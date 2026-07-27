La crisis de la industria en Santa Fe golpea la puerta de los intendentes: "Hay que plantarse en el Obelisco"

“La gente me tira currículum por debajo de la puerta”, ilustra un intendente del Gran Rosario la crisis de desempleo que, atada a la caída de la actividad de la industria y la recaudación, empieza a golpear las puertas de los municipios de Santa Fe y obliga a las autoridades locales, con poco margen de maniobra, a ensayar respuestas.

El Informe de actualidad industrial del observatorio de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) , reveló que la producción de la industria manufacturera en la provincia se contrajo un 1,3% interanual y un 4,4% en el acumulado de los primeros cinco meses del año. El 71% de las ramas industriales tuvo una caída interanual, siendo la fabricación de maquinaria agropecuaria (-29,7%) la que peor la pasó.

Los datos preocupan al sector empresarial santafesino, donde cunde -mayormente- una mirada sombría sobre el futuro, impregnada de pesimismo. No creen que el gobierno de Javier Milei tenga un plan beneficioso para ellos . Por eso, decidieron ir a golpear las puertas que tienen más a mano: la provincia y las intendencias.

Hace pocos días se celebró una novedosa reunión en Pérez, ciudad vecina a Rosario, que reunió a pequeños, medianos y grandes industriales de la región con alcaldes (los que no pudieron asistir enviaron representación) y el secretario de Industria de la provincia, Guillermo Beccani .

El encuentro fue empujado por la Unión Industrial Regional Rosario (UNIRR) , cuyo vicepresidente, Mariano Ferrazzini , trazó un diagnóstico desalentador. “No hay ningún incentivo para recuperar el poder de consumo y el mercado local, ni para que la producción nacional pueda recuperar niveles anteriores”, deslizó.

Mariano Ferrazzini, vicepresidente de la Unión Industrial Regional Rosario

“Vemos para adelante un escenario muy complejo”, indicó el industrial, quien consideró que “las discusiones y las conflictividades se van a resolver en torno a las regiones”. Fue con esa lectura que les pidió a la provincia y las intendencias conformar “una mesa para trabajar y discutir ya no cuál es el diagnóstico, sino cuáles son las soluciones que podemos encontrar de cara a un segundo semestre muy, muy duro”.

La (mala) hora de los intendentes en Santa Fe

Los intendentes aceptaron el convite e, incluso, comenzaron a darle forma a esa mesa, pero saben que el margen de maniobra no es cómodo. Los municipios sufren la crisis a dos bandas: recaudan menos por Derecho de Registro e Inspección (Drei) si las industrias y comercios no venden; al tiempo que son la primera trinchera del reclamo social cuando las papas queman.

“Yo tengo que defender a mis industrias. Si una fábrica cierra, tengo a 100 personas en la puerta de la Municipalidad pidiendo ayuda”, describió a Letra P el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, el intríngulis en el que están metidos los alcaldes del Gran Rosario.

El intendente peronista aportó datos: “Estamos viendo una caída sostenida de la recaudación por Drei entre 8 y 10% mes a mes en los últimos seis meses”, apuntó. A eso se suma el dinero que la ciudad dejó de recibir por la caída de la coparticipación, tanto nacional como provincial. “Entre el componente de IVA, impuesto a las ganancias y la nueva ley laboral, en los últimos tres meses recibimos entre 90 y 96 millones de pesos menos, fondos coparticipables nacionales que no se recuperan más”, agregó.

En Rosario, el panorama es similar. “Vemos una caída interanual de alrededor de cinco puntos en la recaudación del Drei. El comercio y el consumo masivo vienen cayendo todos los meses uno o dos puntos, el primer semestre fue de caída”, explicó a este medio el secretario de Gobierno, Sebastián Chale.

