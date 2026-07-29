La UCR se cortó sola en Santiago del Estero y profundiza la dispersión de la oposición a Gerardo Zamora

La oposición a Gerardo Zamora no atraviesa su mejor momento de cara a las elecciones municipales en Santiago del Estero . La UCR decidió presentar una lista propia en la madre de ciudades y, con eso, son al menos tres los espacios competitivos que se disputarán el voto no peronista. Los comicios serán el domingo 2 de agosto.

Ese día, más de 600 mil santiagueños irán a las urnas para elegir intendentes y concejales en 25 ciudades, además de una comisión comunal que deberá votar por la muerte de su titular. Mientras que el oficialismo replica en casi todos los distritos su pacto de competencia controlada entre el Frente Cívico y el PJ - salvo la capital y La Banda -, La Libertad Avanza presenta listas en casi todos los distritos. Por su parte, la UCR y Despierta Santiago se concentran en los grandes centros urbanos .

La histórica lista 3 volverá a la cancha en la tierra de la chacarera con Natalia Neme como candidata a intendenta. Abogada, excandidata a diputada y exdirectora de Anses en esa provincia del Norte Grande , es la segunda vez que Neme intenta llegar al máximo cargo en la capital santiagueña. Ya se postuló en 2022, cuando quedó a tan solo 20 mil votos de la intendenta Norma Fuentes .

A la esperanza radical la acompaña la concejal María Cecilia Neme , que busca su reelección, y una serie de personas que tiene su primera experiencia política, ya que vienen del trabajo social en los barrios.

La UCR desempolvó la lista 3 tras casi dos décadas de intervención en Santiago del Estero. Esa decisión fue tomada en 2007 por el entonces presidente del comité nacional, Gerardo Morales , luego de que Zamora, que conducía por aquellos años a la tropa radical de su provincia, adhiriera a la concertación propuesta por Néstor Kirchner .

Néstor Kirchner y Gerardo Zamora.

Esa intervención se estiró hasta hace dos años, cuando se normalizó con una conducción alineada a los designios de la cúpula boina blanca nacional y ya fuera del alcance del jefe de Frente Cívico, que solía usar simbología de la UCR en sus actos.

La oposición, a pedir de boca de Gerardo Zamora

Con la candidatura de Neme la oposición a la alianza que animan el Frente Cívico y el PJ profudiza su escenario de dispersión. La situación ya se había complicado con el surgimiento de La Libertad Avanza, que empezó a disputarle el electorado no peronista a Despierta Santiago, la filial local de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio.

Ahora, al menos en la capital, cada espacio lleva a sus propios postulantes. De esta manera, la elección se transformó en una competencia en el ecosistema opositor para ver quién se queda con el cetro de segunda fuerza. En esa pelea, la UCR quiere terciar luego de haberle dado libertad de acción a sus afiliados en las elecciones del año pasado.

Ese cetro es importante porque quien se quede con él será el que tenga la sartén por el mango en las hipotéticas negociaciones para sellar alianzas de cara a los comicios nacionales. Esos posibles acuerdos son la única llave que tiene la oposición para quedarse con alguno de los diez escaños que Santiago del Estero tiene en el Congreso, siete diputados y tres senadores, que hoy están todos bajo el control de Zamora.

Alejandro Parnas, primer candidato a concejal de La Libertad Avanza en Santiago del Estero.

La situación está condimentada, además, por el traspaso de dirigentes. Alejandro Parnás, candidato a concejal de La Libertad Avanza, es de origen radical y viene de ser candidato a gobernador de Despierta Santiago. Lógicamente, su garrochazo a las listas violetas no cayó bien en la normalizada UCR y por estos días su cúpula analiza incluso pedir su expulsión del partido. Con Facundo Pérez Carletti, candidato a intendente de DS, la cosa es distinta: los radicales no descartan llegar a algún acuerdo electoral con el PRO para 2027.

La campaña de la UCR

De cara a la campaña, la tropa radical viene intentando levantar cierta mística por su regreso con banderas históricas a una plaza que tiene tradición boinablanca. Por eso, apelan al voto de los mayores, más cercanos a esa historia previa al zamorismo. Hay, además, un intento de atraer a figuras que se fueron del partido en épocas de vacas flacas. “Vuelvan a casa, no vayan donde los maltratan”, es una frase que se le ha escuchado a Neme.

El relato elegido por la UCR es de oposición total pero focalizado en problemas del día a día. Al tope de la agenda están las críticas por el deficiente transporte público, la suciedad en las calles, la inseguridad y el desempleo. “La gestión no va a los barrios, su campaña se basó en reuniones con dirigentes”, dicen los radicales.

Por otro lado, también se quejan por la falta de transparencia en la administración de los fondos públicos. “No tenemos empresas amigas y por eso podemos revisar los contratos que tienen con el estado de forma independiente”. Todo está sobre la mesa cuando se trata de contrarrestar un problema crónico de la oposición santiagueña: allí es donde peor miden sus referentes nacionales.