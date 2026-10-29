Axel Kicillof y sus intendentes quieren PASO y reelecciones: cómo conseguir votos para cambiar la ley Vidal

Axel Kicillof recibió este jueves en La Plata a unos cuarenta intendentes del Movimiento Derecho al Futuro para discutir la estrategia electoral rumbo a 2027. El mantenimiento de las PASO y la habilitación de nuevas reelecciones para los jefes comunales fueron los temas centrales, aunque quedó pendiente cómo conseguir los votos para modificar la ley Vidal.

Si bien hubo coincidencias sobre la conveniencia de sostener las primarias en Buenos Aires y avanzar con las reelecciones, no se alcanzaron definiciones concretas sobre cómo reunir los apoyos necesarios en la Legislatura bonaerense para este último objetivo. La concurrencia de la elección provincial con la nacional también sobrevoló la mesa.

Uno de los intendentes que participó del encuentro dijo a Letra P que “hubo una definición clara a favor de las PASO en la provincia de Buenos Aires” y también a favor de avanzar con las reelecciones mediante una modificación de la ley que impide más de dos mandatos consecutivos, aunque “sin definiciones en este sentido de cómo van a conseguir los votos” en la Legislatura bonaerense.

Aunque la concurrencia tampoco contó con mayores definiciones en el cónclave, tal como contó Letra P , los intendentes estarían dispuestos a ceder su preferencia por el desdoblamiento electoral en pos de favorecer al gobernador en su estrategia nacional.

Otro de los ejes de la reunión fue el papel que deberán asumir los intendentes en la construcción política y electoral del MDF. La idea que se planteó es que tengan un rol protagónico en sus distritos, con una agenda que combine la defensa de sus gestiones, la exposición de los proyectos a futuro y las críticas a las políticas del gobierno de Javier Milei .

En ese esquema, los jefes comunales también tendrán la tarea de defender la gestión de Kicillof e impulsar su proyección presidencial. La cantidad de intendentes que integran el espacio -más de cuarenta- aparece como uno de sus principales activos políticos para construir volumen territorial y fortalecer la candidatura presidencial del gobernador.

Otra fuente del encuentro destacó, además, el recorrido del MDF como una construcción política que se consolidó en los distritos y extendió su presencia a otros puntos del país. En ese sentido, Kicillof reivindicó el trabajo colectivo y la unidad del espacio, y definió a la mesa de intendentes como “la columna vertebral de este movimiento”.

La agenda de gestión y el escenario nacional

La conversación también incluyó un repaso de la situación de los municipios y de las principales dificultades que atraviesan los bonaerenses.

Fuentes de la Gobernación apuntaron que se analizaron las necesidades para cerrar el año, los desafíos de gestión para 2027 y el impacto de la paralización de la obra pública nacional, con especial preocupación por el estado de las rutas y la falta de nuevas inversiones.

Gilberto Alegre, intendente de General Villegas

También estuvo sobre la mesa el Presupuesto provincial: si bien Kicillof no profundizó en ese punto, fuentes de su equipo reconocieron que podría ingresar a la Legislatura la semana próxima.

En el plano político, los participantes coincidieron en que el objetivo central es derrotar a Milei y plantearon la responsabilidad de construir una alternativa frente a un modelo que, según señalaron, profundiza la exclusión, el desempleo, los bajos salarios y la desindustrialización.

La elección en Brasil también formó parte del intercambio, en un encuentro que permitió repasar el escenario regional y sus implicancias políticas. Sin anuncios ni resoluciones orgánicas, la reunión dejó dos prioridades electorales para el MDF: sostener las PASO y habilitar nuevas reelecciones. Cómo reunir los votos para modificar la ley Vidal sigue siendo la pregunta pendiente.

Entre otros, estuvieron en la Gobernación los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell), Gilberto Alegre (General Villegas), Ricardo Alessandro (Salto), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Sebastián Walker (Pila), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales), Mario Secco (Ensenada), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Héctor Olivera (Tordillo), Julio Marini (Benito Juárez), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Mauro Poletti (Ramallo), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso) y Lucas Ghi (Morón). También participaron la intendenta Magdalena Sierra (Avellaneda) y los jefes comunales Alfredo Fisher (Laprida), Sergio Barenghi (Bragado) y Ariel Succurro (Salliqueló).