El funcionario monitorea una variable sensible, el empleo, y no tiene buenos augurios. “Cuando cae el consumo y la actividad privada, es una alta posibilidad que siga para arriba la desocupación. Para fin de año podemos estar cerca de los dos dígitos”, apuntó. “Lo estamos mirando con mucha atención, ya lo notamos en los pedidos de asistencia social”, agregó.

Santa Fe y los principales municipios, especialmente Rosario, despliegan operativos para asistir a más de 1.300 personas en situación de calle durante el crudo invierno, según un relevamiento del Ministerio de Capital Humano



https://t.co/YPPZx6PU0R

@PelaCastroOk pic.twitter.com/wOtCQj0Ncn — LETRA P (@Letra_P) July 14, 2026

Al sur de Rosario, la populosa ciudad de Villa Gobernador Gálvez (la cuarta de la provincia con 92.137 habitantes según el Censo 2022) vive una situación similar. “Estamos recaudando un 15% menos de Drei en los últimos meses, no hay consumo”, afirmó el intendente Alberto Ricci en diálogo con este medio.

La semana pasada, el alcalde recorrió junto al ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, tres empresas metalúrgicas y vio el rostro de la crisis. “Trabajan a un 30 y 50 por ciento de su capacidad”, describió. Sumó otros dos ejemplos que abonan la preocupación: un frigorífico que sacó las horas extras para mantener el personal y una empresa de transporte interurbano que registró una baja considerable de personas que pagan boleto. “Hay menos gente que toma el colectivo para ir a trabajar”, explicó.

El lobby, la protesta y “plantarse en el Obelisco”

Los tres gobiernos municipales consultados por este medio coinciden en un concepto: los municipios no tienen margen para empujar el consumo ni herramientas fiscales que ofrezcan un alivio de impacto. “Una empresa no se salva porque le quites medio punto de Drei, se salva cuando tenés políticas claras”, avisó Ricci.

En la misma línea, Chale destacó que “a los municipios se les escapa la posibilidad de promocionar la industria con una herramienta tradicional de aporte directo”. El secretario de Gobierno rosarino defendió las políticas que lleva adelante la gestión de Pablo Javkin en materia de incentivos para facilitar radicaciones industriales, removiendo obstáculos para las habilitaciones. No obstante, reconoce que “son paliativos” y acusa a la Casa Rosada de “haber descuidado la microeconomía”.

Corsalini coincidió con que “una estrategia de reducción de Drei (que Pérez lleva adelante) es simbólica”, y afirmó que, de todos modos, el empresariado no valora "cuánto menos le va a pagar al Estado, sino que el Estado lo acompañe”.

Ricci, a la izquierda de la foto, junto a Javkin en el Obelisco en septiembre de 2022

No obstante, el alcalde peronista aporta un matiz: considera que el gobierno provincial podría hacer más. “Trabajar en programas de compre local, compre provincial; hoy las empresas que ganan las licitaciones de obras públicas no están obligadas a contratar a proveedores locales. Nuestras empresas se quedan afuera y no pueden ofrecer ese insumo”, detalló.

De cualquier modo, los dirigentes de las tres ciudades coincidieron en celebrar el encuentro y en que una estrategia que la flamante mesa debe darse es el lobby, tanto en la Casa Rosada como en el Congreso en representación de Santa Fe. “Los legisladores nacionales que acá escuchan una cosa y después terminan votando cosas contrarias”, chicaneó Corsalini.

Más duro fue Ricci. El alcalde de Villa Gobernador Gálvez pidió “hacer fuerza, juntar lo público y lo privado, armar lobby”, y recordó la experiencia en Buenos Aires cuando un grupo de dirigentes se manifestó contra los incendios en las islas del río Paraná. “Si nos tenemos que plantar en el Obelisco, hagámoslo, pero tenemos que estar todos unidos”, indicó. “Hay que ir a pelearla allá, pero no solo Rosario y el Gran Rosario, tienen que estar Buenos Aires, Córdoba, San Luis, esto nos atraviesa a todas las provincias”, cerró.