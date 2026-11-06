Legislatura bonaerense: el Senado aprobó la empresa estatal de medicamentos de Kicillof

El Senado de la Legislatura bonaerense aprobó por mayoría el proyecto de ley de Axel Kicillof para crear una empresa de medicamentos

Axel Kicillof consiguió este jueves que prospere en la Legislatura bonaerense uno de los dos proyectos sanitarios que impulsa desde el año pasado: la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. El texto aprobado en el Senado dista del original y la modificación principal, luego de pasar por comisiones, es su composición societaria, que ahora tendrá 99% de capital público.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas ELECCIONES 2027 Dónde debe buscar Kicillof los votos para restablecer las reelecciones indefinidas de intendentes Por Juan Rubinacci

La iniciativa avanzó pese al rechazo de toda la oposición -PRO, La Libertad Avanza y Hechos-, a raíz del consenso alcanzado en Fuerza Patria después de un largo derrotero. A instancias del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el Ejecutivo bonaerense había ingresado los proyectos de laboratorio y de emergencias el año pasado, pero perdieron estado parlamentario ante la falta de apoyos. Este año Kicillof los reimpulsó pero, interna mediante, sufrieron varios intentos fallidos antes de conseguir dictamen.

El Senado aprobó el proyecto que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense



De este modo, la Provincia apunta a consolidar la producción pública de medicamentos y productos médicos, con la intención de abastecer los hospitales.



https://t.co/FSs0soUIgm pic.twitter.com/qAHo7qJ6hY — Senado BA (@Senado_BA) November 5, 2026 El proyecto del Sistema Integrado de Salud de la Provincia (SIPBA), que acompañaba la ley de medicamentos, no prosperó y volvió a comisiones. Se espera que en Diputados, al Gobernador se le presenta un escenario aún más arduo, donde el oficialismo no cuenta con quórum propio, a diferencia de lo que sucedió esta tarde en el Senado.

Remedios para abaratar costos y abastecer al sistema público La ley aprobada en el Senado crea una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), en la que la Provincia tendrá el 99% del capital social. Su objetivo principal será investigar, desarrollar, fabricar y distribuir medicamentos, vacunas, insumos médicos. La prioridad: abastecer al sistema de salud pública en los 135 municipios bonaerenses, lo que permitirá abaratar el costo de los insumos sanitarios y reducir la presión sobre el presupuesto provincial frente a los aumentos de precios de los laboratorios privados.

El encargado oficialista de defender el texto fue el senador del Frente Grande, el kicillofista Fernando Coronel, quien justificó la propuesta al recurrir a las políticas de ajuste del Gobierno nacional contra los programas de salud, como el desmantelamiento del programa Remediar, el PAMI y la necesidad de obtener medicamentos con más velocidad, como ocurre en otras provincias que cuentan con empresas de este estilo. La producción propia permitiría a la Provincia depender menos de las compras en el mercado para abastecer a hospitales y centros de salud.

El senador del Frente Grande, el kicillofista Fernando Coronel, fue el encargado oficialista de defender el texto del laboratorio de medicamentos. El texto del Ejecutivo sostiene que producir medicamentos y productos médicos desde una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria “debería contribuir a evitar los sobreprecios que aplican los laboratorios privados cuando disponen de un monopolio de producción”. Según el proyecto, el laboratorio se financiará con la venta de sus propios productos, el desarrollo de patentes y eventuales asignaciones en el Presupuesto provincial. Sistema Integrado de Salud, a comisión de presupuesto El proyecto del Sistema Integrado de Salud bonaerense (SIPBA) no corrió con el mismo espíritu acuerdista y fue enviado a la Comisión de Presupuesto e Impuestos para continuar su discusión, fundamentalmente a raíz de las objeciones de distintos intendentes.



Uno de los puntos cuestionados por los alcaldes fue el artículo 43, que planteaba equiparar los salarios de los trabajadores municipales de la salud con los que revisten en la Ley 10471 de Carrera Profesional Hospitalaria bonaerense, una asimetría en detrimento de los municipios que encendieron las alarmas y se enfocaron en cómo financiarían esa modificación, ya que el texto de la iniciativa no preveía ninguna partida o mecanismo de compensación.