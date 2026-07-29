Justicia: Mahiques busca firmas para nombrar a dos candidatos que fueron vinculados con la AFA

Tras nombrar más de 100 jueces, Juan Bautista Mahiques va por más. El ministro de Justicia intentará activar los pliegos frenados en el Senado, con dos candidatos acusados de cercanía al titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia . Por otro lado, las próximas semanas se activarán las audiencias y expondrán los aspirantes al Tribunal que actúa en casos de corrupción.

Los expedientes cajoneados que busca revivir Mahiques son los que proponen a Alejandro Catania y Juan Galván Greenway , para cubrir vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Sus expedientes quedaron archivados en la comisión de Acuerdos, porque los aliados se negaron a firmar los dictámenes, aun cuando no hubo críticas durante las audiencias públicas. Tampoco se mostró muy interesada en colaborar la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich .

La resistencia habría tenido relación a los supuestos nexos de los abogados con el Chiqui Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , a partir de información publicada por el diario Clarín . Mahiques negó esos vínculos, sostuvo que se trataron de “presiones corporativas”, pero pidió frenar los dictámenes hasta que el fuero haya resuelto una apelación presentada por los dirigentes, en la causa por retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social.

El pasado 26 de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de Tapia y Toviggino, con las firmas de Roberto Hornos y Carolina Robiglio . Con este fallo, Mahiques entiende que no hay impedimentos para que Catania y Galván Greenway sean jueces.

La Cámara Nacional en lo Penal Económico es un tribunal caliente de Comodoro Py, porque resuelve sobre investigaciones aduaneras y tributarias que involucran a las principales corporaciones del país. Es habitual que haya vacantes.

En el Senado, quienes llevan años en las negociaciones de pliegos, aseguran que hay presiones para no cubrirlas porque es más fácil presionar con un magistrado que subroga un cargo que con un juez afincado. Es por eso que los últimos nombramientos para esta cámara tuvieron un amplio acuerdo en la cámara alta.

“Vamos a ir por las firmas de Catania y Galván Greenway. En este segundo semestre queremos que sean jueces”, confiaron a Letra P desde el oficialismo. Lo cierto es que hasta ahora sólo suscribieron los dictámenes representantes oficialistas y los aliados prefirieron esperar. Ninguno quiso ser el decisivo y luego el propio oficialismo sugirió hacer una pausa.

Las denuncias sobre supuestos vínculos entre aspirantes a magistrados y el fútbol tiene otro capítulo: Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, integró el tribunal de disciplina de la AFA. Mahiques lo propuso como miembro de la cámara nacional de Apelaciones.

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Factor Bullrich

Tampoco aceleró la negociación de estos pliegos la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, quien se diferenció de Javier Milei en la rosca judicial y amenazó con dejar su cargo, cuando le pidieron avalar el retiro de María Verónica Michelli, candidata a cubrir una vacante en La Plata, finalmente aprobada.

El presidente había pedido retirar el expediente porque la jurista es cuñada de un periodista crítico, Hugo Alconada Mon. Finalmente, una mayoría de la cámara alta lo aprobó. Tuvo los votos del peronismo, que viene teniendo una actitud constructiva. Sólo rechaza a juristas que participaron de causas sobre corrupción durante el kirchnerismo.

Bullrich dejó su impronta, además, cuando no firmó el pliego de Juan Manuel Mejuto, como candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal. Es otro de los que está congelado y Mahiques buscará volver a negociar.

En el PRO y la UCR tomaron antecedentes de un pasado de Mejuto en Justicia Legítima, la agrupación kirchnerista que funcionó en la justicia. Con esos datos, al exministro de Seguridad lo acorraló en la audiencia y lo dejó mal parado, cuando lo hizo decir que estaría de acuerdo con un sistema de elección popular de jueces.

Las audiencias que se vienen

La negociación de los pliegos continuará las próximas semanas con audiencias públicas de las últimas propuestas. La comisión de Acuerdos del Senado tendrá reuniones los martes y miércoles de la próxima semana. El primer día expondrá Rubiero, el apuntado por su cercanía al polémico dirigente de la AFA.

Las audiencias se repetirán el 12 y el 13 de agosto, cuando se escucharán a Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para completar la Cámara Federal de Apelaciones, que interviene en casos de corrupción.

El tribunal lo completa Mariano Llorens. Una de las causas que deberían resolver es la que investiga la presunta estafa del Presidente por promocionar la criptomoneda $LIBRA. También intervendrán en las investigaciones sobre el patrimonio de Manuel Adorni.

Bertuzzi y Yadarola son figuras cercanas a Mahiques. El primero es actual integrante de la cámara; mientras que el segundo compartió con el ministro de Justicia el recordado viaje a Lago Escondido, con destino a la residencia del empresario Joe Lewis.