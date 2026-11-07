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ELECCIONES 2027

La oposición cuestiona el Presupuesto 2027 de Kicillof: deuda, déficit y emergencia provincial, en la mira

PRO, LLA, UCR y otros bloques reclaman cambiar las prioridades del gasto. Menos viajes de campaña y más recursos para salud, educación, seguridad y obras.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Axel Kicillof envió el presupuesto a la Legislatura bonaerense.

Axel Kicillof envió el presupuesto a la Legislatura bonaerense.

La oposición bonaerense cuestionó el Presupuesto 2027 presentado por el gobernador Axel Kicillof en la Legislatura provincial. Los principales reclamos apuntan al endeudamiento solicitado, la continuidad de la emergencia en la administración estatal, el déficit y la distribución de recursos para salud y educación.

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Juan Rubinacci

Los cruces de La Libertad Avanza y el PRO

Los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) calificaron a la gestión provincial como un "gobierno de emergencia". Cuestionaron que el Ejecutivo volviera a solicitar facultades de emergencia para toda la administración estatal y reclamaron explicaciones por un nuevo pedido de deuda, pese a que todavía no se había utilizado todo el financiamiento solicitado el año anterior.

Los representantes del PRO concentraron sus críticas en los salarios estatales, la transparencia de las cuentas públicas y las dimensiones de la estructura provincial. También reclamaron una recuperación de las prioridades de gestión y cuestionaron el incremento del déficit respecto de las proyecciones para 2026.

Entre los cuestionamientos también aparece el uso de recursos públicos para financiar los viajes de campaña del gobernador. El planteo se suma a las críticas opositoras sobre el destino del gasto y la administración de los fondos provinciales.

La Libertad Avanza cuestionó el Presupuesto de Axel Kicillof.

La Libertad Avanza cuestionó el Presupuesto de Axel Kicillof.

La UCR y Hechos reclamaron inversiones en salud e infraestructura

El radicalismo puso el foco en el sistema sanitario y educativo. Sus representantes reclamaron que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) garantizara las prestaciones a sus afiliados y exigieron una educación pública de calidad, con establecimientos en condiciones y oportunidades reales de aprendizaje.

También plantearon la necesidad de atender las demandas del interior bonaerense mediante inversiones en infraestructura, mantenimiento de rutas y caminos provinciales.

Por su parte, el espacio Hechos presentó una agenda centrada en tres ejes. El primero está vinculado con una reducción de la presión impositiva, con especial énfasis en la eliminación de Ingresos Brutos y otras medidas de alivio para los sectores productivos.

El diputado Manuel Passaglia y el senador Marcelo Leguizamón, de Hechos.

El diputado Manuel Passaglia y el senador Marcelo Leguizamón, de Hechos.

El segundo reclamo apunta a una mayor inversión en obra pública. Sus referentes señalaron que el estado de las rutas provinciales representaba un problema para la actividad económica y reclamaron recursos para mejorar la infraestructura. El tercer eje está relacionado con el fortalecimiento de la seguridad y la salud, especialmente del IOMA.

La izquierda cuestionó la orientación económica de Kicillof

Los representantes de la izquierda aseguraron que las proyecciones presupuestarias no les generaron sorpresa. Sostuvieron que no esperaban un cambio en la orientación de las políticas del gobernador y cuestionaron el destino de los recursos provinciales.

También criticaron el pago de la deuda heredada de la gestión de María Eugenia Vidal sin una investigación previa y denunciaron un fuerte ajuste sobre docentes y trabajadores de la administración pública. Según plantearon, el nuevo proyecto presupuestario mantenía esa misma orientación, con la que manifestaron su desacuerdo.

Christian Castillo, FIT.

Christian Castillo, FIT.

Nuevos Aires y Unión y Libertad reclamaron cambios en las prioridades

El espacio Nuevos Aires pidió que los recursos provinciales se destinaran prioritariamente a educación, salud y seguridad. Además, propuso medidas para mejorar el empleo joven mediante incentivos para la primera contratación de trabajadores.

En tanto, Unión y Libertad reclamó una transformación del Estado provincial para que no funcionara únicamente como una estructura dedicada al pago de salarios. Sus representantes plantearon la necesidad de una ley que aumentara el capital fijo de la provincia y priorizara los servicios destinados a los ciudadanos por encima de la administración burocrática.

La Coalición Cívica cuestionó los salarios estatales

La Coalición Cívica denunció una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores públicos bonaerenses. Sus representantes compararon el impacto de esa política con una motosierra similar a la impulsada por el presidente Javier Milei y sostuvieron que había afectado al conjunto de los empleados estatales.

También cuestionaron la gestión presupuestaria del gobernador después de siete años al frente de la provincia. Desde ese espacio señalaron que Kicillof debía responder por la distancia entre los anuncios oficiales y los resultados concretos de su administración.

La discusión por el Presupuesto 2027 quedará atravesada en la Legislatura por reclamos de distintos sectores de la oposición, que coinciden en cuestionar el endeudamiento, el déficit y las prioridades del gasto.

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