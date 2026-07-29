La nueva cartografía del peronismo bonaerense: cuatro espacios disputan la sucesión de Axel Kicillof

La consolidación de La Liga de Intendentes peronistas de Buenos Aires reconfigura el mapa del peronismo bonaerense de cara a la disputa por la sucesión de Axel Kicillof . En la nueva cartografía, hay cuatro sectores bien definidos con poder territorial.

El gobernador reúne el número más grande, con 41 alcaldes alineados con el Movimiento Derecho al Futuro. En cantidad de municipios le sigue el Frente Renovador de Sergio Massa , sin embargo, son 17 municipios con pocos electores. En Cristina Fernández de Kirchner se referencian 12 distritos, mientras que la liga de intendentes se compone de 11 municipios con una base sólida de apoyo territorial: la suma de todos sus electores supera el 17% del padrón.

Gran parte de la dirigencia bonaerense viene sosteniendo que las PASO son la mejor herramienta para dirimir las diferencias internas y elegir la fórmula que competirá en 2027. Aunque el gobierno nacional logre eliminar esa instancia en el Congreso, Buenos Aires mantendría vigente su norma.

Entre los 41 jefes y jefas comunales que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), hay diez intendentes del conurbano bonaerense con un fuerte caudal de electores: Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (renunció días atrás a la intendencia de Avellaneda y asumió Magdalena Sierra), Carlos Balor (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares , (en uso de licencia en Almirante Brown), Fernando Moreira (San Martín), Lucas Ghi (Morón), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Ariel Sujarchuk (Escobar).

A ellos se suma una larga lista de intendentes del interior bonaerense, que en su gran mayoría gobiernan municipios pequeños en cantidad de habitantes. Ese listado incluye a Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Facundo Diz (Navarro), Luis Martín (Exaltación de la Cruz), Mauro Poletti (Ramallo), Ricardo Alessandro (Salto), Cecilio Salazar (San Pedro), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), David Angueira (Punta Indio), Jorge Gaute (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Celia Gianini (Carlos Tejedor), Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Francisco Echarren (Castelli), Carlos Roca (General Guido), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Héctor Olivera (Tordillo), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Julio Marini (Benito Juárez), Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), Alejandro Acerbo (Daireaux), José Nobre Ferreira (Guaminí), Alfredo Fisher (Laprida), Ariel Sucurro (Salliqueló), Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Gilberto Alegre (General Villegas).

Hasta el momento, tres figuras de ese sector suenan como posibles candidatos para suceder a Kicillof: Ferraresi, Alak y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Los 12 de La Cámpora más los aliados de CFK

Después de hacer una muy buena elección en 2023, la agrupación liderada por Máximo Kirchner logró la conducción de una docena de municipios. Tres de ellos en el conurbano: Damián Selci (Hurlingham), Mayra Mendoza (de licencia en Quilmes) y Julián Álvarez (Lanús). El resto, en el interior: Leo Boto (Luján), Juan Ustarroz (Mercedes), Nelson Sombra (Azul), Maximiliano Wesner (Olavarría), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Waldemar Giordano (Colón), Fernando Raitelli (Brandsen) y Juan Mancini (Suipacha).

A ese grupo se suman otros intendentes aliados, como el ultra kirchnerista Pablo Zurro (Pehuajó), Esteban Sanzio (Baradero), Mauro García (General Rodríguez) y Mario Ishii (José C. Paz). El de Mayra Mendoza es el nombre más fuerte para una posible candidatura.

La tropa del Frente Renovador

Con el Frente Renovador, Massa nuclea a 17 intendentes de Buenos Aires, aunque no gobiernan municipios de fuerte volumen electoral. Son Javier Osuna (de licencia en General Las Heras), Juan Andreotti (San Fernando), Blanca Cantero (Presidente Perón), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles), Darío Golía (Chacabuco), Freddy Zavatarelli (de licencia en General Pinto), Juanci Martínez (Rivadavia), Javier Gastón (Chascomús), Alberto Gelené (de licencia en Las Flores), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Pablo Garate (Tres Arroyos), Carlos Bevilaqcua (Villarino), Ricardo Marino (Patagones), Sergio Bordoni (de licencia en Tornquist), Maximiliano Sciaini (Roque Pérez), Bali Bucca (Bolívar) y Matías Nebot (Saavedra).

Massa dijo que él no tiene intenciones de ir por la gobernación. Por ese sector propone a Andreotti, y suena también el diputado nacional Sebastián Galmarini.

Los 11 de La Liga de Intendentes

En el flamante espacio de 11 intendentes, la mayoría se destaca por gobernar municipios con fuerte volumen electoral. Se trata de Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno), Juan Pablo García (Dolores), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (La Costa), Marisa Fassi (Cañuelas) y Gustavo Menéndez (Merlo).

En ese grupo, Fernández manifestó su intención de ser candidata a gobernadora y Menéndez también se anotó en la pelea. También suenan, aunque no lo manifestaron, Achával y Otermín.

Tres llaneros solitarios

Por fuera de los cuatro grupos hay tres intendentes que, por diferentes circunstancias, no están alineados. El jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, también anotado en la competencia, su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray -después de varios años alejado se acercó al gobernador, aunque se muestra a la vez con figuras refractarias a Kicillof como Guillermo Moreno- y el intendente de Tigre, Julio Zamora, de histórica rivalidad con el Frente Renovador que lo llevó en la última elección a jugar por fuera del peronismo.