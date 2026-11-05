Las claves del Presupuesto de Kicillof en el año electoral: deuda por USD 1.000 millones y emergencia general

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , presentó el Presupuesto 2027 con un pedido de autorización para tomar deuda por USD 1.000 millones y la continuidad de la emergencia provincial . La iniciativa ingresó a la Legislatura bonaerense a través del ministro de Economía, Pablo López .

El proyecto contempla un gasto total de $58,6 billones y una proyección de inflación del 21% para el próximo año, en consonancia con la variable del proyecto de Prespuesto nacional de Javier Milei . El Ejecutivo bonaerense planteó que la economía atravesará otro escenario recesivo y elaboró sus previsiones presupuestarias sobre esa perspectiva.

Entre los principales componentes se destacan la inversión de capital, las partidas sociales y los recursos destinados a salud, educación y seguridad. Además, la propuesta incorpora un nuevo Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para acompañar a los municipios. El paquete presentado incluye tres leyes: Presupuesto, Impositiva y Financiamiento.

La Ley de Financiamiento incluye una solicitud de autorización para contraer nuevo endeudamiento por el equivalente a USD 1.000 millones. Según la explicación de López, la estrategia apunta a diversificar las fuentes de recursos y sostener la inversión sin comprometer la capacidad de pago del Estado bonaerense.

El esquema contempla una mayor participación de organismos multilaterales y bilaterales de crédito, con desembolsos comprometidos para 2027, principalmente destinados a infraestructura y proyectos estratégicos. También prevé profundizar la participación en el mercado local de capitales con Letras del Tesoro. La administración provincial proyecta, además, ampliar ese programa para fortalecer la gestión de liquidez y aprovechar la demanda de financiamiento en pesos.

El proyecto también contempla la continuidad de un mecanismo por el cual los municipios percibían el 8% del endeudamiento provincial. Las intendencias todavía tienen pendiente cobrar el remanente correspondiente a la autorización solicitada durante el año pasado.

López presentó el Presupuesto 2027 en el Anexo de la Cámara de Diputados.

El fondo para los municipios y la emergencia provincial

Entre las novedades se destaca la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, vinculado al endeudamiento y destinado a acompañar a los municipios. La iniciativa replica el porcentaje de distribución previsto para los gobiernos locales en el esquema anterior.

Por segundo año consecutivo, el primer artículo del Presupuesto incluye la declaración de emergencia provincial. El mecanismo otorga al Ejecutivo mayor flexibilidad para reasignar partidas presupuestarias y facilidades en los procedimientos de licitación y contratación.

A diferencia de esquemas anteriores, que alcanzaban a determinados ministerios o áreas, la declaración comprende al conjunto de la administración provincial. El Gobierno bonaerense fundamenta la decisión en la crisis económica nacional y en los fondos que el Gobierno nacional le adeuda a la Provincia.

Hoy en la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires recibimos al Ministro de Economía Pablo López, el cual realizó la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, Ley fiscal Impositiva y endeudamiento para el Ejercicio 2027 de la… pic.twitter.com/QmX53uheCV — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) November 5, 2026

La Ley Impositiva 2027 y la presión tributaria

La Ley Impositiva 2027 mantiene la estructura tributaria del ejercicio anterior y no contempla modificaciones en la presión tributaria ni en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Según explican en Gobernación, para las pequeñas y medianas empresas, el proyecto actualiza los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas.

En materia de impuestos patrimoniales, la iniciativa no prevé incrementos reales en la tributación sobre inmuebles y automotores. El esquema mantiene también sin cambios la estructura y las alícuotas del Impuesto de Sellos.

La proyección de ingresos contempla el efecto de la nominalidad sobre la recaudación. En particular, los recursos provenientes de Ingresos Brutos quedan vinculados a la evolución de los precios y de la actividad económica.

Los ejes del Presupuesto 2027

El Presupuesto 2027 asigna $4,05 billones a inversión de capital. Entre los principales destinos figuran la continuidad del Plan de Obra Provincial, la construcción y ampliación de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), las obras hidráulicas y los programas habitacionales.

Para la protección de los sectores vulnerables se proyectan $2,32 billones. La partida contempla el Servicio Alimentario Escolar (SAC), la compra de alimentos frescos y secos y el fortalecimiento de las Unidades de Desarrollo Infantil. En salud, la inversión prevista asciende a $2,26 billones e incluye infraestructura, maquinaria y equipamiento. Para educación se destinan $1,93 billones, con el objetivo de continuar la universalización de la jornada extendida y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Pablo López, ministro de Economía.

El área de seguridad y el Servicio Penitenciario recibien una asignación proyectada de $1,98 billones. Los recursos se orientan al equipamiento, la infraestructura, la capacitación y el reentrenamiento de la Policía y del Sistema Penitenciario Bonaerense. El proyecto también contempla la continuidad de programas de apoyo a los sectores productivos, como Mercados Bonaerenses, el Plan de Mejora de Caminos Rurales, el Servicio Bonaerense de Empleo y Arriba Parques, además de líneas de crédito para impulsar la producción junto con el Banco Provincia.

Con estos lineamientos, la administración de Kicillof presentó una hoja de ruta económica para 2027 que combinó financiamiento, continuidad de programas sociales e inversión en infraestructura. El debate legislativo deberá definir el alcance de las autorizaciones solicitadas y los recursos que finalmente recibirán los municipios.