Javier Milei cantó durante un acto en el Luna Park. Javier Milei y Karina Milei.

Como prólogo de la campaña con la que buscará su reelección, Javier Milei se anotó en la agenda tres actividades para cerrar el año, con vistas al 2027. El 30 de noviembre presentará su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" en el Palacio Libertad y hay mucha expectativa en que cierre el último congreso de La Libertad Avanza que se realizará en el conurbano bonaerense. En el medio, agendó una cumbre de la juventud, en Rosario.

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"El 10 vamos todos al Palacio Libertad a escuchar al Presidente y, después, nos resta confirmar otras actividades para cerrar el año", confirmó a Letra P una fuente que se encarga de parte de la agenda libertaria. La idea es que el líder libertario retome el protagonismo político, en medio de las dudas que hay tanto alrededor de su modelo económico, con la suba del Riego País, como de los desafíos políticos que le plantean figuras propias como Patricia Bullrich.

No será la primera vez que el jefe de Estado presente su última obra. A principios de su mandato, en mayo del 2024 en el Luna Park, Milei habló de su libro en el marco de un multitudinario acto que combinó un show de rock, una presentación con estilo partidario y una conversación más de tipo institucional. Sin embargo, se espera que en esta oportunidad, dado el auditorio elegido, sea un encuentro más institucional que de militancia.

La actividad en el ex-CCK fue confirmada por Milei este miércoles mientras recibía el título de doctor honoris causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del titular del Palacio de Hacienda, Toto Caputo, quienes también estarán en la presentación del libro junto al resto del gabinete.

Javier Milei cantó durante un acto en el Luna Park. Javier Milei organiza un último congreso partidario en 2026 Luego de este encuentro, se prevé que el líder libertario cierre el último congreso de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Luego de varias postergaciones, producto de la visita del papa León XIV y otras responsabilidades del Presidente, el acto partidario podría realizarse el 10 de diciembre en algún distrito del conurbano bonaerense. El último de estos encuentros se llevó adelante en General Pueyrredón, aunque otras veces se realizó en La Plata, ambos distritos que La Libertad Avanza busca disputar con candidatos propios en las elecciones.

"Tenemos varios distritos en vista, pero estamos esperando el ok final del Presidente para confirmar", aseguró a este medio un hombre detrás de la organización partidaria. Como en otras oportunidades, se descuenta la presencia tanto de la hermana del jefe de Estado, como del presidente libertario en este territorio, Sebastián Pareja. Justo después de la presentación del libro en el Palacio Libertad, y poco antes del Congreso, está en agenda también la cumbre de la juventud partidaria. Se realizará el 5 de diciembre en Rosario, Santa Fe, donde además de la tropa sub-20 y 30 del espacio liderada por Sharif Menem, sobrino de Martin y Lule Menem, también dirá presente la diputada nacional Romina Diez, una de las mujeres de mayor confianza de El Jefe.