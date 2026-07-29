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TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: un scrum de intendentes líberos del PJ quiere tallar en la interna y hasta pelear por la gobernación

El primer encuentro será este viernes en la capital. También hay exjefes municipales y referentes territoriales. Evitan, por ahora, definiciones nacionales.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Nuevo espacio en el PJ de Santa Fe. Roly Santacroce, intendente de Funes, y Luis Castellano, ex intendente de Rafaela, son algunos de los dirigentes que estarán el viernes.

Nuevo espacio en el PJ de Santa Fe. Roly Santacroce, intendente de Funes, y Luis Castellano, ex intendente de Rafaela, son algunos de los dirigentes que estarán el viernes.

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Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio

El variopinto colectivo se hace llamar RAIS (Red de Acción e Identidad Santafesina) y plantea un armado “horizontal”. Letra P consultó a diferentes fuentes que plantearon que el armado surge por la “necesidad” de darle voz a los territorios y de un cambio de formas en la conducción del PJ.

Nace un nuevo espacio en el PJ de Santa Fe

El grupo que se viene reuniendo y empuja el espacio está integrado por el intendente de Funes, Roly Santacrocce, el de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, el de Las Parejas, Horacio Compagnucci, el de Villa Constitución, Jorge Berti y el de Calchaquí, Rubén Cuello. También participan el exsenador provincial Danilo Capitani, el exintendente de Rafaela, Luis Castellano y el alcalde de Reconquista, Enri Vallejos, aunque el norteño le confirmó a este medio que, por cuestiones de agenda, no asistirá al cónclave inicial.

Al encuentro también fueron invitados concejales de diferentes ciudades y dirigentes de Santa Fe, San Jorge, El Trébol, Tostado, San Justo, entre otras ciudades. Discutirán sobre los problemas que tiene cada ciudad y cómo los aborda cada uno en sus espacios y territorios.

El gobernador Martín Llaryora, con los intendentes peronistas de Santa Fe.

El gobernador Martín Llaryora, con los intendentes peronistas de Santa Fe.

El armado tiene un desafío por delante: coexistirán dirigentes que en los últimos años militaron en distintos espacios del peronismo. Algunos jugaron dentro del partido en las últimas elecciones, otros lo hicieron por afuera y algunos hasta apoyaron a listas opositoras al PJ. Eso no parece, de momento, ser un impedimento para juntarlos. “No queremos encasillarnos bajo ninguna tribu, ni tampoco con un padrino político”, sintetizó un integrante.

Una tribu sin padrinos que busca su norte nacional

Es que gran parte de las figuras que ahora se agruparán en RAIS vienen explorando distintas alternativas. En agosto del año pasado, varios de ellos se reunieron con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. En un primer momento se pensaron como la pata del peronismo cordobés en la provincia y el ingreso de este sector a Provincias Unidas. De hecho, hubo intendentes como Santacroce o Vallejos que apoyaron la lista que empujó el gobernador Maximiliano Pullaro, con quien hasta compartieron un asado, encabezada por la exvicegobernadora Gisela Scaglia en las elecciones nacionales.

El encuentro de Martin Llaryora, Roly Santacroce y Enrique Vallejos en el despacho del cordobés.

El encuentro de Martin Llaryora, Roly Santacroce y Enrique Vallejos en el despacho del cordobés.

Ya este año, hubo más movimientos. Encuentros con el exministro bonaerense Juan Zabaleta y el intendente de Tigre, Julio Zamora., por ejemplo. Vallejos, más jugado, planteó hace poco que Axel Kicillof es "la única opción" del peronismo para competir por la presidencia. En el plano provincial, no niegan vínculos con Omar Perotti y contactos con otros referentes como Marcelo Lewandowski. Plantean que buscan tender puentes con otros sectores del justicialismo.

Este viernes en la ciudad de Santa Fe será el primer encuentro, donde habrá mayoritariamente representantes del centro y norte de la provincia. Luego, analizan hacer una reunión similar, pero en el sur de la provincia para dirigentes de esa parte de la Bota. El tiempo dirá si RAIS consigue transformarse en una nueva referencia del peronismo santafesino o si queda como una mesa de coordinación entre dirigentes territoriales.

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