría estar trabando el tratamiento parlamentario.

Olivetto volvió a convocar a la comisión para el próximo martes 17 de noviembre. No obstante, integrantes del cuerpo señalaron a Letra P que la responsabilidad de reunir el cuórum corresponde a la presidenta de la comisión y cuestionan que atribuyera a los demás espacios la imposibilidad de avanzar con el debate.

La discusión no se limita a los dos proyectos que concentraron la disputa esta semana. En la comisión también están presentadas iniciativas de Alejandra Lordén (UCR), Ayelén Rasquetti (FR), Romina Braga (CC) y Martín Rozas (UyL), cuyos expedientes formaban parte del temario pendiente.

Con el debate empantanado, la discusión sobre cómo regular las apuestas, combatir las plataformas ilegales y distribuir los recursos recaudados está atravesada por una disputa política que amenaza con complicar todavía más el tratamiento de una problemática que involucra a distintos sectores de la política y la sociedad bonaerense.

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