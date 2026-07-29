Un fondo buitre alemán reabre una batalla judicial que Axel Kicillof daba por saldada en Buenos Aires

Axel Kicillof suma un nuevo frente judicial en Nueva York por una deuda heredada de María Eugenia Vidal. La firma alemana Daniels Invest GmbH demandó a la provincia de Buenos Aires ante un tribunal de esa ciudad por bonos que quedaron afuera del canje de 2021. El fondo reclama EUR 2,5 millones y USD 866.000 de capital.

El reclamo (alrededor de US$ 3,8 millones entre ambos conceptos) recae sobre dos series de bonos, títulos por un valor nominal original de 15,1 millones de euros y USD 2,6 millones. Son papeles emitidos bajo legislación extranjera que Daniels Invest GmbH decidió no ingresar al canje bonaerense de 2021, la reestructuración que llevó adelante el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

La reestructuración de 2021 logró la adhesión del 97,66% de los tenedores de una deuda que en ese momento superaba los USD 7.000 millones. La operación triplicó los plazos de repago, llevó la vida promedio de los títulos de 3,2 a 10,6 años y bajó el cupón promedio ponderado de 7,5% a 5,7%. Según el propio Ministerio de Economía bonaerense , el acuerdo generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027.

Los bonos que ahora reclama Daniels Invest GmbH fueron emitidos entre 2016 y 2017, durante la gestión de Vidal. En ese período la provincia colocó más de USD 5.000 millones en el mercado internacional, el 81% en dólares y el 19% en euros. Ese endeudamiento fue el que la gestión de Axel Kicillof buscó reordenar cuatro años después con el canje de 2021.

Fuentes del Ministerio de Economía bonaerense señalaron a Letra P que se trata de "un reclamo pequeño, dentro del universo acotado de tenedores que no ingresaron al canje". Indicaron además que el expediente está en una etapa inicial y que todavía no hay fecha de audiencia ni definiciones sobre los pasos a seguir.

Una piedra en el zapato

El caso llega diez meses después de que la provincia diera por resuelta la mayor parte de ese litigio. En septiembre de 2025, el gobierno bonaerense había alcanzado un acuerdo con los bonistas que contaban con sentencia firme en tribunales neoyorquinos, además de desistimientos en juicios iniciados en Alemania. En ese momento la gestión de Kicillof lo presentó como el cierre casi total del frente de acreedores no adheridos. Para el gobernador, el caso funciona como una piedra en el zapato de un tema que ya creía tener cerrado.

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Un antecedente de enero de 2025 va en la misma línea. Dos fondos del mismo grupo minoritario, Glacial Capital y TRSE Holdings, habían reclamado USD 27 millones ese año y terminaron con una condena a la provincia por USD 124,8 millones. El especialista en deuda soberana Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, describió el litigio actual como el proceso típico de un subsoberano que reestructuró su deuda y dejó holdouts afuera, y recordó que otro grupo de fondos recuperó cerca de USD 150 millones a comienzos de 2026.

La amenaza del efecto contagio

El monto puntual del reclamo es menor frente a las cuentas bonaerenses. El riesgo para la provincia está en la posibilidad de que aparezcan nuevos litigantes. El 2,34% de la deuda que nunca adhirió al canje de 2021 conforma un universo sobre el que no se sabe cuántos tenedores lo integran ni qué volumen total representa en la actualidad.

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El nuevo litigio se cruza con otro frente abierto entre la provincia y el Gobierno nacional, la pulseada entre Kicillof y el ministro de Economía, Luis Caputo, por los avales para financiar obra pública bonaerense.