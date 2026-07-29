Pablo Javkin y Gustavo Puccini, la foto que abona a los guiños de Pullaro para una estrategia común en Rosario

Una foto, varios mensajes y un intento por separar gestión de política. El encuentro entre Pablo Javkin y Gustavo Puccini volvió a alimentar las especulaciones sobre el armado de Unidos en Rosario, aunque en ambos campamentos juran que el eje estuvo puesto en poner el ojo en proyectos estratégicos para la ciudad.

La imagen captada en el Palacio de los Leones días atrás llegó en un momento donde el oficialismo provincial y el municipal intentan sostener una premisa: priorizar la gestión mientras el calendario electoral todavía permanece, al menos formalmente, en segundo plano. Mientras tanto, el tren de especulaciones se acelera conforme pasan los meses.

Tanto en el entorno del intendente como en el del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe insisten en que el encuentro tuvo una agenda concreta y previamente acordada. La reunión fue consecuencia de un contacto entre ambos para retomar distintos temas de gestión que comparten la provincia y el municipio.

Sobre la mesa aparecieron cuestiones vinculadas al Aeropuerto Internacional de Rosario -el disparador de la reunión-; también el desarrollo del barrio Mangrullo en la zona sur de Rosario, obras de la Empresa Provincial de la Energía , el proyecto del tranvía metropolitano , la intervención sobre la Estación Fluvial y un plan integral con las islas, entre otros asuntos.

En ambos sectores reconocen que esos fueron los ejes centrales de la conversación y relativizan cualquier lectura exclusivamente electoral. Sin embargo, nadie desconoce que la imagen iba a ser observada con lupa por la política santafesina. “Es una refrenda de lo que venimos sosteniendo: lo que ocurra con Unidos en Rosario será parte de una estrategia conjunta entre Maxi y Pablo ”, dicen en la mesa chica municipal.

La posible candidatura a un tercer mandato de Javkin sigue siendo el principal interrogante de Unidos en Rosario de cara a 2027, mientras Pullaro ya blanqueó públicamente que Puccini es uno de los dirigentes que imagina para competir por la intendencia si el actual mandatario municipal decide no buscar un nuevo mandato.

Por eso, aunque la explicación oficial sea la gestión, la foto terminó funcionando también como una postal del momento político que atraviesa el oficialismo. “Es una muestra más de la estrategia común”, abonan cerca del ministro.

Unidos ya tiene una larga lista de aspirantes

La presencia de Sebastián Chale tampoco pasó inadvertida. El secretario de Gobierno es otro de los dirigentes que manifestó su voluntad de competir por la intendencia y aparece desde hace tiempo entre los nombres lanzados. Así, una reunión pensada para revisar obras terminó juntando en una misma imagen a dos potenciales candidatos y al hombre de mayor confianza política del intendente.

Pablo Javkin, Gustavo Puccini y Sebastián Chale.

La postal se suma a un escenario donde Unidos ya exhibe una oferta amplia de dirigentes con aspiraciones. Además de Puccini y Chale, aparecen la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck -según sostienen, la más ‘inquieta’ pensando en la sucesión del mandatario-; los dirigentes del PRO Cristian Cunha, Federico Angelini y Anita Martínez; los socialistas Joaquín "Popi" Blanco y Lionella Cattalini y otros nombres que empiezan a sonar en los distintos socios de la coalición.

En ese contexto, las conversaciones internas apuntan a evitar que esa abundancia de dirigentes derive en una interna desgastante. Es una idea que atraviesa tanto al javkinismo como al sector que referencia directamente al gobernador.

Fuentes del espacio de Puccini hablan de construir una competencia "ordenada", tomando como referencia el aprendizaje que dejaron los procesos electorales anteriores. Recuerdan que en 2023 ese objetivo no terminó de cumplirse -con la artillería pesada en la interna entre Carolina Losada y Pullaro-, mientras que en 2025 la convivencia interna logró mejores resultados.

La definición que sintetizan en ese sector es sencilla: "Hoy jugamos todos para que Unidos se quede con Rosario". Esa lógica, sostienen, obliga a priorizar la construcción colectiva antes que las candidaturas individuales.

Del otro lado transmiten un mensaje similar. En el entorno de Javkin repiten que la prioridad continúa siendo el trabajo conjunto con Pullaro y que cualquier definición electoral llegará más adelante, siempre conversada entre ambos.

La carrera larga y el capítulo de las redes

En el oficialismo provincial nadie oculta que Pullaro sigue considerando que Javkin es una opción competitiva para intentar un tercer mandato. Esa posibilidad continúa siendo, para muchos dirigentes de Unidos, el factor que ordena el resto de las conversaciones.

Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin

Mientras tanto, el intendente mantiene el mismo libreto. Cerca suyo aseguran que no es tiempo de lanzamientos ni de discusiones por candidaturas. El objetivo, dicen, pasa por mostrar resultados de gestión y llegar a 2027 con obras concretas para exhibir como respaldo político.

En esa lógica se inscribe también la reunión con Puccini. Tanto la provincia como el municipio entienden que los hitos de gestión serán el principal activo de Unidos cuando llegue la campaña y que, por eso, hoy conviene exhibir coordinación antes que competencia.

Incluso un detalle menor terminó alimentando comentarios. La publicación de la foto en redes sociales también generó interpretaciones políticas. Cerca del ministro descartan cualquier tipo de pedido especial para compartir el contenido y explican que simplemente se trató de una práctica habitual entre equipos que trabajan en conjunto: coordinar publicaciones para mostrar una agenda común, como ocurre con frecuencia en actividades compartidas. “Pidieron hacer la foto y si aceptábamos la colaboración, y obviamente dijimos que sí”, añaden en el javkinismo.

Más allá de ese episodio, en el gobierno provincial hacen una lectura realista del escenario. Reconocen que Javkin parte con una ventaja evidente en términos de conocimiento público e intención de voto, producto de su centralidad en la política rosarina durante los últimos años.

El tablero cambia, admiten, si el intendente finalmente decide no competir en Rosario. Allí sí se abriría definitivamente la carrera entre los distintos aspirantes de Unidos y cada uno debería empezar a construir su propio volumen político.