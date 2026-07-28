Kristalina Georgieva en Vaca Muerta: foto con la campera de YPF y banca a la provincialización de la renta

Kristalina Georgieva en Vaca Muerta: foto con la campera de YPF y experiencia en el pozo

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , cerró este martes su visita a la Argentina con una recorrida por Vaca Muerta . En el bloque Loma Campana, posó con una campera de YPF , saludó a operarios y respaldó la administración provincial de la renta hidrocarburífera.

Georgieva recorrió las instalaciones junto al ministro de Economía, Toto Caputo , y al presidente y ceo de YPF, Horacio Marín . Allí le mostraron el tablero de control de un equipo de perforación para realizar los pozos por donde se extrae el petróleo mediante el método de fractura de la roca.

“Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, para que conozca el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”, escribió Marín en la red social X.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa fue a saludar a la comitiva en el aeropuerto, pero no participó del viaje al yacimiento. En un posteo en redes sociales, Georgieva destacó cómo aprovecha las regalías la única provincia que actualmente disfruta de la renta de Vaca Muerta .

"Gracias, gobernador @Rolo_Figueroa, por la cálida bienvenida a Neuquén. Alentador enterarse de cómo los ingresos petroleros se están invirtiendo en educación e infraestructura para crear más oportunidades y apoyar el crecimiento a largo plazo", destacó Georgieva en X.

Sin reunión con el Círculo Rojo petrolero

En el campo petrolero, a pocos kilómetros de la localidad de Añelo, no hubo reunión con el Círculo Rojo petrolero que invierten en Vaca Muerta. Algunos de ellos compartieron este lunes una cena en el Palacio Duhau, del barrio porteño de Recoleta.

Allí estuvieron Marcos Bulgheroni, ceo de Pan American Energy (PAE), la única petrolera privada integrada del país con operaciones de shale gas y shale oil en Vaca Muerta, una refinería en la ciudad de Campana y la red de estaciones de servicio Axion.

PAE participa en las dos inversiones para la construcción de ductos, fundamentales para la evacuación de hidrocarburos de la roca neuquina: el oleoducto VMOS y el gasoducto que permitirá exportar gas natural licuado (GNL), desde el golfo San Matías en Río Negro.

También estuvo en el Palacio Duhau, Daniel Novegil, el vicepresidente de Ternium, la empresa que fabrica aceros planos, que pertenece al Grupo Techint.

El conglomerado que preside Paolo Rocca tiene a Tecpetrol en Vaca Muerta y también participa de la construcción de infraestructura y servicios petroleros a través de Techint.

Campera de YPF y experiencia en el pozo

Georgieva posó para la foto con la campera azul y gris de la petrolera de mayoría estatal. Vaca Muerta es un yacimiento que posee la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo a nivel global.

Shale para tres: Toto Caputo, Kristalina Georgieva y Horacio Marín en Vaca Muerta

Argentina concentraba la mayor deuda vigente con el FMI, por unos u$s 57.000 millones. En ese contexto, el desarrollo de Vaca Muerta aparecía como una de las principales fuentes potenciales de divisas y podría contribuir al cumplimiento de los compromisos financieros con el organismo.

La balanza energética cerró 2025 con un superávit cercano a los u$s 8000 millones. Durante el primer semestre de 2026, el saldo positivo alcanzó casi u$s 7000 millones, de acuerdo con los datos disponibles.