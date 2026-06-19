Reforma electoral en Santa Fe: el PJ pone en pausa su interna para sostener las PASO y la Boleta Única

El peronismo de Santa Fe volvió a sentarse en una misma mesa y logró algo que parecía difícil: una estrategia común. La reforma electoral fue el punto de encuentro y también la herramienta para marcar diferencias con el gobierno de Maximiliano Pullaro . Con la defensa de las PASO y la boleta única como bandera, el PJ le reclama al oficialismo que abra la discusión.

La Mesa de Acción Política volvió a reunirse este viernes en la ciudad de Santa Fe . En la semana ya resultaba novedoso que las principales tribus volvieran a sentarse todas juntas después de la fallida convocatoria de principios de mes . “No solo nos encontramos, fue todo en son de paz”, resumió una fuente que estuvo presente en el encuentro.

El núcleo de la reunión pasó pura y exclusivamente por la reforma electoral. No se pusieron sobre la mesa otros temas políticos que urgen al interior del partido. Sin embargo, que el PJ haya logrado un punto de acuerdo y síntesis en una discusión que moldeará las reglas de juego electorales de 2027 no es un detalle menor.

Asistieron al encuentro Florencia Carignano de La Cámpora , Eduardo Toniolli del Movimiento Evita , Armando “Pipi” Traferri del grupo de los senadores, Juan Manuel Pusineri en representación de Omar Perotti , Marcelo Lewandowski y María Luz Rioja , autoridad del partido e integrante del campamento de Agustín Rossi , entre otros. Los intendentes que conforman Vamos no estuvieron presentes, pero participaron de la discusión.

También participó el presidente del partido, Guillermo Cornaglia . No fueron invitados Leandro Busatto , Silvina Frana y María de los Ángeles Sacnun, quien sí había participado del último encuentro. “No forman parte de la mesa”, explicaron secamente en el PJ.

La reforma electoral

El comunicado del PJ endurece su postura contra la Casa Gris: en uno de sus puntos le exige a Pullaro que convoque a una "instancia de diálogo” para discutir la reforma electoral que debe hacerse a raíz de la modificación de la Constitución provincial. Hay coincidencias entre diversos sectores en que debe ser el oficialismo el encargado de ordenar la discusión por ser quien está a cargo de la gestión.

Comunicado de Prensa 19 06 2026

En el peronismo se quejan por los tiempos que maneja Unidos y, en ese sentido, advierten que no se puede seguir demorando la discusión. “Entendemos que las normas electorales no pueden ser modificadas para resolver problemas internos de una coalición de gobierno ni para responder a intereses partidarios circunstanciales”, chicanearon en el comunicado.

Sobre lo que hay acuerdo total al interior del justicialismo es en sostener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y continuar con el formato actual de boleta única, con una papeleta para cada categoría de cargo electivo. Esto último supone un dique a una idea que madura en Unidos para pegar la boleta de gobernador a la de diputados y la de intendente a la de concejales.

“No tuvimos inconvenientes en todo este tiempo. Ganaron distintos partidos, no hubo denuncias, ¿qué motivos tenemos para alterarlo?”, planteó un dirigente. El posicionamiento que lanzó el PJ va en línea con el proyecto que presentaron los senadores. Es posible que haya más iniciativas porque hay bloques que están trabajando en ello, como por ejemplo el perottismo.

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Unidos abre el juego y deja que cada tribu de la coalición presente su propia reforma electoral en Santa Fe



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@Gabi_Albanesi pic.twitter.com/6KLtYSmdkl — LETRA P (@Letra_P) June 19, 2026

Según pudo averiguar Letra P, no se discutió sobre el tema del piso electoral, ni cómo debe ser abordado. Quedará para otro encuentro, tal vez el que se está cocinando con los representantes de las departamentales del sur de la provincia.