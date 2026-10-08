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Legislatura bonaerense: La Cámpora acelera el proyecto contra las apuestas online

El kirchnerismo busca avanzar en comisiones antes de la sesión del 20 de octubre. Acompañan un massista y un opositor dialoguista. Sin firmas del MDF.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto

Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto

La Cámpora acelera el proyecto para regular las apuestas online en la provincia de Buenos Aires. Los diputados Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto presentaron la iniciativa en la Legislatura bonaerense y buscan avanzar con su tratamiento en comisiones antes de la sesión prevista para el 20 de octubre.

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Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

La propuesta establece una regulación integral para las plataformas autorizadas, con controles más estrictos, restricciones sobre la publicidad y obligaciones para las empresas del sector. Entre ellas, contempla destinar partidas a un fondo para entidades sociales de la provincia.

Según pudo saber Letra P, el objetivo del espacio es conseguir un despacho en las comisiones de Prevención de la ludopatía, juegos de azar y lotería, Legislacion general y Presupuesto. También se realizará un plenario conjunto previsto para el próximo 19 de octubre. En ese encuentro está prevista la presencia del titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, para que los integrantes de las comisiones puedan tener alguna certeza sobre la viabilidad de los temas a tratar.

Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto en la presentación del proyecto en la Legislatura bonaerense.

Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto en la presentación del proyecto en la Legislatura bonaerense.

La intención es llevar el proyecto al recinto al día siguiente, durante la sesión prevista de la cámara baja. Si no alcanza con los tiempos legislativos, el tratamiento podría trasladarse a la sesión de noviembre.

Las firmas y el respaldo político

La iniciativa comenzó a tomar forma pública durante la última sesión de Diputados, cuando empezó a circular entre los bloques la posibilidad de que el kirchnerismo impulsara durante octubre un paquete de medidas relacionado con el juego digital y la prevención de la ludopatía.

El proyecto lleva la autoría de Tignanelli y Olivetto y, una vez presentado, sumó la firma de otros 13 legisladores, casi todos del kirchnerismo, excepto por el acompañamiento de un massista y otro perteneciente a un bloque dialoguista. No aparecieron firmas del intendentismo ni del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La propuesta también recibió la convocatoria a clubes de barrio, sociedades de fomento, clubes de jubilados y otras instituciones sociales para respaldar el régimen de regulación.

Bloque del peronismo en Diputados.

Bloque del peronismo en Diputados.

El sector que responde al gobernador Axel Kicillof había intentado avanzar anteriormente con una iniciativa vinculada con la ludopatía infantil. Ese trabajo se postergó ante la posibilidad de conformar una mesa específica que finalmente nunca se constituyó. Según explicaron en ese espacio, el objetivo de regular la actividad estuvo presente en distintas instancias de trabajo desarrolladas en la Legislatura bonaerense, en reuniones que incluyeron encuentros en Ensenada y la participación de legisladores de distintos sectores del peronismo.

Más allá de las diferencias políticas, la intención de avanzar con una regulación encuentra coincidencias entre distintos espacios políticos. La diferencia está en la elaboración de una propuesta concreta que pudiera llegar al recinto para su discusión.

La posición de los bloques en la Legislatura bonaerense

En La Cámpora hay optimismo sobre las posibilidades de avanzar con el proyecto. La UCR todavía no definió una posición formal, aunque algunos de sus integrantes valoran el espíritu de la propuesta.

El PRO, en cambio, no expresó públicamente una postura. Fuerza Patria cuenta con una mayoría entre los sectores aliados y los bloques dialoguistas que podría permitirle reunir los votos necesarios para avanzar en la cámara baja.

El tratamiento en comisiones asoma así como el próximo paso para definir el alcance de la regulación y determinar si el proyecto logra llegar al recinto en la sesión del 20 de octubre. Si el cronograma no lo permite, quedará para noviembre.

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