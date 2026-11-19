La suspensión de las PASO genera diferencias dentro del PRO bonaerense . Mientras intendentes y legisladores bonaerenses respaldan la decisión de la conducción nacional, el senador provincial y vicepresidente del partido en Buenos Aires , Pablo Petrecca , cuestionó la medida y advirtió que no todos los dirigentes comparten esa posición.

El desacuerdo expone dos miradas sobre el futuro electoral del espacio, que se sostenían de manera subterránea. Un sector considera que las primarias no son necesarias, tanto por el entendimiento político con La Libertad Avanza como por el escenario de candidaturas que proyectan para la provincia. Otro, entre los que se destaca Petrecca, defiende las primarias como una herramienta de selección de candidatos.

Entre quienes respaldan la suspensión se ubican intendentes bonaerenses y legisladores provinciales que entienden que el acuerdo con el partido del presidente Javier Milei permitiría ordenar la competencia electoral. En ese esquema, consideran que Diego Santilli ya está definido como candidato a gobernador del frente, y que no será necesario dirimir candidaturas.

Una lógica similar se traslada a las listas municipales. Hay quienes piensan que las primarias tampoco garantizan una competencia interna efectiva, porque no tienen asegurado que las negociaciones políticas les permitan disputar lugares en las nóminas electorales. Eso ocurrió el año pasado .

En ese contexto, buena parte de la dirigencia amarilla considera que las PASO son una herramienta que necesita, principalmente, el peronismo. No obstante, un sector del macrismo bonaerense expresa reparos y cuestiona que la discusión se resuelva sólo en función de las conveniencias electorales de la coyuntura.

Pablo Petrecca defendió las PASO

Uno de los dirigentes que manifestó su rechazo fue Pablo Petrecca, quien sostuvo que las primarias son una herramienta importante para seleccionar candidatos y evitar que las decisiones queden exclusivamente en manos de las conducciones partidarias.

Pablo Petrecca, senador provincial del PRO.

En diálogo con Perfil, el senador provincial aclaró que está de acuerdo con una reforma electoral y política, pero que avanzar con modificaciones a poco tiempo de una elección no es lo más conveniente. Petrecca aseguró que su postura no es aislada y que otros referentes del partido comparten sus reparos. “Hay muchos dirigentes que tenemos esta mirada”, sostuvo al referirse al desacuerdo con la decisión de acompañar la suspensión de las primarias.

En entrevistas anteriores, el exintendente de Junín venía expresando su interés en una eventual competencia entre Mauricio Macri y Milei. Considera que unas PASO podrían permitir la discusión de distintas miradas y proyectos de gobierno. Será un tema importante en las próximas semanas para saber qué ocurrirá en la Provincia si efectivamente el Congreso las elimina. Como contó Letra P, Buenos Aires se encamina a sostener sus propias PASO, aunque Milei logre suspenderlas a nivel nacional

El antecedente 2025

Petrecca es el encargado de recorrer municipios y secciones electorales con el objetivo de impulsar un acuerdo amplio para enfrentar al peronismo. Su tarea está enfocada en el trabajo territorial, mientras Cristian Ritondo y Diego Santilli participan de las negociaciones políticas con La Libertad Avanza en la Casa Rosada.

PRO bonaerense.

En 2025, el senador encabezó la lista de Somos Buenos Aires por la Cuarta sección electoral, luego de quedar disconforme con el acuerdo entre el PRO y LLA del que no formó parte. Ese recorrido explica parte de sus reparos frente a una estrategia electoral definida exclusivamente en las mesas de negociación.