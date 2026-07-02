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TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: el intendente de Reconquista se sube al proyecto de Kicillof sin romper la diplomacia con Pullaro

Enri Vallejos, uno de los peronistas que se había arrimado a Provincias Unidas, participó del homenaje a Perón y ahora dice que "Axel es la única opción”.

Por Letra P | Periodismo Político
Santa Fe: el intendente de Reconquista se sube al proyecto Kicillof 2027 sin romper la diplomacia con Pullaro

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“No vemos otra figura que esté presentando una propuesta o que nos haya convocado para empezar una construcción”, planteó el alcalde. Sin embargo, evitó presentar ese movimiento como una ruptura con Pullaro, a quien se arrimó en 2025. “Una cosa no quita la otra”, sostuvo.

La foto de Enri Vallejos con Kicillof

Vallejos llegó a San Vicente invitado por Julio Pereyra y Baldomero “Cacho” Álvarez, dos ex intendentes bonaerenses convertidos hoy en embajadores del naciente armado que impulsa Axel Kicillof en los municipios del interior.

Semanas antes, habían pasado por Reconquista para acercarle al alcalde un esbozo de la hoja de ruta del proyecto del gobernador rumbo a 2027.

El acto, organizado en el marco del aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, convocó a jefes territoriales de los distritos aledaños a la quinta y, sobre todo, a varios pesos pesados del Movimiento Derecho al Futuro, la fuerza propia del exministro de Economía.

Fueron de la partida intendentes como Nicolás Mantegazza, anfitrión en San Vicente; Federico Otermín, de Lomas de Zamora y vicepresidente del PJ bonaerense; Andrés Watson, de Florencio Varela; Marisa Fassi, de Cañuelas; Gastón Granados, de Ezeiza; Fernando Espinoza, de La Matanza; Blanca Cantero, de Presidente Perón; y David Angueira, de Punta Indio.

También se sumaron la vicegobernadora Verónica Magario y ministros del gabinete bonaerense como Carlos Bianco, Andrés Larroque, Walter Correa, Javier Rodríguez y Javier Alonso.

No fue un detalle la ausencia de La Cámpora y del kirchnerismo duro: la foto — en la que Vallejos quedó al lado de Axel — mostró un armado apoyado en intendentes y gestión territorial, justo el reclamo que el alcalde de Reconquista viene haciendo hacia adentro del PJ de la bota.

Kicillof, comprensivo con los fugados del peronismo en Santa Fe

Tras un breve discurso del gobernador y la colocación de una ofrenda floral en el mausoleo al líder justicialista, terminó el momento de la liturgia emocionada y empezó el de la conversación y la rosca. Allí, Vallejos reveló que pudo hablar con Kicillof y poner sobre la mesa “la situación” del PJ de Santa Fe, una estructura con la que viene acumulando reproches desde hace tiempo.

El diagnóstico fue claro: siente que los referentes del partido no dejan levantar cabeza a los dirigentes que conducen municipios y comunas y hasta les caminan el territorio para debilitarlos.

“Usted imagínese que hacen reuniones en Reconquista y no me invitan, la ciudad más grande gobernada por un peronista. Ni siquiera nos escuchan”, ejemplificó a este medio.

Según el mandatario local, Kicillof entendió ese malestar y también los motivos detrás de los movimientos del dirigente del norte santafesino.

No es poco lo que, dice, habría comprendido el gobernador bonaerense: en 2025, Vallejos no acompañó la boleta de Agustín Rossi y Karen Tepp, la lista oficial del peronismo, sino que militó activamente la candidatura de Gisela Scaglia por Provincias Unidas.

Entre Kicillof y Pullaro, el equilibrio de Vallejos

Con las explicaciones recibidas y el acercamiento de los armadores del kicillofismo, Vallejos quedó satisfecho. En su entorno remarcan que nunca antes se le habían acercado de ese modo para invitarlo a una construcción política nacional desde su lugar de jefe territorial.

Así, reconfortado por un abrazo político que lo corre del lugar de los renegados, el alcalde de Reconquista ve hoy al bonaerense como “la única opción” para construir una alternativa frente a Javier Milei.

“No vemos otra figura que esté presentando una propuesta o que nos haya convocado para empezar una construcción”, planteó.

El intendente observa que una parte de la “ciudadanía” empieza a mirar al exministro de Economía como una referencia capaz de reunir a quienes no adhieren al rumbo del gobierno nacional.

El motivo, sostiene, es la destrucción del empleo, la caída del consumo y el impacto sobre la industria desencadenados por el modelo de Javier Milei.

El matiz con el kicillofismo neonato de la bota, sin embargo, está en la relación con Pullaro. Aunque el alcalde se sube al proyecto rumbo a 2027, no quiere romper la diplomacia con el Ejecutivo de Santa Fe.

Por el contrario, reivindica el vínculo de gestión con la Casa Gris, una relación que terminó de acomodarse después del acercamiento a Provincias Unidas que llegó por la vía de Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

Desde entonces, asegura, mantiene un diálogo aceitado con el mandatario santafesino y sus funcionarios, un canal que lo ayuda en la gestión cotidiana del Municipio. Por eso, consultado sobre si el acercamiento al armado bonaerense podía afectar esa relación, eligió no tensar la cuerda: “Una cosa no quita la otra”.

Con los ojos puestos en Santa Fe

El acercamiento con Vallejos no aparece como un movimiento aislado en el mapa de Kicillof. Como contó Macarena Ramírez en Letra P, en el MDF hay un “plan anabólico” para hacer crecer al gobernador bonaerense en distritos claves y llegar a la negociación electoral con el menor nivel de condicionamientos posible.

En la mesa chica del kicillofismo hablan de una “micro construcción” con jefes territoriales, especialmente en provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos.

La premisa que los motiva, además de la interna, es clara: si el peronismo no achica diferencias en la zona centro, no hay elección en Buenos Aires ni en el norte del país que alcance para compensar.

Otra muestra de esa estrategia se vio hace algunas semanas, cuando el exministro de Economía participó por videoconferencia de un encuentro del peronismo del sur santafesino.

La actividad reunió a intendentes, presidentes comunales, dirigentes sindicales y representantes de sectores productivos alineados con Vamos!, una tribu de mandatarios que, al contrario de Vallejos, jugó fuerte con la lista oficial del peronismo en 2025.

El contraste también muestra que los emisarios del exministro de economía no tocan una sola puerta en la bota: conversan con los propios, tantean a los heridos del PJ de Santa Fe y hasta miran a los extracomunitarios del peronismo en su camino hacia 2027.

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