Inmobiliarias en llamas: Rosario registra el mayor número de locales comerciales vacíos de la era Milei

Rosario: inmobiliarias revelan el peor registro de locales vacíos de la era Milei y piden alentar el consumo

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR) encendió las alarmas por un incremento en la cantidad de locales vacíos en la ciudad: uno de cada ocho está desocupado y la vacancia trepó al 12,5% en junio. El microcentro es el más afectado, donde el indicador superó el 15% y alcanzó su peor nivel de la era Javier Milei.

“La vacancia tiene una relación directa con la baja del consumo”, explicó Gabriela Ortiz Urbina , integrante y expresidenta de COCIR . “Hoy se hace difícil sostener un comercio y esto excede al valor de un alquiler”, advirtió. El indicador surge del relevamiento elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) junto a COCIR . Sobre un total de 9.618 comercios relevados, el 87,5% permaneció ocupado y el 12,5% estuvo desocupado.

La mayor preocupación por la situación de la economía en la ciudad volvió a concentrarse en el Área Central, la zona que reúne el centro histórico, las principales peatonales y buena parte de la actividad administrativa y comercial de Rosario . Allí se ubica el 77% de los establecimientos analizados y la proporción de espacios vacíos alcanzó el 13,4%.

El indicador creció 2,1 puntos porcentuales frente a la medición de diciembre de 2025. Dentro de ese perímetro, el microcentro presentó el cuadro más delicado de toda la ciudad: la desocupación de locales escaló al 15,1%, por encima del promedio del centro y del 13% registrado seis meses antes.

Tal como adelantó Letra P en marzo, el deterioro de la actividad económica ya impacta en Rosario Javkin advirtió por la fuerte caída de la recaudación, el bajo consumo y el freno de la construcción privada https://t.co/az5Xe7yBMa pic.twitter.com/e01bN0Kpy2

Se trata del registro más alto desde el comienzo del gobierno de Javier Milei . La suba interrumpió la recuperación que venía mostrando la ocupación comercial y profundizó el deterioro del principal polo de ventas de la ciudad.

“Veíamos que se venía sosteniendo una mejoría. Ahora la situación se revirtió y vemos una vacancia importante, principalmente en la zona centro”, describió Ortiz Urbina.

Las peatonales y los corredores tradicionales, entre los más golpeados

El retroceso alcanzó de lleno a los corredores comerciales más tradicionales. La peatonal Córdoba, uno de los principales paseos de compras del centro rosarino, pasó de una vacancia del 9,2% al 17,2% en apenas un semestre y marcó el valor más alto desde el inicio del relevamiento.

La calle San Luis, un histórico corredor mayorista que concentra comercios textiles, bazares y negocios de distintos rubros, también exhibió una fuerte caída. La proporción de espacios sin actividad se duplicó y pasó del 5,1% al 10,2%.

En tanto, calle Santa Fe pasó del 18% al 20,9%; el Shopping Paseo del Siglo, del 0,6% al 2,9%; y la peatonal San Martín, del 8,7% al 11,4%.

La caída del consumo, detrás de los locales vacíos

En COCIR consideran que el aumento de la desocupación comercial no puede explicarse únicamente por el costo de los alquileres. Una encuesta reciente de la entidad, realizada sobre casi 50.000 contratos de viviendas y comercios, mostró que la mayoría de las locaciones comerciales se actualiza cada cuatro meses mediante el Índice de Precios al Consumidor.

Los alquileres en las provincias siguen aumentando por encima de la inflación



El dato contradice la idea de que la recuperación de la oferta haya estabilizado el mercado, como sostiene Milei desde que derogó la Ley de Alquileres



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Para Ortiz Urbina, el problema está vinculado principalmente con la realidad de la economía. “Bajó muchísimo el consumo de la sociedad. Los locales comerciales se mantienen gracias a que el ciudadano consume sus productos, va y compra”, sostuvo.

A esa retracción se sumaron los cambios en los hábitos de compra. El rubro textil, con fuerte presencia en el centro rosarino, fue uno de los más afectados por el crecimiento de las plataformas de venta online según la referente inmobiliaria.

Los shoppings volvieron a despegarse del resto

Fuera del centro, los corredores comerciales a cielo abierto de distintos barrios también empeoraron sus indicadores. La vacancia llegó al 10,9%, el nivel más alto desde el inicio de la medición.

El centro comercial del barrio Alberdi, ubicado en la zona norte, encabezó la lista con el 14,8% de los locales vacíos. Lo siguieron Echesortu, un tradicional polo comercial del oeste rosarino, con el 11,8%, y Tiro Suizo, en el sur, con el 8,9%.

El único segmento que mostró un comportamiento diferente fue el de los shoppings. Los cinco complejos relevados registraron una vacancia del 6,4%, incluso inferior al 6,6% de diciembre de 2025. En ese universo, el 93,6% de los espacios permaneció ocupado.

Para Ortiz Urbina, la facilidad para estacionar y la posibilidad de resolver distintas compras en un mismo lugar explican parte de la diferencia. “En tres horas podés tomarte un café, comprar un regalo y tenés todo ahí”, resumió.

La referente inmobiliaria reclamó buscar alternativas para competir con esas ventajas y recuperar el movimiento del centro. “Habría que ver de qué manera los gobernantes pueden actuar para revitalizarlo. Es siempre lo que queremos”, sostuvo.