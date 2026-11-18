Aunque Javier Milei logre suspender otra vez las PASO a nivel nacional , en la provincia de Buenos Aires se perfila un escenario distinto. Axel Kicillof , el Frente Renovador de Sergio Massa y la UCR coinciden en sostener las primarias, mientras que La Cámpora también reclama esa instancia para resolver las candidaturas del peronismo.

La Libertad Avanza impulsa la suspensión y encuentra respaldo en la postura pública del PRO. Sin embargo, dentro del partido amarillo hay dirigentes que prefieren conservar las primarias como herramienta para negociar listas y candidaturas con sus socios libertarios.

La continuidad de las PASO bonaerenses reúne así apoyos en distintos espacios, aunque la definición sigue abierta: cerca del gobernador advierten que esperarán el desenlace de la reforma política nacional antes de resolver el esquema provincial.

Kicillof y sus principales voceros lo plantearon en reiteradas oportunidades: consideran que las primarias deben sostenerse tanto en la provincia como a nivel nacional porque son la mejor herramienta para dirimir candidaturas. Los dirigentes de su sector que recorren Buenos Aires con aspiraciones a la gobernación también reclaman competir contra las otras tribus peronistas.

Carlos Bianco ratificó esa posición el lunes, durante una conferencia de prensa. “Tanto a nivel nacional como a nivel provincial nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO”, afirmó. Y agregó: “creo que es una posición que está, además, consensuada con el resto de los sectores de nuestro frente político”.

En el entorno del mandatario, de todos modos, mantienen la cautela. Una fuente cercana a Kicillof dijo a Letra P que “se va a analizar cuál es el mejor escenario para la provincia”. Esa evaluación llegará cuando se resuelva la reforma política en el Congreso, donde La Libertad Avanza busca los votos para avanzar con la suspensión.

El massismo y La Cámpora también las reclaman

El Frente Renovador considera que las PASO deben mantenerse en Buenos Aires aun si se suspenden a nivel nacional. Este miércoles, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, planteó que un acuerdo nacional del peronismo podría convivir con una competencia provincial.

"Si no hay PASO a nivel nacional, nos pone más en la situación de un acuerdo, lo que no significa que en la provincia de Buenos Aires no se puedan discutir las candidaturas a gobernador, que sea parte de ese acuerdo, o que parte de ese acuerdo tenga que ver con dar las PASO a nivel provincial", analizó.

Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados, habló de una candidatura de Sergio Massa 2027

Otro dirigente massista sostuvo ante este medio que la competencia bonaerense “es necesaria para fortalecer al candidato que la gane”.

La Cámpora, por su parte, insiste en discutir el conjunto de las reglas electorales. Sin embargo, Facundo Tignanelli también se pronunció a favor de las primarias este miércoles, en A Media Mañana, por Rambla Stream. Afirmó que "el peronismo necesita que haya PASO", aunque reiteró que "hay una serie de discusiones electorales que tienen que estar sobre la mesa".

La UCR coincide y el PRO juega a dos puntas

El fragmentado radicalismo bonaerense encuentra en la continuidad de las primarias uno de sus pocos puntos de acuerdo. “Todos los sectores radicales lo quieren por motivos diferentes, pero en este punto hay coincidencia”, afirmó un dirigente de la UCR a Letra P.

En el PRO, la posición es más ambigua. Después de acompañar la suspensión a nivel nacional, el partido sostiene públicamente esa línea en Buenos Aires. Sin embargo, hay dirigentes bonaerenses que consideran conveniente conservarlas para contar con más herramientas al negociar las listas y las candidaturas de 2027 con La Libertad Avanza.

El impulso libertario para suspender las PASO encuentra, así, resistencias incluso entre dirigentes de su principal aliado. La definición bonaerense deberá esperar, pero los sectores que quieren conservarlas ya hicieron explícitas sus razones.