Reforma electoral en Santa Fe: el PJ pone en pausa su interna para sostener las PASO y la Boleta Única

El núcleo de la reunión pasó pura y exclusivamente por la reforma electoral. No se pusieron sobre la mesa otros temas políticos que urgen al interior del partido. Sin embargo, que el PJ haya logrado un punto de acuerdo y síntesis en una discusión que moldeará las reglas de juego electorales de 2027 no es un detalle menor.
WhatsApp Image 2026-06-19 at 13.19.38
Encuentro de la Mesa de Acción Política del peronismo de Santa Fe.
Asistieron al encuentro Florencia Carignano de La Cámpora, Eduardo Toniolli del Movimiento Evita, Armando “Pipi” Traferri del grupo de los senadores, Juan Manuel Pusineri en representación de Omar Perotti, Marcelo Lewandowski y María Luz Rioja, autoridad del partido e integrante del campamento de Agustín Rossi, entre otros. Los intendentes que conforman Vamos no estuvieron presentes, pero participaron de la discusión.
También participó el presidente del partido, Guillermo Cornaglia. No fueron invitados Leandro Busatto, Silvina Frana y María de los Ángeles Sacnun, quien sí había participado del último encuentro. “No forman parte de la mesa”, explicaron secamente en el PJ.
La reforma electoral
El comunicado del PJ endurece su postura contra la Casa Gris: en uno de sus puntos le exige a Pullaro que convoque a una "instancia de diálogo” para discutir la reforma electoral que debe hacerse a raíz de la modificación de la Constitución provincial. Hay coincidencias entre diversos sectores en que debe ser el oficialismo el encargado de ordenar la discusión por ser quien está a cargo de la gestión.
Comunicado de Prensa 19 06 2026
En el peronismo se quejan por los tiempos que maneja Unidos y, en ese sentido, advierten que no se puede seguir demorando la discusión. “Entendemos que las normas electorales no pueden ser modificadas para resolver problemas internos de una coalición de gobierno ni para responder a intereses partidarios circunstanciales”, chicanearon en el comunicado.
Según pudo averiguar Letra P, no se discutió sobre el tema del piso electoral, ni cómo debe ser abordado. Quedará para otro encuentro, tal vez el que se está cocinando con los representantes de las departamentales del sur de la provincia.